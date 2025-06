Aquella vez que David Broncano fue rechazado como presentador para un programa de laSexta (y en su lugar cogieron a Jorge Ponce)

Si bien ahora es un nombre más que reconocible en la industria, David Broncano no siempre ha tenido el mismo alcance. Tal como recordaron anoche en 'La revuelta', el presentador cuenta en su trayectoria con algunos proyectos fallidos, como aquella vez en la que no pasó el casting de 'Zapeando', mientras que sí que cogieron a Jorge Ponce.

"A ti te cogieron y a mí no"

Antes de destacar en programas como 'Locomundo', 'Late Motiv' y 'La vida moderna', David Broncano hizo sus pinitos en el audiovisual con monólogos en Comedy Central, en secciones de humor de 'A vivir' de la Cadena SER e incluso en el programa 'Metro a Metro' de Telemadrid.

En aquella época previa a que su nombre per se valiera para levantar todo un formato, el presentador llamó a muchas puertas y no todas se abrieron. Así lo recordaron en 'La revuelta', cuando Jorge Ponce sacó a colación su "era 'Zapeando'": "Llevo muchos años en TV, he hecho muchas cosas de las que no estoy orgulloso, y de los tacones tampoco", bromeó el cómico.

"Tú y yo hicimos el casting para 'Zapeando'. A ti te cogieron y a mí no", recordó Broncano, una anécdota que ya había contado hacía años, cuando el programa era 'La resistencia': "Jorge Ponce estuvo en Zapeando un verano y no le volvieron a llamar", le reveló a Lorena Castell, la invitada de aquel episodio.

En aquel momento, Broncano dio más detalles sobre el casting fallido, como que se presentó junto al que ahora es uno de los colaboradores habituales del programa de laSexta: "Yo hice el casting para 'Zapeando' con Quique Peinado, pero no sé lo que pasó... Bueno sí que lo sé. A él lo cogieron y a mí no".

"Podrías ser ahora mismo uno de los colaboradores de 'Zapeando' y no estar aquí en 'La Resistencia'… Tu vida podría haber cambiado radicalmente", sugirió Castell, planteando un multiverso de posibilidades en el que imaginar cómo de diferentes hubieran sido las cosas si eso hubiera pasado.

