La verdadera razón por la que HBO Max está borrando series de hace años y por qué todo apunta a que habrá más desapariciones por sorpresa

Hace una semana nos enterábamos de un movimiento un tanto extraño por parte de HBO Max: la plataforma había eliminado varias películas originales de su plataforma, aclarándose poco después de que, al igual que sucedía con la cancelación de 'Batgirl', era un asunto vinculado a los impuestos. Lo suyo sería pensar que lo mismo sucedía con varias series de hace unos años que también desaparecieron repentinamente de HBO Max, pero en este caso la realidad es otra.

Cuesta más de lo que parece

Desde Vulture han desvelado el verdadero motivo por el que a HBO Max no le compensa mantener en su catálogo títulos como 'Vinyl' o 'La señora Fletcher': que sigan ahí cuesta mucho más de lo que podría parecer. Y no me refiero a lo que haya que pagar de más por el mantenimiento de los servidores ni nada por el estilo.

La cuestión es que todas las series y películas tienen unos costes ocultos asociados a toda su carrera comercial. Por ejemplo, los protagonistas de 'Friends' todavía ganan muchos millones de dólares al año por las reposiciones y la vida en streaming de la serie. En ese caso sí que le compensa a Warner por la burrada de dinero que sigue generando la serie, pero la cosa se complica con títulos menos populares que apenas nadie ve actualmente.

El problema en esos casos es que el coste, resultante de los acuerdos previos para pagar beneficios adicionales a los participantes o los pagos residuales a los implicados con derecho a ellos, resulta más alto en títulos con los que HBO Max no consigue apenas nada a cambio. De esta forma, Warner se ahorra un buen dinero, que sumando título a título probablemente acabe llegando a varias decenas de millones, sin una pérdida sustancial más allá de posible cuestión de imagen.

Por tanto, que a nadie le sorprenda que más series vayan desapareciendo poco a poco de la plataforma, que lo más probable es que esto haya sido un simple barrido inicial. Si no sale rentable dejarlas ahí, tiene su sentido que lo hagan, y más ahora que el plan es fusionar HBO Max con Discovery+. Otra cosa es cuál será la reacción de cierto sector del público, que cada vez se habla más de regresar al mundo de las descargas alegales.

En Espinof: