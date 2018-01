El estreno de 'Los archivos del Pentágono' ('The Papers') nos sirve para recordar el gran interés que ha sentido el séptimo arte hacia el mundo del periodismo a lo largo de la historia. Ya sea basándose en destacados casos reales o proponiendo historias completamente nuevas, Hollywood nos ha ofrecido multitud de obras a las que merece la pena echar un vistazo y a continuación vamos a repasar las 21 mejores películas sobre el poder del periodismo.

'Luna Nueva' ('His Girl Friday')

La segunda adaptación de la obra de teatro creada por Ben Hecht y Charles MacArthur es una hilarante comedia romántica en la que el editor de un periódico se valede cualquier artimaña a su alcance para retener a su periodista estrella. Para complicarlo todo, ella se va casar y él es su ex. Repleta de afilados diálogos, siendo la verdadera estrella por encima de la puesta en escena -aunque eso no quita mérito alguno al estupendo y elegante trabajo tras las cámaras de Howard Hawks-, y con una gran química entre Cary Grant y Rosalind Russell, es una cita imprescindible para cualquier amante del séptimo arte.

'Juan Nadie' ('Meet John Doe')

Una de las varias grandes películas de Frank Capra parte de la idea de que una periodista es despedida y se inventa un personaje para su columna final que tiene tanto éxito que acaban contratando a alguien para interpretar a ese ficticio vagabundo. Esa manipulación del público juega un papel esencial en un relato en el que la relación entre la periodista y su creación funciona como otro de los elementos de mayor interés, en buena medida por las notables interpretaciones de Gary Cooper y Barbara Stanwyck.

'Ciudadano Kane' ('Citizen Kane')

Orson Welles se inspiró en la historia real del poderoso empresario William Randolph Hearst para sacar adelante uno de los títulos más mencionados cuando se habla de las mejores películas de la historia. Toda la película gira alrededor de intentar esclarecer qué quiso decir el personaje al que da vida el propio Welles antes de morir y es ahí donde entra un periodista interpretado por Joseph Cotten para iniciar una investigación que nos permite conocer mejor quién fue a través de una serie de entrevistas que también habrían sido imprescindibles para ofrecer un retrato periodístico fidedigno.

'El gran carnaval' ('Ace in the Hole')

Sobresaliente retrato de la falta de moral de los medios con tal de conseguir la historia que el público, que tampoco sale precisamente bien parado, quiere escuchar. Un impresionante Kirk Douglas se mete en la piel de un periodista en horas bajas que alarga lo que debería ser un drama anecdótico para sacar tajada, montándose todo un circo a su alrededor. Resulta increíble comprobar cómo la forma de retratar la degradación moral del ser humano sigue plenamente vigente a día de hoy.

'El cuarto poder' ('Deadline')

¿Ha llegado un punto en el que muchos periodistas están simplemente anestesiados ante las necesidades editoriales y solamente despiertan cuando se ven entre la espada y la pared? Podría estar hablando de la actualidad, pero en realidad me refiero a una película dirigida por Richard Brooks, que fue periodista antes de dar el salto al cine y eso es algo que se nota aquí, hace ya 66 años en la que Humphrey Bogart da vida al editor jefe de un periódico que arremete contra el mafioso que controla la ciudad en lugar de aceptar una jugosa indemnización con motivo de que el periódico vaya a ser adquirido por otra empresa, la cual va a procede a su cierre.

'Mientras Nueva York duerme' ('While the City Sleeps')

Fritz Land nos plantea la historia de un asesino que está sembrando el caos y cómo el jefe de un periódico promete un ascenso a aquel reportero que descubra su identidad. Pronto quedará al descubierto la ambición de todos ellos, la cual va un paso más allá con un reportero televisiva cuya ayuda ansían todos ellos. Puede que sea una de las películas más convencionales de su director en algunos aspectos, pero su talento sigue estando ahí y tiene a su disposición los ingredientes necesarios para que esas luchas de poder sean bien explotadas y que la parte de suspense luzca a la altura.

'Corredor sin retorno' ('Shock Corridor')

Un ambicioso periodista se infiltra en un psiquiátrico con el fin de investigar un asesinato, una misión con la que espera conseguir el Pulitzer. Una vez allí intenta conseguir lo que la policía y los médicos no lograron antes, exhibiendo así sus dotes detectivescas, pero no todo va a ser tan fácil como espera. Una obra maestra que no goza de la fama que merece en la que Sam Fuller entra de ello en varios problemas de la sociedad americana de la época en un apasionante e intenso drama con toques de terror.

'Primera plana' ('The Front Page')

La última gran comedia de Billy Wilder con el inigualable dúo formado por Jack Lemmon y Walter Matthau recupera la obra en la que ya se basó 'Luna nueva' para establecer una dinámica diferente que aprovecha muy bien las personalidades opuestas de sus dos protagonistas. Puede que peque de cierta superficialidad, sobre todo en el tratamiento de la trama periodística, pero es tan divertida y tiene un ritmo tan endiablado que me resulta una pega insignificante en este caso.

'Todos los hombres del presidente' ('All The President's Men')

Probablemente la primera película en la que la mayoría de cinéfilos piensa cuando toca hablar de la relación entre el cine y el periodismo. Ganadora de 4 Oscar, es un acercamiento a la investigación por parte de dos jóvenes periodistas de The Washington Post para llegar al fondo del caso Watergate que acabó con la dimisión de Richard Nixon. Con un gran trabajado de documentación previa, Alan J. Pakula nos ofrece un gran retrato de la búsqueda de la verdad apoyado en un gran reparto encabezado por Dustin Hoffman y Robert Redford.

'Network (Un mundo implacable)'

El mismo año que 'Todos los hombres del presidente' nos ofrecía una visión idílica de esta profesión también llegó un retrato de un lado mucho menos positivo. Un presentador anuncia que va a suicidarse en directo tras ser despedido por la pérdida de popularidad de su programa de noticias. Por un lado la hipocresía de los medios y por otro el morbo de la audiencia sirven para construir un relato poderoso con cierta carga de sátira en el que sobresale el trabajo de sus actores, especialmente un Peter Finch que acabaría ganando el Oscar de manera póstuma.

'Ausencia de malicia' ('Absence of Malice')

Una periodista acusada de forma temeraria a gángster y éste tarda bien poco en mover los hilos para dar la vuelta a la situación, aunque ya en la acusación inicial había otros intereses escondidos. Sydney Pollack explora aquí la influencia de los medios en la sociedad en una cinta que acaba dando más peso a la trama policiaca -aunque plantea una duda muy de actualidad: ¿se puede declarar a alguien culpable hasta que se demuestre lo contrario?-, pero que cuenta con un guion solvente y una inspirada interpretación de Paul Newman, quien llegó a ser aspirante al Oscar por ella.

'Bajo el fuego' ('Under Fire')

Certero acercamiento a la figura del corresponsal de guerra -en este caso en Nicaragua- por parte del director Roger Spottiswoode en el que no faltan todos los problemas a los que han de hacer frente para poder hacer su nunca suficientemente valorado trabajo. El gran trabajo de sus protagonistas eleva la película aún más y además cada uno de ellos tiene diferentes detalles con los que encontrar su propia voz en la película. Por cierto, fue uno de los primeros trabajos en la gran pantalla de Ed Harris.

'Al filo de la noticia' ('Broadcast News')

El mismo año que participó en la creación de 'Los Simpson' ('The Simpsons'), James L. Brooks también estrenó esta película que indaga en todo el proceso que hay detrás de la redacción de los informativos de un canal de televisión. El estupendo trabajo de su trío protagonista ayuda a dar con el toque adecuado para potenciar el guion firmado por el propio Brooks. Quizá le hubiese venido bien un toque más de profundidad en oposición a su habilidad para la comedia, pero la película sigue funcionando de maravilla pese a ello.

