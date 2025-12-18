Es una de las mejores series de animación de Netflix, pero está a punto de abandonar la plataforma. Su futuro queda en el aire junto a más de 100 de títulos originales

Hace unos años creíamos que lo que estaba en streaming se quedaba ahí para siempre, o al menos los contenidos propios de cada plataforma. La debacle de HBO y Warner cargándose series enteras e incluso títulos sin estrenar nos ha enseñado que no, que la situación es muy distinta, y es que ahora los "Originales de Netflix" tampoco están a salvo.

Las princesas se largan

Resulta que a partir del 1 de enero de 2026 más de cien títulos originales de Netflix dejan la plataforma y no queda muy claro qué va a ser de ellos. Hay producciones de todo el mundo, pero sin duda una de las más sonadas ha sido 'She-Ra y las Princesas del Poder', con sus cinco temporadas abandonando Netflix el 21 de febrero de 2026.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Esta reimaginación de She-Ra y otros personajes de Mattel se llevó sus buenos palos en su momento por parte de un sector bastante conservador y rancio que no quiso entender que era un producto para una nueva generación de niñas. Pero a pesar de los primeros baches, 'She-Ra y las Princesas del Poder' rápidamente se convirtió en una de las series animadas más apreciadas de Netflix, especialmente por su representación LGTBI+ y el tratamiento de ciertos temas para un público juvenil.

No está muy claro por qué 'She-Ra' abandona la plataforma aunque una de las razones puede ser un problema con los derechos. Al fin y al cabo, 'She-Ra y las Princesas del Poder' es una producción de DreamWorks y la franquicia es propiedad de Mattel, con lo que quizás Netflix solo tuviera la licencia durante un tiempo limitado tras su estreno en 2018.

Por desgracia, el futuro de 'She-Ra' se queda en el aire y por el momento no se conoce si encontrará otra casa en streaming. Y es especialmente sangrante, porque las dos últimas temporadas no tuvieron edición física, así que la serie animada se vuelve bastante inaccesible. Es posible que en el futuro termine en SkyShowtime u otra plataforma, pero habrá que esperar a ver si termina siendo rescatada o se convierte en lost media.

En el mismo barco se encuentra 'Kipo y la era de las bestias mágicas', también de Dreamworks Animation Television. Y si la tendencia continúa también es posible que en el futuro tengamos que despedirnos de 'Trollhunters' y sus series derivadas.

Respecto a She-Ra, no todo está perdido. Mattel quiere revivir de nuevo la franquicia y desde Amazon andan trabajando en una serie de acción real centrada en Adora y el mundo de Eternia. Además, también tienen en marcha una película con 'Masters of the Universe', con lo que parece que la franquicia ha cambiado definitivamente de manos de Netflix a Amazon.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos