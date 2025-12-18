La crítica dicta sentencia sobre 'Avatar 3' y afirma que es una de las peores películas de James Cameron. Sólo hay 1 con una valoración más baja

Este viernes 19 de diciembre de 2025 es una fecha marcada en rojo por muchos amantes del cine, ya que es cuando llega a los cines 'Avatar: Fuego y ceniza', tercera entrega de la multimillonaria saga de ciencia ficción creada por James Cameron. Eso sí, la crítica ya ha dictado sentencia y asegura que se trata de la segunda peor película de su director.

Todavía puede haber cambios, pero ahora mismo 'Avatar 3' tiene un 71% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, una cifra por la que muchos matarían, pero que en el caso de Cameron sabe a muy poco. Para empezar, eso la sitúa como la peor valorada de la saga, quedándose por detrás tanto del 81% de 'Avatar' como del 76% de 'Avatar: El sentido del agua'.

La cuestión es que tanto la primera como la segunda entrega de la saga ya se encontraban entre los trabajos menos valorados de Cameron, ya que a la crítica siempre le ha gustado mucho su cine. Bueno, con una excepción, ya que la lamentable 'Piraña 2: Los vampiros del mar' apenas tiene un 4% de reseñas positivas.

Así quedan sus películas de mejor a peor

Ahí es cierto que Cameron siempre ha mostrado su rechazo hacia la misma y que su control creativo de la misma fue muy reducido, pero en esta ocasión es el único consuelo que le queda a 'Avatar: Fuego y ceniza' para no acabar en lo más bajo. Por si tenéis curiosidad, así quedaría ordenada su filmografía de mejor a peor:

Ahora la duda está en saber cuál será la reacción del público, pues 'Avatar: El sentido del agua' ya recaudó menos que su predecesora, pero es que aún así se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos...

