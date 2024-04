'Civil War': 7 importantes películas sobre periodismo y guerra para ver si te ha gustado la obra maestra de Alex Garland

El cine bélico y de conflictos políticos ha sido un medio poderoso para contar historias de periodismo al límite. La guerra que tiene lugar en ‘Civil War’ no ha tenido lugar por el momento, pero su aproximación no es tanto la de una película de ciencia ficción como si fuera una recreación histórica de algún conflicto extranjero, y su cámara sigue a los reporteros que informan de ella, lo cual es casi un subgénero.

Historias de coraje y tragedia dentro de la compleja naturaleza de la guerra y sus consecuencias que ha estado siempre presente en películas de grandes directores que mezclaron la cobertura de conflictos y drama. Hemos seleccionado siete títulos significativos, pero hay muchas otras como ‘Círculo de engaños’ (1981), ‘Gernika’ (2016) ‘Live from Baghdad’ (2002), ‘5 Days of War’ (2011) o ‘The Bang Bang Club’ (2010).

El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982)

- Director: Peter Weir

- Reparto principal: Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hunt.

Una intensa mirada a los conflictos políticos y personales durante tiempos turbulentos que sigue a un periodista australiano en Indonesia durante el golpe de Estado de 1965. Entre el caos político, recoge también un relato de amor y desilusión donde Peter Weir demostró una vez más ser uno de los grandes narradores contemporáneos, en un título que además se hizo notable por la actuación ganadora del Oscar de Linda Hunt.

Disponible en alquiler en Amazon Prime

Bajo el fuego (Under Fire, 1983)

- Director: Roger Spottiswoode

- Reparto principal: Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy.

Un drama que explora la ética periodística y el activismo en tiempos de guerra siguiendo a tres periodistas que se encuentran en Nicaragua durante la revolución sandinista y acaban enfrentándose a dilemas morales entre la objetividad y la participación activa. Con actuaciones memorables de Nick Nolte y Gene Hackman, la película es una reflexión sobre el papel de los medios en la guerra que tiene numerosos puntos en común con los dilemas planteados en ‘Civil War’, pero sobre todo, coincide en el retrato de la ética de su protagonista y la forma de presentar las instantáneas que hace intercaladas en el metraje.

Los gritos del silencio (The Killing Fields, 1984)

- Director: Roland Joffé

- Reparto principal: Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich.

Un testimonio desgarrador de la supervivencia y el espíritu humano bajo un régimen brutal que sigue la verdadera historia de dos periodistas atrapados en el genocidio de Camboya por los Jemeres Rojos. Ganadora de varios premios Óscar, incluyendo Mejor Actor de Reparto para Haing S. Ngor, es una obra maestra que confronta al espectador con la crueldad de la guerra en una serie de descubrimientos del horror in crescendo que seguramente ha tenido en cuenta Garland en su collage de escenas de horror y deshumanización.

Salvador (1986)

- Director: Oliver Stone

- Reparto principal: James Woods, Jim Belushi, Michael Murphy.

Oliver Stone en su mejor etapa creativa dirigió esta intensa y provocativa visión inquebrantable de la violencia política y la búsqueda de la verdad en la guerra civil de El Salvador. James Woods volvió a hacer de periodista tras su bajada a los infiernos de ‘Videodrome’ pero aquí emulando a un reportero que experimenta un despertar político y personal mientras cubre el conflicto. Coescrita con Richard Boyle, protagonista y uno de los grandes cronistas de grandes conflictos internacionales del siglo XX.

Disponible en MGM+

Territorio Comanche (1996)

- Director: Gerardo Herrero

- Reparto principal: Imanol Arias, Carmelo Gómez, Cecilia Dopazo.

Uno de los más crudos retratos de la guerra desde la perspectiva de quienes la cubren. Basada en la novela con tintes autobiográficos de Arturo Pérez-Reverte, sigue a tres periodistas en la Guerra de Bosnia, explorando el concepto de 'territorio comanche', la zona más peligrosa de la zona de guerra. La ética del objetivo es aquí el dilema, entre los principios y la audiencia, los mismos temas de ‘Civil War’ pero con más ángulos muertos para los protagonistas.

Disponible en Movistar+

Bienvenido a Sarajevo (Welcome to Sarajevo, 1997)

- Director: Michael Winterbottom

- Reparto principal: Stephen Dillane, Woody Harrelson, Marisa Tomei.

El insigne Winterbottom relata la odisea de un periodista británico que intenta salvar a una niña de un orfanato en la asediada Sarajevo, mostrando la brutalidad del conflicto y el tremendo impacto humano de una situación de antes de ayer que muchos han ido olvidando. La película combina elementos reales y ficticios para contar una historia poderosa de supervivencia y denuncia dentro de la representación de la guerra y sus efectos en los inocentes.

Disponible en Runtime

El diario de los muertos (Diary of the Dead, 2007)

- Director: George A. Romero

- Reparto principal: Michelle Morgan, Joshua Close, Shawn Roberts.

La guerra se cambia aquí por una invasión zombie, pero eso no significa que no sea uno de los primeros enfoques verdaderamente moderno y crítico sobre la obsesión de la sociedad por documentar el horror en la era de las redes sociales.Un grupo de estudiantes de cine se encuentra con zombis mientras filman en el bosque, lo que se convierte en una lucha por la supervivencia se toma por George A. Romero como un metacomentario social a la obsesión por grabar, el rubbernecking y la falta de ética derivada de los influencers y streamers. Garland no solo reproduce su final con un montaje calcado, sino que alguna de las escenas más comentadas de ‘Civil War’, como el encuentro con militares, ya estaban aquí de formas similares.

Disponible en alquiler Rakuten