'The Paper (Detrás de la noticia)'

Una de las películas más inspiradas de Ron Howard. Se centra en un la frenética actividad de un periódico durante 24 horas y cuenta con un ritmo efectivo en el que la comedia es dominante pero también se abordan con pericia los momentos más dramáticos. Un inspirado reparto ayuda a dar forma a un notable pasatiempo que nos ofrece una visión interesante del periodismo norteamericano -una lucha constante contra el reloj- y que si acaso quizá hubiese agradecido un caso central mejor elaborado.

'El dilema' ('The Insider')

El verdadero eje de la película es la lucha del personaje interpretado por Russell Crowe para sacar a la luz la verdad sobre la industria tabacalera, pero el periodismo juega un papel central en la misma. Primero por la insistencia de Al Pacino para conseguir que se pronuncie públicamente y luego por cómo Michael Mann nos muestra las presiones recibidas por la cadena para evitar la emisión del programa y también las reacciones de otros medios ante lo sucedido. Una maravilla.

'Casi famosos' ('Almost Famous')

Una visión quizá demasiado romántica por el hecho de que Cameron Crowe se basó en su experiencia propia como adolescente colaborando con la revista Rolling Stone. Se nota mucho el amor que profesa hacia el personaje interpretado con solvencia por Patrick Fugit y también cierta añoranza por el tono ligeramente melancólico que imprime al relato. Además nos muestra que hay que saber separar tu trabajo como periodista de cualquier tipo de relación personal que hayas podido entablar con los protagonistas de tu historia; a fin de cuentas realmente tienen que ser enemigos hasta cierto punto.

'El precio de la verdad' ('Shattered Glass')

La película en la que Hayden Christensen demostró que sabía actuar bien dando vida a un prometedor periodista que ha ido cimentando su carrera en historias falsas. Un buen acercamiento a los límites éticos del periodismo en el que Billy Ray indaga en el tema de la traición que siente el personaje interpretado por un Peter Sarsgaard cuyo talento raras veces se ha aprovechado tan bien como aquí.

'Buenas noches, y buena suerte' ('Good Night, and Good Luck.')

Notable acercamiento a una historia real que jugó un papel de importancia en la finalización de la famosa caza de brujas de Hollywood. Con una vocación documental -hasta la elección de la fotografía en blanco y negro va en esa dirección-, George Clooney está más inspirado en el guion, que firma junto a Grant Heslov, que en la puesta en escena, donde puede pecar de cierta teatralidad. Su buen reparto, comandado por un excelente David Strathairn, es la guinda del pastel.

'Zodiac'

Un thriller apasionante que ocupa un lugar de honor entre las mejores películas de lo que llevamos de siglo XXI. Todo gira alrededor de la investigación para identificar al asesino del zodiaco, combinándose la acción policial con el trabajo de dos reporteros para intentar esclarecer un caso que con el tiempo seguro que alcanza un estatus legendario similar al de Jack el Destripador. Una maravilla en todos los aspectos que, eso sí, quizá provoque cierta frustración en aquellos que esperen un final más convencional.

'Nightcrawler'

Un impresionante Jake Gyllenhaal al que le robaron una muy merecida nominación al Oscar se mete aquí en la piel de un monstruo del morbo que está dispuesto a lo que sea para llegar a lo más alto. Eso supone aprovecharse al máximo del lado menos amable del periodismo, llevándolo hasta sus últimas consecuencias en un tramo final que deja huella en el espectador. Es ahí cuando Tony Gilroy opta por un trabajo de puesta en escena más visceral cuando hasta entonces había dado más peso a la eficacia del guion firmado por él mismo.

'Spotlight'

El último canto de amor que Hollywood había hecho al mundo del periodismo antes de la llegada de 'Los archivos el Pentágono'. Presentando a los reporteros como una especie de héroes de la verdad, Thomas McCarthy se acerca al escándalo del sistemático abuso de menores por parte de sacerdotes católicos y el encubrimiento de los mismos de una forma sobria que en ningún momento se deja llevar por el sensacionalismo barato. Es cierto que quizá caiga en cierta frialdad expositiva, pero así evita polémicas innecesarias y además cuenta con un magnífico reparto.

