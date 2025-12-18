Rob Reiner estuvo a punto de no dirigir una de sus mejores películas, pero un cambio de última hora la convirtió en un clásico irrepetible

Rob Reiner fue mucho más que un director, también logró convertir relatos complejos en películas inolvidables. Su talento quedó demostrado una y otra vez, pero pocas veces fue tan evidente como en 'Cuenta conmigo' (1986), la adaptación del relato 'El cuerpo' de Stephen King que, pese a ser rechazada inicialmente por varios estudios, se acabó convirtiendo en un clásico del cine.

Lo que podría haber sido simplemente otra historia juvenil sobre un grupo de amigos que busca un cadáver, se transformó en un relato entrañable gracias a la visión de Reiner y a su capacidad para encontrar el enfoque emocional correcto dentro de un guion complicado. Su ojo para los detalles y la insistencia en centrarse en la historia de Gordie le dieron a la película una fuerza que sigue siendo conmovedora.

Un cambio que tiene sentido

Durante el desarrollo del proyecto, Reiner tuvo serios problemas para encontrar el enfoque adecuado del guion. "Me estaba dando dolores de cabeza intentar descifrarlo", confesaría el director años después en Variety. La historia funcionaba sobre el papel, pero algo no terminaba de encajar en su salto a la pantalla.

El punto de inflexión llegó cuando el equipo entendió que la película debía centrarse claramente en Gordie y no en Chris. Como explicó el productor Andrew Scheinman, "es la historia de un niño pequeño que se siente poco valorado por su padre y luego se da cuenta de que ese es el problema de su padre, no suyo".

Hasta ese momento, Gordie era poco más que un observador dentro del grupo. "Era un observador. No era el centro de atención", explicó Reiner. "Luego pensé que se trataba de un niño con inseguridad. Siente el impulso de ir a ver este cuerpo, porque nunca lloró en el funeral de su hermano y su padre siempre le prestó más atención a su hermano mayor, que falleció".

El hecho de desplazar el foco narrativo lo cambió todo. Aunque Chris sigue siendo el amigo carismático, Gordie pasa a ser el personaje con el arco emocional más profundo, el que aprende a dejar de mirar desde la barrera. Y es precisamente esa decisión la que convierte 'Cuenta conmigo' en algo más que una aventura juvenil. Es una historia íntima, honesta y muy emotiva que ha hecho de Rob Reiner un director insustituible.

