David Broncano concursó en Telemadrid 18 años antes de 'La Revuelta'... y fue humillado por Javier Capitán

Cuando TVE contrató a David Broncano para llevar su late night televisivo, no fueron pocos los que se hicieron la misma pregunta: "¿Pero este tío quién es?". A pesar de llevar siete años de éxito en 'La Resistencia', este no dejaba de ser un programa que el público vivía más por los vídeos virales en TikTok de dos minutos que por los programas en sí mismos, relegados a la noche de la cadena de pago Movistar Plus+ (de hecho, había fans que ni siquiera sabían cómo era el formato real del show). Y, para qué negarlo, 'La vida moderna', por mucho éxito millennial que tuviera, no dejaba de ser un programa de cierto nicho. Entonces, ¿de dónde salió este chaval de Orcera?

Pachacho a pachacho

Antes incluso de 'Locomundo', 'Late Motiv' y 'La vida moderna', Broncano se hizo famoso haciendo secciones para el 'A vivir' de la SER, monólogos de humor en Comedy Central (el primero, allá por 2008, fue calificado por él mismo como "una puta mierda") y secciones allá donde le dejaban hacerse un hueco. Sin embargo, si indagamos en su prehistoria televisiva, esta nos lleva hasta el 10 de febrero de 2006, cuando tenía 19 años, estaba estudiando Informática y Publicidad y, para sacarse un dinerillo extra, decidió participar en 'Metro a Metro', de Telemadrid, un programa cultural capitaneado (nunca mejor dicho) por Javier Capitán.

Según confesó después en un especial de '¿Quién quiere ser millonario?' en 2021, perdió por "una pregunta sobre impresoras", algo que le dejó un trauma porque, según dice, hizo que le "ganara un yayo". En Telemadrid, claro, se pusieron manos a la obra a buscar en su archivo para encontrar ese momentazo televisivo. Y vaya que si lo encontraron. La pieza es maravillosa, tanto por ver a un presentador jovencísimo como para comprobar sus -entonces- pocas tablas televisivas.

Nada más empezar, el ahora cómico reconocía estar "nerviosillo", justo antes de empezar a jugar. Y ojo, porque acertó bastantes preguntas: "¿En qué estación de metro has de bajarte para ver el Pirulí?"; "¿Qué mandó construir Calígula para disfrute personal de Incitatus?"; "¿Quiénes fueron los primeros colonos británicos en ocupar Australia?" o "¿Qué es, en zoología, un carbonero?". Si tenéis dudas o queréis comprobar si sois más listos que Broncano: O'Donnell, un palacio, reclusos y un tipo de ave. De nada.

También se equivocó, claro. Dijo que Álvarez del Manzano sustituyó a Tierno Galván como alcalde de Madrid y afirmó que en griego "dinosaurio" significaba "reptil gigante", pero eso no le impidió llegar a la semifinal después de batir a otro concursane. Él, otra concursante y un señor llamado Félix, cara a cara. Finalmente, este acertó más rápido el nombre del hueso de la parte posterior del cráneo (occipital) y mandó al presentador de 'La Revuelta' a su casa.

Eso sí, con un detalle especialmente humillante: en su despedida, Javier Capitán le llamó "Félix", demostrando que ese tal David Broncano no había dejado ninguna huella en él. ¿Próximo invitado de 'La Revuelta' recordando esta absoluta maravilla vintage? Una oportunidad de oro para meterle la pregunta del palacio que construyó Calígula para Incitatus entre la del dinero y la del sexo.

