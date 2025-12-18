La temporada 2 de 'Blue Box' se hace de rogar pero apunta a ser uno de los animes más anticipados de 2026: ya sabemos cuándo continúa el genial romance deportivo

A principios de año nos tocó despedirnos de 'Blue Box' ('Ao no Hako'), que tras 25 capítulos se ha convertido en uno de los mejores animes románticos que nos hemos podido echar a la cara este año. Una genial combinación entre anime de deportes y romance adolescente que nos tuvo enganchados cada semana en Netflix, y que por fin trae novedades respecto a su segunda temporada.
Poquito a poco...
La segunda temporada del anime no tardó demasiado en confirmarse, y teniendo en cuenta la buena acogida de 'Blue Box' era de esperar. Ahora bien, durante todo el año desde Telecom y TMS nos han tenido en vilo pero ahora han ido afinando un poco más con los nuevos capítulos.
Se ha desvelado que podemos esperar la segunda temporada de 'Blue Box' para otoño de 2026, con lo que muy probablemente el anime arranque a partir de otoño. Si 2026 ya viene bastante cargadito, ahora 'Blue Box' se va a convertir en otro de los regresos más esperados del año, especialmente para los fans de los animes románticos.
Ya la primera temporada fue un bombazo que consiguió atraer tanto a los fans del spokon como del género romántico, y también ayudó que el manga original de Koji Miura sea uno de los más populares en la revista Shonen Jump ahora mismo. Y si se mantiene el buen nivel de animación, la segunda temporada puede ser una de las series estrellas del año que viene.
La trama de 'Blue Box' sigue a Taiki Inomata, que juega en el equipo de bádminton masculino de su instituto, y Chinatsu Kano, que juega en el equipo femenino de baloncesto. Cuando la familia de Chinatsu se muda, ella se queda a vivir con Taiki y los dos empiezan a animarse mutuamente para dar lo mejor de sí en el deporte mientras Taiki sobrelleva como puede su enamoramiento. Este fin de semana se celebra la Jump Festa 2026 y 'Blue Box' tendrá su propio panel, con lo que esperemos que a partir del domingo tengamos novedades sobre el futuro del anime.
