'Sé lo que hicisteis el último verano' es un divertido slasher veraniego que cae en todos los tópicos para hablar de su propia existencia a rebufo de 'Scream'

En 1997, el género del slasher acababa de resucitar para el público mainstream gracias a 'Scream', después de estar años olvidado e ignorado, habiendo encontrado su refugio en las baldas del videoclub. De pronto, todo el mundo quiso tener su propio slasher metanarrativo, que hablara sobre el género en sí mismo y fuera autoconsciente de sus tópicos y su historia. Tras 'Scream', el slasher surfeó la ola de tener el foco de la cultura pop de nuevo con películas como 'Leyenda urbana', 'The Faculty' o, por supuesto, 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Ahora, casi 30 años después, el panorama del slasher es muy distinto (incluso películas como 'Terrifier' son aceptadas por un público general), pero al mismo tiempo sorprendentemente igual... Y las propias películas lo saben.

Sé lo que gritaste hace treinta años

'Sé lo que hicisteis el último verano' forma parte intrínseca del cine adolescente de finales de los años 90, pero nunca fue la favorita de nadie. Tan solo su asesino (con la gabardina de pescador y el gancho) y el propio título de la película pasaron a la posteridad: tuvo dos secuelas y una serie de televisión, pero si sigue en pie en el imaginario colectivo es por pura y dura nostalgia. Esta nueva secuela es perfectamente consciente de que la saga es un mero recuerdo nebuloso en la cabeza de una generación, pero eso no le ha impedido ir a por todas en esta cuarta parte.

Eso sí, esta nueva entrega reclama paciencia del espectador, con unos minutos iniciales donde, sin ápice de ironía, se van sumando todos los tópicos posibles del cine de género (desde dar dos caladas a un porro y volverse completamente loco hasta los sustos en balde provenientes de un golpe de música). Pero, cuando uno empieza a esperarse lo peor, la película, que se da cuenta de que es una repetición más o menos salerosa, empieza a tomarse menos en serio, a bromear con su condición de película olvidada e incluso a hacer un comentario meta muy sutil pero fabuloso en su propia relación con la 'Scream' de 2022.

Por el camino, hasta llegar a ese final tan delirante como narrativamente oportuno, tenemos un clásico slasher que escatima un poquito en sangre pero no en muertes de todo tipo y pelaje, para que los fans del género acaben satisfechos: desde personas colgadas como peces hasta otros con los ojos arrancados pasando por varios ataques de garfio, 'Sé lo que hicisteis el último verano' es incansablemente divertida para los que gustan de ver un buen saja-raja a la antigua usanza, sin trazas de nuevos movimientos artísticos, "terror elevado" o tendencias: esto es lo que hay. Un psicópata, un arpón, un gancho y multitud de víctimas que aparecen con el único objetivo de abrirles las tripas.

Acabas enganchado

Es verano, hace casi 40 grados en la calle y el cerebro no está para pensar más de la cuenta, pero eso no significa que tengamos que conformarnos con productos infames y de relleno: 'Sé lo que hicisteis el último verano' podría serlo, pero sabe regatear su propio destino de manera muy inteligente y, sin grandes reinvenciones. De alguna manera, bordea el difícil camino entre ser más de lo mismo e insuflar sangre nueva a una franquicia ya olvidada. No, nadie pedía nuevas películas de esta saga, y su directora, Jennifer Kaytin Robinson (directora de 'Revancha ya' y co-guionista de 'Thor: Love and Thunder'), lo sabe perfectamente. Lo suficiente como para jugar con ser una pieza de cultura pop olvidada por el tiempo.

Durante muchos años, las películas de terror modernas intentaron reírse de los tópicos de antaño, señalando que las tonterías que los protagonistas hacían en los 80 y 90 ahora son dignas de ser ridiculizadas, precisamente, porque tanto como espectadores como personajes nos las sabemos todas. Pero en 'Sé lo que hicisteis el último verano', sabedores de los tiempos post-irónicos en los que nos estamos, han decidido tomar una alternativa más naíf: revolcarse en los tópicos, devolvernos el clásico instinto de gritar a la pantalla "¡No vayas por ahí!", ser más listos que los personajes, poder intuir los giros desde antes de que ocurran. Y sin embargo, justo en su último acto, la propia película se rebela contra ella misma haciéndote partícipe de su juego interno.

Durante años, hemos visto películas de terror donde los protagonistas mostraban de manera clara la obviedad de los tópicos que estaban viviendo, pero que no por ello eran menos tópicos. Es más, llegados a un punto, incluso llegaba a ser molesto: si al escribir el guion sabes que estás cayendo en lugares comunes por donde no quieres transitar, ¿por qué no haces algo para revolucionarlos en lugar de, simplemente, señalarnos los errores en tu propia obra como si fueras un ensayo cutre de YouTube? Esto no pasa en 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Sí, la película cae en clichés continuamente, pero no por inutilidad, sino como homenaje.

No es una realización instantánea porque no hay ningún tinte de parodia en el ambiente (por cómico que sea el guion en ocasiones): poco a poco, la película te permite ver que está más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer. Las ha previsto todas, y no tiene ningún interés en anularlas o en justificarse. Es un slasher clásico, y, como tal, juega con las reglas del mismo, aunque mezcladas con las lecciones que nos dejaron las nuevas 'Scream'. Disfrutando de su situación de eterna segundona y sin ninguna intención, al igual que su primera parte, de revolucionar nada, 'Sé lo que hicisteis el último verano' es una celebración de sí misma, un monumento al fin de la nostalgia, un abrazo a nuestros recuerdos dormidos, una cuarta parte tardía que sabe que se olvidará en la historia, que repite los manerismos de la saga y que juega con su propio juego meta oculto. Porque, al final, no todas las películas de terror deberían querer ser 'Scream'.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las películas más incómodas, polémicas y prohibidas de la historia del cine