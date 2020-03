Primer festival de cine contra la pandemia en Espinof: 33 películas gratis online que te recomendamos para pasar la cuarentena

Sabemos que el tema del coronavirus está siendo complicado y que no todos lo están llevando en las circunstancias más adecuadas. Solos, demasiado acompañados, saliendo a trabajar o encerrados a cal y canto, una cuarentena nos obliga a buscar más horas de relajación mental de las que jamás habríamos soñado tener. Pues nos hemos juntado (desde la distancia) para buscar qué títulos de dominio público ocultos aguardan por las redes.

El loco mundo de los dominios

Es confuso, lo reconocemos. Existen miles de títulos libres de derechos que según el país que los ofrezca pueden no ser tan libres. Para reconocer el excelente trabajo de alguna plataforma nacional hemos decidido incluir los links oficiales además de los de los contenedores de títulos de esas características. Hala, ahí van un puñado de clásicos básicos con cariño y saludos distanciados desde la redacción. Que la cuarentena te sea leve.

Albertini recomienda:

La carreta fantasma, de Victor Sjöström

Se dice que el último muerto del año es condenado a vagar con su carreta recogiendo a los fallecidos del siguiente. Esta especie de "Cuento de Navidad Pero en Año Nuevo" navega entre lo tétrico y lo romántico.

'La carreta fantasma'.

El enemigo de las rubias, de Alfred Hitchcock

Quizá sin tanta intriga como nos acostumbraría años más tarde el cineasta, es fascinante cómo logra trasladar Hitchcock el expresionismo alemán de la época a la historia de un inquilino en una Londres asediada por un asesino en serie.

'El enemigo de las rubias'.

Sherlock Jr., de Buster Keaton

En 'Sherlock Jr.' Keaton se mete en la piel de un risueño proyeccionista/conserje enamorado y con anhelos de ser detective en una película que demuestra por qué es uno de los genios del gag físico.

Vamos con las tres recomendaciones de Mikel Zorrilla.

Avaricia, de Erich Von-Stroheim

Una obra capital de la historia del cine que sigue siéndolo pese a que solamente hayamos visto un montaje mutilado respecto al inicialmente previsto por su autor. Es también una propuesta cruel y violenta que disecciona con maestría a su protagonista.

'Avaricia'.

'Avaricia' en Filmin.

Charada, de Stanley Donen

Una comedia de suspense irresistible que a menudo se define como la mejor película de Alfred Hitchcock no dirigida por él. Además, la química entre Cary Grant y Audrey Hepburn es algo pocas veces visto en la gran pantalla.

'Charada'.

'Charada' en Filmin.

El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene

Una película retorcida, tanto en lo visual por ser un ejemplo perfecto de las virtudes del expresionismo alemán como en contenido por su fascinante aproximación a los relatos de asesinos en serie cuando aún eran algo realmente novedoso.

'El gabinete del doctor Caligari'.

'El gabinete del doctor Caligari' en Filmin.

El menú de Jorge Loser está a la altura de su legado.

Haxan: la bujería a través de los tiempos, de Benjamin Christensen

El pilar del cine ocultista, desde el folk horror al satánismo y la brujería surgen de este documental lleno de recreaciones bellísimas de aquellares, posesiones y ataques del diablo.

'Haxan: la bujería a través de los tiempos'.

La legión de los hombres sin alma (White Zombie)', de Victor Halperin

La primera película de zombies de terror es mucho mejor de lo que imaginas y probablemente tiene al Bela Lugosi más siniestro de toda su carrera. Con razón dio nombre a la banda del director Rob Zombie.

'La legión de los hombres sin alma'.

The Screaming Skull, de Alex Nicol

Un divertidísimo sucedáneo del cine de William Castle que convierte la idea de una calavera viviente en un tren de la bruja de scream queens gritonas y efectos artesanales.

'The Screaming Skull'.

Vamos con vuestro querido Kiko Vega.

El héroe del río, de Buster Keaton y Charles Reisner

La peli de catástrofes de Buster Keaton apuesta todo a un tercer acto demencial que aún no ha sido superado un maldito siglo después. No queda ni una sola variante del entretenimiento absoluto sin pasar por la pantalla. Imposible ofrecer más en setenta minutos.

