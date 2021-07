Cannes 2021: 'The French Dispatch' es otra joya de Wes Anderson, un gozoso compendio de relatos, personajes y elementos de su particular universo

No hay posibilidad de engaño con Wes Anderson. Tras diez películas, desde que debutara en 1996 con la divertida 'Bottle Rocket' hasta ahora, con la presentación en Cannes de 'The French Dispatch', el autor estadounidense ha creado su propia marca, un universo propio reconocible estética y narrativamente.

No es que Anderson esté cómodamente anclado en una rutina y se limite a producir churros con su famoso sello. Hay evidentes rasgos reconocibles en su estética, historias y personajes, como si sus largometrajes fueran capítulos de una serie de novelas, pero el guionista y director busca nuevas formas para contar sus historias; así es como debe mantenerse motivado y entusiasmado por volver a rodar.

Regreso al fantástico mundo de Anderson

En este sentido, 'The French Dispatch' parece un compendio de todo lo que cabe encontrar en un film de Anderson, un muestrario de posibilidades del cineasta, al mismo tiempo que ofrece nuevos recursos dentro de su filmografía, como la fotografía en blanco y negro o las secuencias de animación tradicional en 2D (hasta ahora había probado con el stop motion en 'Fantastico Sr. Fox' e 'Isla de perros').

'The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun' es el título completo de la décima película de Anderson, cuyo estreno en España está previsto para el 29 de octubre; aparentemente, nos llegará bautizada como 'La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun)'. Ha sido uno de los grandes reclamos del 74º Festival de Cannes, donde su autor compite por la Palma de Oro, un año más tarde del anuncio original de su estreno en el certamen francés (su edición 2020 fue cancelada por la pandemia).

Esta vez, la excusa perfecta para que Anderson nos presente a su nuevo y peculiar grupo de personajes es el periódico que da título al film. Pero más que un tributo a la profesión, 'The French Dispatch' es una colección de relatos que implican a los reporteros. Este esquema le permite hablar de la creación del periódico, de un artista en prisión, un movimiento rebelde y un complicado secuestro. Aventuras, romances y crímenes para mantenernos entretenidos durante algo más de 100 minutos.

Cuatro divertidas historias con el ingenio y el encanto habitual de los guiones de Anderson, apoyado en la música de Alexandre Desplat o la fotografía de Robert D. Yeoman, más la presencia de un reparto espectacular, hacen que ver 'The French Dispatch' sea tan gozoso como degustar un delicioso postre. No creo que entre en el palmarés pero siendo lo nuevo de Anderson y con importante presencia francesa, su entrada en competición suena obligada.

'The French Dispatch' y el reparto del año

A la hora de poner rostro a los excéntricos seres que ha creado en esta ocasión, Anderson cuenta con un amplio elenco encabezado por Benicio del Toro, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Bill Murray, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Elisabeth Moss, Christoph Waltz y Jason Schwartzman, entre otros.

En definitiva, los que disfrutamos con el estilo de Wes Anderson vamos a encontrar en 'The French Dispatch' una de las películas más bonitas y entretenidas del año, una nueva perla del realizador. Sus detractores tienen otra obra para comprobar por qué les aburre su cine. Y en cuanto a los demás, los que no se posicionan o no conocen aún el universo de Anderson, creo que aquí tienen una estupenda oportunidad para disfrutar de la singular imaginación del autor.