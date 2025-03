La serie de 'Harry Potter' para HBO se ha convertido en una guerra cultural antes de salir. Y va de camino a mosquear a todo el mundo

Siguiendo una serie de anuncios que todavía van con cuentagotas, las últimas novedades de la serie reboot de 'Harry Potter' para HBO tienen que ver con uno de sus personajes más míticos: Severus Snape. Tras un periodo de titubeos y rumores que no parecían materializarse, Deadline da por confirmado que de cara a la próxima versión del universo mágico, aún sin fecha de estreno, será Paapa Essiedu quien le de vida al profesor de Pociones.

Essiedu será una cara relativamente nueva para la mayoría. Es un actor británico con experiencia en teatro y en algunas producciones como 'Black Mirror' o la película 'The Outrun', con Saoirse Ronan. Como muchos fans avispados no han tardado en darse cuenta, es también un hombre negro. Juzgando por las opiniones, uno diría que es lo único importante del intérprete.

Paapa Essiedu en 'The Lazarus Project'

En los últimos días los fans acérrimos de Harry Potter lo están pasando regular a la hora de lidiar públicamente con la noticia. Las opiniones más comedidas se apegan al texto original de los libros como si fueran las sagradas escrituras, incidiendo una y otra vez en que Snape siempre ha sido descrito como un hombre feo y pálido, y por tanto innegablemente blanco. Una youtuber se hacía eco de las voces del sector más conservador del fandom afirmando que "si no están respetando esto, qué más no van a respetar".

Esas son las opiniones comedidas, por supuesto. Porque las que no lo son han visto una oportunidad de oro para hacer alusión a cómo la saga se ha vendido al público woke. Las redes se han llenado también estos días de títulos en mayúscula, miniaturas incendiarias y palabras poco favorecedoras.

La sorpresa quizás para ellos es que la llamada "audiencia woke" está muy lejos de celebrar esto. En un vídeo de TikTok que se ha hecho viral, su creadora se mofa de lo que ella considera un esfuerzo desesperado por ganar simpatía y recuperar al público más progresista que la saga ha perdido, afirmando de manera irónica: "Realmente creen que esto va a arreglar todos los problemas inherentes de la serie. Es como si dijeran: '¿Y si los personajes fueran personas de color? Y así nos olvidamos de todo el resto del contexto. ¿No sería guay?". Otro youtuber apunta que ésta decisión crea una dinámica racial que antes no existía y que puede crear un efecto dominó de otro tipo, especialmente de cara al bullying que sufre el personaje en su adolescencia en los libros.

Con un rechazo claro desde todas las partes del espectro y anticipando un chaparrón, a Essiedu no le ha quedado otra que restringir sus redes. Con el resultado final de su trabajo aún lejos, en estos momentos es imposible no ver este fichaje como otra pieza más de un engranaje que sigue sin tener nada claro si funciona a favor de su autora original o en contra.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

J.K. Rowling sigue siendo una patata caliente para el estudio

La razón por la que una de las sagas populares más universalmente queridas de la historia es hoy tan polarizante tiene todo que ver con su autora. Hace ya tiempo que J.K. Rowling se retrató (en varias ocasiones además) como terf, con declaraciones no solo negacionistas e intolerantes con la identidad trans sino llenas de profundo odio. Tanto que le llevó a escribir bajo pseudónimo un libro sobre un asesino que se travestía.

Lejos de recular la cosa no ha hecho más que escalar, entrando en una guerra con su audiencia que lleva años abierta de la cuál los estudios e incluso los actores de la saga son plenamente conscientes. Desde entonces el propio Daniel Radcliffe o Emma Watson se han posicionado en su contra. Radcliffe declaró el año pasado que la ruptura le parecía "triste" y que no habían tenido contacto desde que Rowling empezó su particular cruzada.

Es una situación tensa para un estudio que quiere seguir expandiendo 'Harry Potter' como IP. Y es por eso también que desde hace unos años es imposible para cualquier nueva cosa ambientada en el mundo de Harry Potter existir sin justificar su posicionamiento con las políticas de la autora. Rowling se ha convertido en una patata caliente que cada proyecto no tiene claro si quitarse de encima o mantener como aliada. El videojuego 'Hogwarts Legacy' trató de apartarse de ella, mientras que en este reciente reboot se han contentado con mencionar escuetamente que ella "tiene derecho a expresar sus opiniones".

El videojuego 'Hogwarts Legacy' contiene el primer personaje abiertamente trans de la saga

Esto no quita que la saga siga intentando recuperar al público que ha perdido y "arreglar" los desaguisados de su autora. Es también un modus operandi reciente que la saga Harry Potter trate de ir más de frente con sus políticas de diversidad. 'Hogwarts Legacy' va bastante a tope con ello, teniendo incluso un personaje trans, y obras más recientes como el reality de cocina 'Harry Potter: Magos pasteleros' tienen un elenco de participantes casi matemáticamente diverso.

Tras una etapa fallida en el cine con la reciente trilogía de 'Animales Fantásticos', el mundo de Harry Potter parece jugárselo todo en una serie de HBO que, visto lo visto, va de camino a no contentar a nadie. La saga parece atrapada en un limbo cultural del que ninguna salida se antoja fácil, y a la vez no se atreve a dar claros volantazos que la aparten de su complicado legado. Con el aún reciente anuncio del poco disruptivo Dumbledore de John Lithgow y este último Snape de Essiedu, casi que parece que el estudio esté queriendo dar pasos increíblemente calculados para contentar a dos públicos imposibles de satisfacer a la vez, y donde una parte del mismo ya ni siquiera parece estar ahí para querer presenciarlo.

En Espinof | "Sacrifiqué una gran franquicia y no me arrepiento". Steven Spielberg aclaró la razón definitiva por la que rechazó 'Harry Potter'

En Espinof | Las 39 series más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Alien: Planeta Tierra', 'Daredevil: Born Again', la precuela de 'Outlander' y mucho más