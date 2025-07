Con cada nueva imagen que sale del 'Harry Potter' de HBO, más creo que van a hacer una versión de Hacendado de las películas

Si a HBO le sale bien la jugada con 'Harry Potter', tiene el futuro solucionado durante más de un lustro. Sin embargo, incluso los fans más acérrimos tienen claro que es una apuesta arriesgada y un intento que huele a desesperación por revivir una saga que, a priori, no está viviendo por su mejor momento de cara al público. No solo la transfobia de JK Rowling ha dado más titulares en los últimos años que la saga en sí misma, sino que la generación Z lleva años riéndose de los millennials que han adoptado las novelas como una personalidad con la que definirse.

Pero, al mismo tiempo y de manera paradójica, las ventas de las novelas nunca han dejado de mantenerse (la versión digital dio 61,4 millones de dólares en 2023), el videojuego 'Hogwarts Legacy' ha encasquetado más de 30 millones de unidades y la obra de teatro 'Harry Potter y el legado maldito' ha vendido más de 6 millones de entradas en todo el mundo. Pero claro, estos son productos derivados que cuentan una historia nueva. La pregunta es... ¿Hay, realmente, un público dispuesto a consumir por tercera vez lo mismo, esta vez en formato televisivo?

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Harry Potter y los trajes de marca blanca

Debo confesar que tenía ciertas esperanzas en que el equipo de HBO intentara alejarse un poco del estilo de las películas al re-adaptar las novelas, ciñiéndose a sus descripciones, pero tomándose sus propias libertades. Sin embargo, los dos actores que hemos podido ver ya ataviados como sus personajes (Dominic McLaughlin como Harry y Nick Frost como Hagrid) parecen estar vestidos, más bien, con disfraces baratos, fotografías de esas que se ponen en los paquetes del Party Fiesta con nombres que no infrinjan los derechos de autor como "Niño Mago" o "Barbudo Mágico".

Aquí es donde se mezclan y enfrentan dos tipos de personas muy distintas: los que no encuentran un motivo para volver a ver lo mismo, por muy alargado que esté, y los que quieren que no cambien un solo plano de los que ya recuerdan, para que las generaciones venideras tengan la misma experiencia, sin cambiar una coma, que ellos tuvieron. Y, aunque personalmente no pueda comprender esta dependencia absurda de la nostalgia más barata, el éxito de remakes como 'El rey león', 'Cómo entrenar a tu dragón' o 'Lilo y Stitch' les da la razón y abre una brecha de esperanza en el camino de 'Harry Potter'.

Sí, los responsables ya han dicho por activa y por pasiva que cada temporada adaptará fielmente los libros, metiendo todo aquello que las películas originales no pudieron por falta de espacio y ganas, así que veremos nuevas escenas e, imagino, mucho más relleno para poder llevar las novelas más cortas, como 'Harry Potter y la piedra filosofal', a más de 6 horas. Sin embargo, para mí, la gran duda no es si entrará hasta la última frase de Hermione, sino si conseguirán salir del imaginario visual del cine para montar el suyo propio. De momento, la respuesta es "Por supuesto que no".

Harry Potter y la serie millennial

Es tremendamente difícil empezar de cero y volver a adaptar los libros cuando tienes un referente tan icónico (y tan actual) como el de las películas al alcance de la mano. Es como hacer una nueva versión de 'El señor de los anillos' y esperar que la visión de Peter Jackson no te afecte en lo más mínimo, o rehacer 'Parque jurásico' sin tener en cuenta los diseños y el ritmo de Steven Spielberg. Por eso, ambas sagas han seguido sacando productos derivados, precuelas, secuelas y spin-offs, pero nadie se ha atrevido a volver a hacerlas, más o menos fieles al material original.

El 'Harry Potter' de HBO puede parecer una maniobra comercial para intentar sacar las últimas gotas de zumo de una franquicia en aparente decadencia, sí. Pero saben muy bien lo que hacen en esta apuesta: si sale bien, puede resucitar un merchandising que ya dio pingües beneficios hace un par de décadas, pero reempaquetado para otra generación. Intentar darle un nuevo giro a algo que ya funcionó puede ser interesante desde un punto de vista artístico, pero, desde luego, no desde el de marketing: la jugada fácil y que puede dar provecho a los accionistas es no mover un dedo, no tomar riesgos, no cambiar el uniforme a Harry ni la barba a Hagrid en lo más mínimo, aunque nada de lo que muestren a los fans sea realmente ilusionante.

Más allá de los comentarios en grupos nostálgicos de Facebook, el recibimiento en Internet de las dos caracterizaciones que hemos visto hasta ahora ha sido muy, muy frío, el tipo de valoración que darías a un grupo de carnaval vestidos de estudiantes de Hogwarts. Muy bien, sí, se parece, qué logrado. ¿Y qué? Más allá de la nostalgia más torticera y el ansia por mostrar de qué lado político estás (porque sí, tras las polémicas continuas de JK Rowling, hasta disfrutar de su serie estrella se ha vuelto política), la mayor parte de su público objetivo lo está recibiendo desde la más profunda de las apatías.

Si están volviendo a hacer una saga de hace 14 años que todavía tiene éxito y está al alcance de cualquiera, a nadie se le escapa que es con la única intención de ganar más dinero explotando la añoranza por el pasado de una generación con gusto infantil que va a intentar, como sea, que sus hijos tengan sus mismos referentes. 'Harry Potter' y el Mundo Mágico pueden seguir adelante, buscar sus propias historias, evolucionar a base de spin-offs como 'Hogwarts Legacy', secuelas como 'El legado maldito' o precuelas como 'Animales Fantásticos'. No es necesario anclarse a la iconocidad del pasado: si quieres sobrevivir y llegar a otros públicos más allá de aquel que ya tienes cautivo, repetirte a ti mismo pero con disfraces de Hacendado (o cambios de raza que causen las polémicas artificiales de siempre) no parece, desde luego, la manera de conseguirlo.

En Espinof | La serie de 'Harry Potter' para HBO se ha convertido en una guerra cultural antes de salir. Y va de camino a mosquear a todo el mundo

En Espinof | Las mejores series de Max en 2025