"La mejor película de ciencia ficción del año". Las primeras opiniones sobre lo nuevo del director de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' prometen un espectáculo épico e inolvidable

Siete largos años han tenido que pasar desde el estreno de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' para que su director Gareth Edwards estrene su nuevo trabajo. Por suerte, todo apunta a que la espera va a merecer mucho la pena, pues las primeras opiniones que han aparecido en redes sociales sobre 'The Creator' apuntan a que va a ser la película de ciencia ficción del año.

Protagonizada por John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan y Ken Watanabe, 'The Creator' nos lleva a un futuro en mitad de una guerra entre los humanos y fuerzas de la inteligencia artificial. En ese escenario, Joshua recibe la misión de acabar con el Creador, quien está trabajando en un nuevo arma que podría acabar con nuestra especie. El problema llegará cuando descubra que esa nueva arma es una IA con forma de niña de pequeña...

Edwards ha contado para la ocasión con un presupuesto de 80 millones de dólares y los primeros comentarios sobre 'The Creator' dan a entender que ha conseguido algo poco menos que milagroso en el apartado visual, construyendo además un universo atractivo y personajes con gancho para que el espectador se sumerja de lleno en la historia que nos está contando. A continuación os dejo una recopilación de varios de los mensajes que se han publicado alabando la película:

Aunque bebe de inspiraciones identificables, 'The Creator' es una de las mejores epopeyas originales de ciencia ficción de los últimos años. Muy entretenida, cautivadora y profunda a todos los niveles. Gareth Edwards construye un mundo envolvente y lo llena de personajes convincentes. Absolutamente radical.

'The Creator' es asombrosamente buena. La mejor película del año y la mejor película de ciencia ficción en mucho tiempo, en mi opinión. Gareth Edwards da la vuelta a las expectativas de una forma impresionante con una historia visceral, conmovedora y creativa sobre la humanidad. Me ha encantado. Tenéis que verla.

'The Creator' es una delicia de ciencia ficción atrevida y divertida. Tiene una historia absorbente, efectos visuales magníficos, temas resonantes y acción épica. Mi principal problema es que no me hizo llorar. Lo intenta. MUCHO. Pero una pequeña falta de conexión hace que JUSTAMENTE deje de ser un paquete perfecto. Pero solo justo.

Estoy impresionado con lo que Gareth Edwards ha conseguido con The Creator. Ha hecho una película de ciencia ficción original en una época en la que hacer películas originales a esta escala es casi imposible y la película cumple en muchos niveles. Busquen esta película y no dejen de verla en el cine.

The Creator es una gran hazaña para el género de la ciencia ficción y la superproducción original. Es la culminación de la carrera de Gareth Edwards hasta ahora, y es la versión definitiva del tipo de película que ha estado haciendo desde 'Monsters' de 2010. Más así, por favor.

'The Creator' es una pieza MAESTRA de ciencia ficción original. Gareth Edwards es uno de nuestros GRANDES cineastas. Un interrogatorio conmovedor, lleno de matices, al estilo Lucas, sobre las creencias y los prejuicios humanos y nuestra inseguridad ante algo más grande. Espectáculo y corazón en estado puro. Cine en estado puro.

The Creator es una obra maestra y una de las mejores películas del año. Concierne a muchos niveles, ya que la inteligencia artificial es un tema candente. Gareth Edwards hace un trabajo magistral para mantener al público enganchado en todo momento. Madeleine Yuna Voyles tiene que estar entre las candidatas a los Oscar.

The Creator es una épica de ciencia ficción brutal, intensa y ambiciosa, con un fuerte énfasis en la guerra. Sus efectos visuales son absolutamente magníficos, con el estilo característico de Gareth Edwards. John David Washington y Madeleine Yuna Voyles están genial juntos. Un giro único al tropo del lobo solitario y su cachorro.

Obviamente, muchos desconfiarán de estas impresiones tan positivas por lo demasiado habitual que es leer halagos en las valoraciones iniciales de cualquier gran estreno, pero hay algo en el caso de 'The Creator' que apunta realmente a ser algo único e inolvidable. Por mi parte, esta vez sí estoy dispuesto a creer que no me están intentando vender la moto.

Ahora solamente nos queda tener un poco más de paciencia, pues el estreno de 'The Creator' está previsto para el próximo 29 de septiembre. Apenas una semana para poder comprobar por nosotros mismos si realmente estamos ante un hito de la historia del cine de ciencia ficción.

