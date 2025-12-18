Si pensabas que los parques de atracciones no eran lo suficientemente caros, ahora los están haciendo específicamente para ricos

Los fanáticos de Disney y Universal han aprendido que los altos precios son un gaje del oficio por interesarse en las franquicias más grandes del panorama. En 2024, Disney puso a prueba el bosillo de sus consumidores con su enésima subida de precios, y provocaba el debate de hasta qué punto la compañía estaba cada vez más apoyándose en sus aficionados más pudientes.

Ahora una compañía quiere apelar precisamente a ese público, y lo hará sin necesidad de Mickey y compañía. The Beauty of Nature Luxury Theme Park se ha anunciado como el primer parque temático de lujo del mundo. Su idea es reformular por completo la experiencia de uno de estos lugares. Se vende exclusividad en vez de accesibilidad, y una experiencia más placentera al visitante fuera de las aglomeraciones.

Localizado en el resort de VidantaWorld en Nuevo Vallarta, México, un lugar ya de por sí asociado al lujo, su intención es servir de entretenimiento para toda la familia, al mismo tiempo que trata de estar a la altura de lo que se espera de su localización. El lugar estará diseñado al estilo de una isla paradisiaca, tendrá restaurantes de cinco estrellas y no de comida rápida, pistas de golf, de tennis y un escenario de 360 grados con una representación permanente del Circo del Sol.

Esto no deja de querer ser un parque de atracciones con todo lo que implica. Contendrá áreas tematizadas y contará con la colaboración de empresas veteranas en la industria como Intamin o Mack para manufacturar hasta 25 atracciones, y estas serán desde experiencias enfocadas en la adrenalina a otras más narrativas e inmersivas.

Está por ver si esta curiosa mezcla de conceptos acaba cuajando y revela un nicho del que no sabíamos que había interés. Será en 2026 cuando el parque de el pistoletazo de salida acompañado de un concierto de Lionel Richie. Abrirá al menos durante el primer año de forma exclusiva para los huéspedes del resort, y posteriormente para todo el público.

Imágenes: VidantaWorld

