HOY SE HABLA DE

La crítica dicta sentencia sobre 'Avatar 3' y afirma que es una de las peores películas de James Cameron. Sólo hay 1 con una valoración más baja

Y también es la película peor valorada de la saga 'Avatar'

Avatar 3
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
14151 publicaciones de Mikel Zorrilla

Este viernes 19 de diciembre de 2025 es una fecha marcada en rojo por muchos amantes del cine, ya que es cuando llega a los cines 'Avatar: Fuego y ceniza', tercera entrega de la multimillonaria saga de ciencia ficción creada por James Cameron. Eso sí, la crítica ya ha dictado sentencia y asegura que se trata de la segunda peor película de su director.

Todavía puede haber cambios, pero ahora mismo 'Avatar 3' tiene un 71% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, una cifra por la que muchos matarían, pero que en el caso de Cameron sabe a muy poco. Para empezar, eso la sitúa como la peor valorada de la saga, quedándose por detrás tanto del 81% de 'Avatar' como del 76% de 'Avatar: El sentido del agua'.

La cuestión es que tanto la primera como la segunda entrega de la saga ya se encontraban entre los trabajos menos valorados de Cameron, ya que a la crítica siempre le ha gustado mucho su cine. Bueno, con una excepción, ya que la lamentable 'Piraña 2: Los vampiros del mar' apenas tiene un 4% de reseñas positivas.

Así quedan sus películas de mejor a peor

"Me sentía fuera de tiempo y de lugar": James Cameron comparte la terrible experiencia que lo llevó a imaginar uno de sus personajes más emblemáticos
En Espinof
"Me sentía fuera de tiempo y de lugar": James Cameron comparte la terrible experiencia que lo llevó a imaginar uno de sus personajes más emblemáticos

Ahí es cierto que Cameron siempre ha mostrado su rechazo hacia la misma y que su control creativo de la misma fue muy reducido, pero en esta ocasión es el único consuelo que le queda a 'Avatar: Fuego y ceniza' para no acabar en lo más bajo. Por si tenéis curiosidad, así quedaría ordenada su filmografía de mejor a peor:

Pirana 2
  1. 'Aliens, el regreso' con un 94% de valoraciones positivas
  2. 'Terminator 2: El juicio final' con un 91%
  3. 'Terminator' con un 90%
  4. 'Titanic' con un 88%
  5. 'Avatar' con un 81%
  6. 'Mentiras arriesgadas' con un 77%
  7. 'Abyss' con un 76%
  8. 'Avatar: El sentido del agua' con un 76%
  9. 'Avatar: Fuego y ceniza' con un 71%
  10. 'Piraña 2: Los vampiros del mar' con un 4%

Ahora la duda está en saber cuál será la reacción del público, pues 'Avatar: El sentido del agua' ya recaudó menos que su predecesora, pero es que aún así se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos...

En Espinof | Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Stephen Lang, el villano de la saga 'Avatar', tiene claro que 'Titanic' es la mejor película de James Cameron: "Me vuelve loco"


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios