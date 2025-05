La temporada 3 de 'Solo Leveling' pondrá a prueba la paciencia de los fans. Hay un motivo para no esperar la vuelta del anime "hasta las próximas Olimpiadas"

'Solo Leveling' sigue arrasando como uno de los animes más populares del año y su segunda temporada ha dejado el listón muy alto... Ahora bien, por ahora la tercera temporada todavía está en el aire y aún estamos pendientes de que se confirme.

Saca la silla, que toca esperar sentados

Quizás los productores de 'Solo Leveling' están queriendo pecar de pacientes y pasarse de frenada antes de ser demasiado optimistas y no poder cumplir con un plazo de estreno imposible. Y es que Sota Furuhashi, productor de Aniplex, ha dejado caer que igual nos toca esperar hasta 2028 para ver cómo continúa el anime.

En el evento For Your Consideration de Crunchyroll, Furuhashi habló sobre la tremenda tarea que ha sido animar 'Solo Leveling'. Y reveló, como ejemplo de la cantidad de trabajo que significa, que las dos temporadas del anime llegaron a requerir 220.000 fotogramas de animación... Así que, con esta escala de trabajo, la tercera temporada igual no llega hasta las próximas Olimpiadas.

"¡Creo que yo, más que nadie, estoy ansioso por la tercera temporada! Pero la verdad es que entre la temporada 1 y la temporada 2 se crearon 220.000 fotogramas de animación. Así que si dependiese de mi creo que tendríamos que esperar hasta las próximas Olimpiadas de 2028 para ver qué pasa con la temporada 3", bromeó Furuhashi, como recogen desde AnimeHunch. "Aunque creo que depende más de Kaneko y A-1 Pictures".

Al final, Furuhashi tiró balones fuera y le pasó la patata caliente a Atsushi Kaneko, productor de A-1 Pictures, el estudio de animación principal de 'Solo Leveling'. Aunque Kaneko tampoco fue demasiado optimista hace unas semanas y reveló que no sabía si el anime había llegado a su final.

Ahora bien, es normal que desde los estudios y la producción quieran tomarse las cosas con algo de calma después de unos años muy movidos. Pero considerando el éxito mundial de 'Solo Leveling', es muy improbable que las compañías que colaboran en su creación quieran cerrar el grifo tan pronto.... Aunque tengamos que esperar unos años para ver cómo continúa la historia de Sung Jinwoo.