'El héroe del río'.

Un cubo de sangre, de Roger Corman

Deliciosa comedia negra al servicio del grandísimo Dick Miller, moderna y con una serie de decisiones narrativas del primerísismo nivel que brillan en glorioso blanco y negro. Si lo puedes contar en sesenta minutos, para qué malgastar más celuloide. Un Corman de los majos.

'Un cubo de sangre'.

'Un cubo de sangre' en Filmin.

El malvado Zaroff, de Irving Pichel y Ernest B. Schoedsack

Ahora que 'La caza' está cerca de salir al público tras unos meses en la nevera de la polémica, no está de más recordar de dónde sale la última producción de Blumhouse y el equipo de 'The Leftovers' o la reciente 'Watchmen'. La primera adaptación del relato de Richard Connell sigue siendo ejemplar.

'El malvado Zaroff'.

'El malvado Zaroff' en Filmin.

Nuestro gruñón preferido, John Tones, tiene sus tres favoritas:

Carnival of Souls, de Herk Harvey

Una película absolutamente insólita y pesadillesca, beneficiada por una atmósfera demencial, reforzada por sus minúsculos medios. La historia de una superviviente de un accidente de tráfico atrapada en un pueblo fantasmal es una historia clásica, pero 'Carnival of Souls' la modernizó, anticipándose al surrealismo ornírico de David Lynch y al cine de muertos vivientes creado por Romero unos años después.

'Carnival of Souls'.

'Carnival of Souls' en Filmin.

House on Haunted Hill, de William Castle

Es, junto a 'Escalofrío' (The Tingler), la película más famosa de William Castle, el rey de los gimmicks, y no es para menos: su desvergüenza de pura serie B, su sentido del humor trotón y la presencia de un Vincent Price absolutamente autoconsciente son las grandes bazas de una película que, pese a lo rudimentario de sus efectos y escenarios de casa encantada, no se priva de proporcionar al espectador algún momento de horror perfecto en estado puro.

'House on Haunted Hill'.

Nosferatu, de F.W. Murnau

El clásico absoluto del cine de horror expresionista alemán, quizás la película más conocida del periodo junto a 'El gabinete del doctor Caligari', sigue siendo tan fascinante como cuando se estrenó. El misterio que rodea a su creación incrementa su halo magnético (de lo vago de la identidad de su protagonista a las relaciones con el ocultismo de la época, pasando por su turbia relación con la novela original de 'Drácula'), en una película para revisar una y otra vez.

'Nosferatu'.

'Nosferatu' en Filmin.

Es el turno de Víctor López G.

El maquinista de la General, de Buster Keaton

Mucho, muchísimo tiempo antes de que George Miller nos dejase a todos patidifusos con esa catedral titulada 'Mad Max: Fury Road', Buster Keaton nos dio una clase magistral sobre causalidad narrativa, acción, comedia y montaje en una de esas joyas incunables tanto del cine mudo, como de la historia del medio. Épica y carcajadas en cantidades industriales aseguradas.

'El maquinista de la General'.

'El maquinista de la General' en Filmin.

M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang

Hablar de 'M' es hacerlo de una de las grandes obras maestras del expresionismo alemán. De un inmensa puesta en escena de Fritz Lang, de una dirección de fotografía sombría —y a su vez deslumbrante— de Fritz Arno Wagner y de un Peter Lorre eterno en su papel de monstruo con el que empatizar. Inconmensurable.

'M, el vampiro de Düsseldorf'.

La noche de los muertos vivientes, de Goerge A. Romero

Como diría Gerard Piqué: ¡Romero, contigo empezó todo! Más allá de su relevancia como cinta de teror, 'La noche de los muertos vivientes' fue un pequeño milagro que vio nacer al zombi moderno tal y como lo conocemos, convirtiéndolo en un icono popular y cambiando la historia del género para siempre.

'La noche de los muertos vivientes'.

'La noche de los muertos vivientes' en Filmin.

Veamos las tres opciones que propone Álex Manzano:

Luna nueva (His Girl Friday), de Howard Hawks

Digan lo que digan, esta desternillante película es la verdadera madre de las comedias románticas. Rosallind Russell y Cary Grant en un enredo amoroso y laboral con unos veloces diálogos de Charles Lederer no aptos para disléxicos.

