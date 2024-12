Estrenos (11 de diciembre). 59 series, películas y documentales en Netflix, Max, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

He de confesar que este miércoles se me hace raro en el calendario: acabamos de pasar el puente y todavía queda un par de semanas para navidad y este día queda como colgando. Pero independientemente de mis filias por los miércoles, aquí tenemos las 59 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo a Netflix, Max, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Disney+ y SkyShowtime.

'1992'

Thriller criminal de Alex de la Iglesia que nos lleva por la historia de un asesino en serie. Todas las víctimas sufren el mismo patrón: son quemadas y a su lado dejan un muñeco de Curro, la mascota de la Expo de Sevilla.

Estreno el viernes en Netflix

'Cien años de soledad'

Esperada adaptación de una de las obras cumbre de la literatura universal. Esta serie, dividida en dos partes, nos lleva al realismo mágico de Gabriel García Márquez. La serie arranca con los primos José Arcadio y Úrsula en lo que dejan atrás su pueblo y fundan un pueblo utópico: Macondo.

Estreno el miércoles en Netflix

'Invisible'

Una de las principales apuestas para la temporada por parte de Disney+ España es la adaptación del libro de Eloy Moreno. El protagonista es Capi, un chaval normal y corriente que sufre un terrible accidente y el consiguiente estrés postraumático. Pronto le confesará al psicólogo que tiene el poder de la invisibilidad y que sus pesadillas tienen que ver con los monstruos y el dragón que le persiguen.

Estreno el viernes en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

Max

'Bookie' T2 (viernes)

'Joker: Folie à Deux' (viernes)

'¿Yo fui mujer florero?' (jueves)

Prime Video

Disney+

'Elton John: Never Too Late' (viernes)

'Los Green en la Gran Ciudad. La película: Salvando el Greenverso' (viernes)

'Invisible' (viernes)

'El Sueño Producciones' (miércoles)

Movistar Plus+

'Alaska Revelada' (domingo)

'Billie Eilish en concierto' (viernes)

'Elizabeth Taylor: La superestrella rebelde' (miércoles)

'Fangoria' (domingo)

'Frank Capra: Mr America' (sábado)

'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' (viernes)

'Ooh LaLa!' (miércoles)

'Respira' (sábado)

Filmin

'El aficionado' (viernes)

'El azar' (viernes)

'La cicatriz' (viernes)

'Cumpleañero' (viernes)

'Digby, el perro más grande del mundo' (viernes)

'La doble vida de Verónica' (viernes)

'Expediente Netanyahu (The Bibi Files)' (viernes)

'Fuera de temporada' (viernes)

'Historias de América' (viernes)

'La joven que voló' (jueves)

'Kingmaker' (viernes)

'La marcha más larga' (viernes)

'No amarás' (viernes)

'No matarás' (viernes)

'Noémie dice sí' (viernes)

'Ovella' (viernes)

'Querido Fidel' (jueves)

'Sangre en la sierra' (viernes)

'Sin fin' (viernes)

'Taboo' (viernes)

'Un tiempo para morir' (viernes)

'Tres colores: Azul' (viernes)

'Tres colores: Blanco' (viernes)

'Tres colores: Rojo' (viernes)

'Tú no eres Ivan Gallatin' (viernes)

Otros

'Dear Santa' (viernes en SkyShowtime)

'Wonder Pets en la ciudad' (viernes en Apple TV+)

Lo más mejor para Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2024. Además, estas son nuestras series favoritas estrenadas este 2024 en Netflix, Prime Video, Disney+ y Max.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025