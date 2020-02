Las 11 mejores series de vampiros en Netflix, HBO, Amazon y Movistar

Seductores, juguetones, listos, tontos, clásicos o modernos, los vampiros son una de los grandes recursos de la ficción a la hora de crear contenido atractivo. Desde los orígenes actualizados del clásico de Bram Stoker a los videojuegos más clásicos del siglo pasado, los chupasangres abarrotan las televisiones y las plataformas. Vamos a repasar las mejores series de vampiros en Netflix, HBO, Amazon y Movistar.

Mordiscos televisivos

Con la última revisión del clásico de la literatura a cargo de los siempre interesantes Mark Gatiss y Steven Moffat, en una reinvención de la historia que no ha dejado indiferente a nadie, empezaremos el repaso por la última en llegar, la más esperada y, en realidad, la que estaba antes que ninguna otra.

Drácula (Netflix)

Con la ayuda de Paul McGuigan, Jonny Campbell y Damon Thomas, tres veteranos de la escena británica más posmoderna, los autores más cool de BBC pintan un nuevo retrato del rey de los vampiros entre el seductor de la movida imaginado por Tom Holland y el elegante clasicismo del imponente Christopher Lee. La división de opiniones reventó Twitter durante los primeros días en Netflix, así que algo habrá ahí que tendrás que ver lo antes posible. Tres capítulos de 90 minutos pueden ser demasiado, pero oye, es el maldito 'Drácula'.

Crítica en Espinof: 'Drácula'.

NOS4A2 (Amazon Prime)

Una novela de Joe Hill, música de Mike Patton, toneladas de látex y efectos artesanales... en teoría todo lo que ofrece 'NOS4A2' es irresistible. Por desgracia, Joe Hill todavía necesita encontrar su camino, no olvidemos que apenas tiene cuatro novelas escritas. La adaptación televisiva de su vampiro sobre ruedas deja algún momento memorable, sobre todo los relacionados con los efectos especiales de antaño, pero al igual que la obra original, resulta un tanto batiburrillo de ideas aterradoras. Vamos, que ni tan mal.

Lo que hacemos en las sombras (HBO)

Jemaine Clement, el 50% de Flight of the Conchords, también fue el 50% detrás de la creación de la comedia vampírica más divertida de los últimos años. Ahora también es el responsable principal de la adaptación televisiva que puedes ver en HBO y que, contra todo pronóstico, es realmente brillante. Problemas aristocrático-vampíricos del primer mundo mezclados con ambición y sed de sangre y poder resultan un plato más que apetecible. A pesar de la ingente cantidad de episodios que han decidido planificar.

Crítica en Espinof: 'Lo que hacemos en las sombras'.

The Passage (Movistar)

Creada por Liz Heldens, veterana y con un currículum espectacular formado por 'Friday Night Lights' o 'The Orville', adapta la serie de novelas de Justin Cronin con bastante elegancia. Apenas ha tocado la superficie de un materil original algo trillado pero siempre efectivo, sobre todo cuando los referentes y espejos en que se mira son tan deudores del terror más clásico. Por si fuera poco con Mark-Paul Gosselaar, entre los directores de la serie nos encontramos a clásicos del videoclip como Marcos Siega o a ese grande del horror al que tanto echamos de menos llamado Ti West.

Preacher (HBO)

Era difícil, por no decir imposible, que la obra maestra de Garth Ennis, Steve Nilon y Glenn Fabry (esas portadas, por dios), diera un salto fiel al cine o a la televisión. Pero los tiempos cambian, los productos se adaptan a sus tiempos y algunos productores con tan buen ojo como Seth Rogen y Evan Goldberg tienen el suficiente arrojo como para abrir y cerrar una serie que, quieras o no, es otra cosa... pero siempre es 'Predicador'. A su manera, realmente ejemplar.

Crítica en Espinof: 'Preacher'.

Van Helsing (Netflix)

Solo una becerrada como esta ya nos hace palpitar el corazón: la descendiente lejanísima del mítico cazador de vampiros es resucitada para terminar con la amenaza que la humanidad está padeciendo. La serie finalizará con su quinta temporada, pero llegar tan lejos a estas alturas tiene un mérito enorme. Entre sus muchas sorpresas escondidas, Jason Priestley como director de algunos episodios y Neil LaBute escribiendo un buen puñado son, como poco, curiosidades dignas de ver.

V Wars (Netflix)

El regreso de Ian Somerhalder al universo vampírico tras sus buenos años en 'Crónicas vampíricas' era sin duda el principal atractivo de la nueva serie. Al igual que los malos vicios, la serie te deja con resaca pero con ganas de saber cómo continuará la cosa. Los responsables han sabido jugar con las expectativas y avanzar de menos a más. Debe ser consciente de sus propios errores en el futuro. Si lo consigue, la enésima epidemia vampírica que amenaza la existencia de la humanidad, puede resultar harto interesante.

Crítica en Espinof: 'V Wars'.

Tokyo Vampire Hotel (Amazon Prime)

Sion Sono puede hacer lo que quiera, que ahí estaremos nosotros para verlo. Con lo estético por bandera, Sono escribe y dirige en solitario toda esta burrada vampírica modernista llena de kung fu, erotismo no especialmente fino y clanes de vampiros enfrentados. Junto a alguna de las ideas más demenciales que ha tenido el director de la excelente 'The Forest of Love', es una apuesta ideal para quien busque algo diferente a lo habitual.

Crítica en Espinof: 'Tokyo Vampire Hotel'.

Castlevania (Netflix)

Warren Ellis adaptando uno de los videojuego más popular del Konami de los ochenta en formato anime. Eso es, para muchos aficionados a las dos cosas, uno de los regalos más inesperados y agradables que cualquier plataforma haya entregado jamás. Por corta que fuera la piedra de toque que en realidad era su primera temporada, 'Castlevania' es una cita obligada para cualquier amante del género. Y es que además es bien bonita.

Crítica en Espinof: 'Castlevania'.

Penny Dreadful (Movistar)

Menudo golazo se marcó aquí el bueno de John Logan. Guionista veterano que ha tocado todos los palos junto a algunos de los más grandes (Scorsese, Burton, Scott, Mendes), supo trasladar todo el clasicismo gótico a una ficción sin igual donde la libertad de (buenas) ideas y estupendos directores era la principal seña de identidad. Un excelente thriller psicológico lleno de misterios oscuros, suspense y estilazo.

Crítica en Espinof: 'Penny Dreadful'.

Yaşamayanlar (Netflix)

En su afán por continuar expandiendo su marca, Netflix ha producido esta serie turca llena de macarras, vampiros, venganzas y noches gangsteriles en una zona tan a favor de obra como la noche de la ciudad turca. Un montón de ideas descabelladas y refritos de trabajos ajenos que, contra toda pronóstico, acentúan la simpatía de esta serie b con mayúsculas que hay que ver para creer.