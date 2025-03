Acaba de llegar a Prime Video una de las mejores películas de ciencia ficción de la década. Un épico espectáculo del director de 'Jurassic World 4'

Hace bastante tiempo que quedó claro que el éxito de fracasar en cines no tiene por qué equivaler a que la película en cuestión sea mala, especialmente si no forma parte de una gran franquicia. Eso fue lo que sucedió en el caso de 'The Creator', el estupendo largometraje de Gareth Edwards que sufrió un tremendo fracaso cuando se estrenó a finales de septiembre de 2023.

Hasta ahora creía que 'The Creator' iba a ser una película exclusiva de Disney+, pero lo cierto es que ha desaparecido de su catálogo y ahora solamente la encontraréis en streaming a través de Prime Video. De hecho, acaba de llegar a su catálogo en España y rápidamente se ha convertido en la película número 1 de la plataforma de Amazon.

Impresionante en lo visual

'The Creator' nos sitúa en el año 2055 para conocer un mundo en el que las tensiones entre los humanos y los robots van a hacer estallar una tremenda guerra. En ese escenario seguiremos la historia de Joshua (John David Washington), quien recibe la misión de acabar con el Creador, el cual ha desarrollada una arma con la capacidad de poner fin a la guerra... y también con la humanidad.

En un mundo en el que las superproducciones que partan de historias originales son cada vez más escasas, Edwards, que en unos meses estrenará 'Jurassic World 4', tuvo la suerte de contar con un presupuesto de 80 millones para dar forma a una película que fácilmente luce visualmente como si hubiese costado el doble. Esa es una de sus grandes fortalezas, ya que 'The Creator' posee una belleza visual indiscutible y una gran habilidad para dejar al espectador con la boca abierta por esa vía.

Luego sí es justo reconocer que la historia que cuenta quizá sea más funcional que apasionante, ya que Edwards brilla más en lo referente a la puesta en escena que en el guion que coescribe junto a Chris Weitz ('Un niño grande'), ya que ahí la mezcla de referentes no tiene toda la frescura que uno podría desear. Con todo, es una base suficientemente sólida como para que sus otras virtudes lo compensen con creces.

Por cierto, si después de verla os quedáis con ganas de saber más sobre ella, os recomiendo echar un vistazo a este artículo de Espinof en el que el propio Edwards explica el final de 'The Creator'. Y os recuerdo que su bonito steelbook con la película en 4k sigue disponible a la venta por 32,99 euros.

