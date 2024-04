La única película de Jason Statham que tiene remake en China (¡y tres más en India!). Es uno de sus mejores thrillers y muestra una faceta suya muy poco habitual

La relación entre Hollywood y China dio un gran paso adelante a mediados de los años 90 gracias a 'El fugitivo'. Desde entonces, el cine de Estados Unidos ha intentando hacerse un hueco cada vez más grande allí, pero en su momento intentaron utilizar una estrategia que nunca terminó de funcionar demasiado bien: los remakes.

Mi compañero Randy ya nos habló la semana pasada del enorme fracaso que fue la versión china de 'High School Musical' y hoy he querido llamar vuestra atención sobre la única película con Jason Statham de la que me consta que hay un remake chino. No es uno de sus trabajos más conocidos, pero sí que se trata de uno de los mejores thrillers en los que ha participado, dándose la particularidad de que en 'Cellular' da vida a un villano, una faceta suya que no ha explorado lo suficiente.

Sobredosis de adaptaciones

Siendo justos, los auténticos protagonistas de la función son Chris Evans y Kim Basinger, pero Statham es conocido, entre otras cosas, por ser bastante popular en China, de ahí por ejemplo que 'Megalodón 2: La Presa' sea una coproducción con ese país.

En el caso de 'Cellular', lo cierto es que la película dirigida por David R. Ellis no fue un gran éxito -costó 25 millones de dólares y recaudó 57,7 millones-, pero sí que tuvo algo especial para que muchos se fijasen en ella. Por ejemplo, en 2007 se estrenaba dos películas indias -'Speed' y 'Hello'- inspiradas de forma no oficial en ella.

Fue en 2008 cuando llegó la película realizada en régimen de coproducción entre Hong Kong y China que ha dado pie a este artículo. Titulada 'Connected', su máximo responsable quiso hacerla más realista que la película de Hollywood e integrar elementos propios del cine de acción de Hong Kong para así conectar con el público. El resultado fue un sonado fracaso en taquilla que no impidió el lanzamiento en 2009 de 'Risk', otra adaptación india.