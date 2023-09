El director de 'The Creator' explica el final de su impresionante película de ciencia ficción: "Esa es su recompensa"

Todo apunta a que 'The Creator' va a ser una de las grandes sensaciones del cine de ciencia ficción de este 2023. Aclamada por la crítica, el nuevo largometraje de Gareth Edwards ('Rogue One: Una historia de Star Wars') va a dar mucho de lo que hablar y seguramente su desenlace vaya a ser uno de los aspectos más comentados de la función.

En Espinof tuvimos la oportunidad de asistir a un pase de 'The Creator' en Madrid con un coloquio posterior en el que participaba el propio Edwards. El cineasta respondió multitud de preguntas, pero la que nos interesa es en la que se explayaba sobre por qué había elegido ese final para la película.

Era lo más realista

Obviamente, a partir de aquí encontraréis spoilers

Su primera reacción fue justificar por qué el personaje interpretado por John David Washington acaba perdiendo la vida, ya que según él "la gente se muere en la vida real. Lamento decíroslo, pero todos vais a morir, así es como va a acabar vuestra historia". Y es que además, Edwards llegó a la conclusión de que esa era la opción más realista:

Lo que se sentía realista es que el personaje se embarcaba en este viaje en el que tiene experiencias cercanas a la muerte cada cinco minutos. Si tiras un dado muchas veces y el seis te mata, ¿cuántas veces puedes tirarlo sin que te toque? Lo más realista era que en algún momento muriese, pero me gusta la idea de que su recompensa en la película es que NOMAD representa al paraíso en la película y Madre está en el cielo. Su recompensa por haber hecho lo correcto, sacrificando todo y creyendo en la inteligencia artificial, que es el enemigo, y salvándolo... su recompensa es que vuelve a ver a su mujer en el cielo.

Además, el también director de 'Godzilla' incidió en que no es muy amante de los happy endings que tanto se estilan en Hollywood: "Me gustan los finales agridulces, porque si es todo feliz, parece cursi y falso, pero no quieres sentirte triste. La clave está encontrar el balance adecuado, como un cocinero. Me gustan ese tipo de películas"

