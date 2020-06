Cannes 2020 anuncia las 56 películas que reciben el sello de su Sección Oficial, con autores como Wes Anderson o Fernando Trueba

Ya está confirmado de forma oficial que este año no se celebrará el Festival de Cannes debido a la crisis del coronavirus, pero sus responsables no quieren que 2020 sea un año perdido para el certamen más prestigioso del séptimo arte. Por eso, hoy se ha anunciado una lista de 56 películas que llevarán el sello de la Sección Oficial, entre las que figura una española: 'El olvido que seremos' de Fernando Trueba.

El presidente del festival, Pierre Lescure, y el delegado general, Thierry Frémaux, han revelado los títulos que habrían deseado proyectar en las secciones de competición, "Un certain regard", estrenos fuera de concurso, proyecciones especiales y de medianoche. Desde luego, la 73ª edición de Cannes (prevista entre el 12 y el 23 de mayo) habría tenido un programa apasionante. Esta es la selección:

LOS FIELES (o al menos, seleccionados una vez antes)

-THE FRENCH DISPATCH by Wes Anderson (USA)

-ÉTÉ 85 by François Ozon (France)

-ASA GA KURU (True Mothers) by Naomi Kawase (Japan)

-LOVERS ROCK by Steve McQueen (United Kingdom)

-MANGROVE by Steve McQueen (United Kingdom)

(Nota: estos dos trabajos de McQueen son episodios de su serie 'Small Axe')

-DRUK (Another Round) by Thomas Vinterberg (Denmark)

-ADN (DNA) by Maïwenn (France / Algeria)

-LAST WORDS by Jonathan Nossiter (USA)

-HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS by IM Sang-Soo (South Korea)

-EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we'll be) by Fernando Trueba (Spain)

-PENINSULA by YEON Sang-Ho (South Korea)

-IN THE DUSK (Au crépuscule) by Sharunas BARTAS (Lituania)

-DES HOMMES (Home Front) by Lucas BELVAUX (Belgium)

-THE REAL THING by Kôji Fukada (Japan)

LOS NUEVOS:

-PASSION SIMPLE by Danielle Arbid (Lebanon)

-A GOOD MAN by Marie Castille Mention-Schaar (France)

-LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT by Emmanuel Mouret (France)

-SOUAD by Ayten Amin (Egypt)

-LIMBO by Ben Sharrock (United Kingdom)

-ROUGE (Red Soil) by Farid Bentoumi (France)

-SWEAT by Magnus Von Horn (Sweden)

-TEDDY by Ludovic et Zoran Boukherma (France)

-FEBRUARY (Février) by Kamen Kalev (Bulgaria)

-AMMONITE by Francis Lee (United Kingdom)

-UN MÉDECIN DE NUIT by Elie Wajeman (France)

-ENFANT TERRIBLE by Oskar Roehler (Germany)

-NADIA, BUTTERFLY by Pascal Plante (Canada)

-HERE WE ARE by Nir Bergman (Israel)

UN FILM COLECTIVO:

-SEPTET: THE STORY OF HONG KONG by Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam

LAS ÓPERAS PRIMAS:

-FALLING by Viggo Mortensen (USA)

-PLEASURE by Ninja Thyberg (Sweden)

-SLALOM by Charlène Favier (France)

-CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) by Joao Paulo Miranda Maria (Brazil)

-BROKEN KEYS (Fausse note) by Jimmy Keyrouz (Lebanon)

-IBRAHIM by Samir Guesmi (France)

-BEGINNING (Au commencement) by Déa Kulumbegashvili (Georgia)

-GAGARINE by Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France)

-16 PRINTEMPS by Suzanne Lindon (France)

-VAURIEN by Peter Dourountzis (France)

-GARÇON CHIFFON by Nicolas Maury (France)

-SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) by Nora Martirosyan (Armenia)

-JOHN AND THE HOLE by Pascual Sisto (USA)

-STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) by WEI Shujun (China)

-THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La Mort du cinéma et de mon père aussi) by Dani Rosenberg (Israel)

3 DOCUMENTALES:

-EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) by Dieudo Hamadi - (Democratic Republic of Congo)

-THE TRUFFLE HUNTERS by Michael Dweck et Gregory Kershaw (USA)

-9 JOURS A RAQQA by Xavier de Lauzanne - (France)

5 COMEDIAS:

-ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES by Caroline Vignal (France)

-LES DEUX ALFRED by Bruno Podalydès (France)

-UN TRIOMPHE (The big hit) by Emmanuel Courcol (France)

-L’ORIGINE DU MONDE by Laurent Lafitte (France) - 1st film

-LE DISCOURS by Laurent Tirard (France)

4 PELÍCULAS ANIMADAS:

-AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) by Gorô Miyazaki (Japan)

-FLEE by Jonas Poher Rasmussen (Denmark)

-JOSEP by Aurel (France) - 1st film

-SOUL by Pete Docter (USA)

Según Fremaux, a pesar de las difíciles circunstancias originadas por la pandemia, este año recibieron un total de 2.067 largometrajes candidatos a participar en Cannes, nuevo récord para el festival (el año pasado fueron 1.845); de todos estos, 532 fueron realizados por mujeres (575 el año pasado). Entre los trabajos seleccionados hay 15 debuts en el largometraje y 16 obras de directoras (en la edición de 2019 hubo 14).

¿Y qué significa que estas 56 películas reciban el sello de Cannes? A efectos prácticos, poca cosa más allá del valor y el prestigio que se asocia al festival, pues todas estas obras podrán ser proyectadas en otros festivales. En circunstancias normales, las películas presentadas allí no podrían competir en Venecia, San Sebastián y otros certámenes de "clase A", pero al no celebrarse la 73ª edición del festival francés, eso no será un problema. Y en Cannes se quedan tranquilos (es de suponer) porque de algún modo, el festival sigue vivo este año.