'Friends': los 11 mejores episodios de la serie para ver antes o después de la reunión en HBO

El estreno de 'Friends: The Reunion' ha servido para recordarnos una vez más lo estupenda serie que fue la sitcom protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Diez temporadas repletas de risas y de capítulos memorables, pero ha llegado la hora de mojarse y a continuación encontraréis los que a día de hoy -hay alguno que siempre estará en la lista, pero otros está claro que van rotando- considero que son los 11 de mejores episodios de 'Friends'.

'El del vídeo del baile de graduación' (2x14)

'Friends' recurrió con cierta regularidad a capítulos en los que exploraba el pasado de sus personajes cuando eran unos adolescentes, casi siempre de forma hilarante, aunque aquí también tiene un lado más emotivo al ver lo que hizo Ross en su momento. No me olvido tampoco de la parte en el presente con la pulsera espantamujeres que Joey regala a Chandler.

'En el que nadie está listo' (3x02)

Ross tiene prisa por salir hacia el museo y todo son imprevistos que retrasan la hora de salida. Lo más divertido todo lo relacionado con la disputa de Joey y Chandler por el derecho a sentarse en el sofá de Monica y cómo va escalando cada vez más.

'En el que Chandler se pasa de la raya' (4x07)

He dudado muchísimo entre elegir el que ahora nos ocupa o el siguiente, que es en el que Chandler se encierra en una caja para demostrar a Joey lo buen amigo que es tras haber besado a Kathy. El hecho de ser el episodio en el que Ross recupera sus discutibles habilidades musicales ha decantado la balanza.

'El de los embriones' (4x12)

Fácil Top 3 de la serie, y tampoco me cuesta entender a quienes lo tengan directamente como su favorito. Todo lo relacionado con la disputa de Chandler y Joey con Rachel y Monica que deriva en una emblemática partida de trivial para ver quiénes saben más sobre el resto es mítico y sirve para aligerar de forma maravillosa todo lo relacionado con las dudas sobre si Phoebe se ha quedado o no embarazada.

'El de la boda de Ross' (4x23-24)

Es un poco trampa incluir un capítulo doble porque, valga la redundancia, tiene el doble de tiempo para incluir escenas antológicas, desde las dificultades de Ross y Emily para tener la boda de sus sueños, el romance inesperado entre Chandler y Monica o Rachel viajando a Londres para intentar detener la boda...

'El de todas las promesas' (5x11)

Lo recordaré por siempre como el capítulo en el que Ross vive una pequeña pesadilla con su pantalón de cuero, pero ojo también a Phoebe intentando enseñar a Joey cómo tocar la guitarra o lo duro que se hace para Chandler estar una semana sin hacer una broma a costa de los demás...

'En el que todos se enteran' (5x14)

Pura perfección, desde la reacción inicial de Phoebe al descubrir el lío entre Chandler y Monica, las tretas para intentar que lo confiesen o la explosión final de Ross que a su manera sirve para cerrar el círculo con lo que le había sucedido capítulos antes con su bocadillo. Maravilla.

'El del unagi' (6x17)

Antológico Ross intentando dar una lección a Rachel y Phoebe tras descubrir que están tomando clases de defensa personal, pero también es casi igual de divertido todo lo relacionado con el gemelo de Joey y también la peculiar forma de celebrar San Valentín de Chandler y Monica que no acaba precisamente bien cuando él reutiliza un regalo de Janice...

'El de la cinta de vídeo' (8x04)

Me encanta todo lo que hay alrededor del misterio de quién intentó ligar antes con el otro, si Ross o Rachel, y también lo inspirados que están los guionistas a la hora de resolverlo. No es tan brillante lo de Chandler y Monica con esa otra pareja que les ha dado un teléfono falso, pero sí lo suficientemente divertido como para que me haya decantado por este episodio antes de por otros también memorables.

'El del rumor' (8x09)

Tengo claro que mi cameo favorito de 'Friends' es el de Bruce Willis, quien además no tuvo problemas en aparecer hasta en tres episodios, pero el paso por la serie de Brad Pitt fue desternillante, sabiendo cómo volver a incidir en el pasado de los personajes sin la necesidad de recurrir a transformaciones físicas.

'En el que Ross está bien' (10x02)

Las tres tramas principales funcionan muy bien. Tengo muy claro que lo mejor que salió del romance entre Joey y Rachel fue ver a Ross al borde del colapso pero intentando transmitir cierta normalidad, pero también me parto de la risa con Chandler desvelando secretos sobre la verdadera paternidad de un chaval o con la desesperación de Frank Jr. porque no da de sí para seguir criando a sus trillizos.

Ahora es vuestro turno, ¿cuáles son para vosotros los mejores episodios de la serie?