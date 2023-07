Espectacular tráiler final de 'The Creator': el director de 'Rogue One' promete un blockbuster de ciencia ficción para hacer olvidar 'Star Wars'

20th Century studios ha lanzado el tremendo nuevo tráiler de 'The Creator' de en colaboración con New Regency y Entertainment One. Este nuevo thriller de acción y ciencia ficción que se estrenará el próximo 29 de septiembre en cines está dirigido por Gareth Edwards, tras su tibia experiencia en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'. El director de 'Monsters', sigue dentro del género de la ciencia ficción con una historia original que parece una forma de ofrecer lo que iba a haber hecho en la película de 'Star Wars'.

Una nueva esperanza

La película está protagonizada por John David Washington , Gemma Chan , Ken Watanabe , Sturgill Simpson , la debutante Madeleine Yuna Voyles y la ganadora del Premio de la Academia Allison Janney . El guion es de Gareth Edwards y Chris Weitz, con argumento de Edwards. Los productores son Gareth Edwards, p.g.a., Kiri Hart, Jim Spencer, p.g.a. y Arnon Milchan. Los productores ejecutivos son Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Nick Meyer y Zev Foreman.

La sinopsis oficial reza:

"En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua (Washington), un curtido ex agente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa (Chan), es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad.

Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el corazón oscuro del territorio ocupado por la IA. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de una niña pequeña".

