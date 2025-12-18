El secreto mejor guardado de 'Misión Imposible' está en su música: un guiño oculto que hace de su tema una leyenda

Hay pocos temas tan icónicos y reconocibles en la historia del cine como el de 'Misión Imposible', esa melodía que te pega un subidón de adrenalina antes de que aparezca el primer plano del cronómetro en pantalla.

Pero más allá de ser simplemente pegadiza y llena de tensión spy-estilo, la música encierra un secretillo curioso que muy poca gente detecta a primera escucha y que parece mentira que algo tan famoso tenga una pequeña pista escondida, y sin necesidad de decodificar nada raro en una peli de espías.

Resulta que el compositor argentino Lalo Schifrin, el genio detrás de este temazo que ha acompañado a la franquicia desde la serie original hasta las películas de Tom Cruise, se inspiró en el código Morse para construir el ritmo principal de la pieza.

Cuando el cine de espías se puso a hablar en código Morse

El código Morse usa combinaciones de puntos y rayas para representar letras, y en este caso, las letras "M" y "I", que son las iniciales de 'Misión Imposible', se representan como dos rayas seguidas de dos puntos. En Morse, M = "--" y I = ··", y si a cada raya le asignas una duración más larga y a cada punto una más corta, obtienes la base rítmica de la melodía que tarareas sin pensar cada vez que ves una escena de acción épica.

Esa mezcla de dos notas largas seguidas de dos cortas no solo sirve como un guiño sutil a las iniciales de la franquicia, sino que también explica por qué esa introducción es tan pegajosa y memorable.

Tiene sentido si pensamos en la temática de espías, códigos y mensajes ocultos que rodea la serie de películas; incluso el propio ritmo de la canción funciona casi como un mensaje codificado que solo unos pocos pillan, pero que le da un toque extra de significado a la música.

Además, ese patrón le sirve al tema para mantener su firma rítmica característica, algo que lo distingue del resto de bandas sonoras de acción y lo hace reconocible al instante.

Fotos de lt3.com.ar