'Luna nueva'.

La pequeña tienda de los horrores, de Roger Corman

Sí, la versión musical de Frank Oz es mejor... pero no es dominio público. Aún así es muy interesante acercarse a esta peliculíta (que según las leyendas se rodó en apenas 24 horas) que dio origen al mito de la planta carnívora devora personas y que, además, cuenta con uno de los primeros papeles en el cine de un jovencísimo Jack Nicholson.

'La pequeña tienda de los horrores'.

'La pequeña tienda de los horrores' en Filmin.

Bodas reales, de Stanley Donen

Por supuesto no podría faltar un musical de los años 50, más todavía si dirige Donen y protagonizan Fred Astaire y la subestimada Jane Powell. Un ejercicio de modernidad a la hora de filmar números musicales y el uso del color que no olvida los orígenes del género.

'Bodas reales'.

Veamos qué guarda LuciaRos bajo la boina.

Estamos tan contaminados por los sofisticados avances de la narrativa y técnica del cine actual, que a veces se nos olvida de donde venimos. George Mèlies inventó los efectos especiales y 'El viaje a la luna' de Mèlies' (1902) es una muestra de ello. Charlie Chaplin usaba la comedia para hacer crítica social: 'El chico' (1921) y 'El inmigrante' (1917), son dos de sus películas más emotivas.

Nuestra compañera María Alba también tiene algo que decir al respecto.

Ante la reclusión, maratón de sci-fi retro y bol de palomitas. Yo no me perdería estos tres clasicazos: 'Plan 9 from outer space', 'The brain that would'n die' y 'Teenagers from outer space'. Aliens, rayos láser, zombies, médicos locos y cuerpos desmembrados. Si esto no anima cualquier cuarentena, yo ya no sé.

'Pla 9 del espacio exterior' en Filmin.

Sara Martínez tampoco ha querido perder la ocasión de pasar a recomendar:

Breve encuentro, de David Lean

Basada en un libreto de Noel Coward (‘Still Life’), la película, que se desarrolla en ese terreno extraño entre trenes y distancias, encuentros fortuitos y fugaces, mantiene la emoción contenida del primer al último minuto. Una de las mejores y más sutiles historias de amor que ha alumbrado el cine.

'Breve encuentro'.

'Breve encuentro' en Filmin.

Metrópolis, de Fritz Lang

Como casi toda la filmografía del visionario Lang, ‘Metrópolis’ toca desde el expresionismo las teclas clave para entender los retos que le esperaba a la sociedad europea de principios de siglo. Ciencia ficción de manual para poner la actualidad en perspectiva histórica.

'Metrópolis'.

Doble versión de 'Metrópolis' en Filmin.

La fiera de mi niña (Bringing Up Baby), de Howard Hawks

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hawks entregó una comedia que le valdría un gran fracaso comercial pero que hoy consideramos parte ineludible de la Historia del Cine. Divertida y delirante, un clásico para levantar el ánimo de cuarentena.

'La fiera de mi niña'.

Cerramos con las recomendaciones de Juan Luis Caviaro:

Noche en la ciudad, de Jules Dassin

Como fan del cine negro, y de Richard Widmark, 'Noche en la ciudad' es una joya del séptimo arte que no me canso de recomendar. Absorbente y exquisita, esta obra maestra de Jules Dassin tiene todo lo que puedes esperar de un clásico del género.

'Noche en la ciudad'.

La criada (Hanyo), de Kim Ki-young

Una de las historias más extrañas y fascinantes que vas a ver jamás. Este cóctel de melodrama, thriller, horror y retrato social realizado por Kim Ki-young se encuentra entre los títulos favoritos del último triunfador de los Óscar, Bong Joon-ho ('Parásitos').

'La criada'.

¡Qué bello es vivir!, de Frank Capra

Terminamos con una de las películas más bonitas que nos ha dejado el cine, rebosante de ese optimismo que transmitía el gran Frank Capra. En '¡Qué bello es vivir!' nos regala momentos maravillosos con esa cautivadora pareja formada por James Stewart y Donna Reed. Siempre emocionante, siempre hace feliz.

'¡Qué bello es vivir!'.

'¡Qué bello es vivir!' en Filmin.