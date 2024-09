Casi nadie sabe que este personaje de 'Friends' fue interpretado por 4 actores diferentes. Uno de ellos acabó haciéndose muy famoso gracias a otra serie de éxito

Este domingo 22 de septiembre se celebra el 30 aniversario del estreno de 'Friends', probablemente la mejor cómica de todos los tiempos. Mucho se ha hablado de ella a lo largo de todos estos años y hoy voy a recordar un detalle que seguramente muchos pasaron por alto en su momento: Ben, el hijo de Ross, estuvo interpretado por 4 actores diferentes, y eso que el personaje solamente aparece en 24 episodios.

El primer cambio de actor es razonable, ya que la primera vez que vemos a Ben es solamente un bebé, siendo interpretado entonces por Michael Gunderson, quien no volvería a aparecer en película o serie alguna. En la tercera temporada fue sustituido por los gemelos Charles Thomas Allen y John Christoper Allen, quienes mantuvieron el papel hasta la quinta temporada y luego no hicieron carrera en el mundo de la actuación.

El Ben más famoso

Fue en la sexta temporada cuando conocimos a la versión de Ben que más se ha mantenido en la memoria del público, ya que el papel pasó entonces a manos de Cole Sprouse, quien ya gozaba de cierta popularidad entre el público por haber dado vida al hijo de Adam Sandler en 'Un papá genial'. Lo curioso es que Cole también tenía un hermano gemelo, pero en el caso de 'Friends' no compartió el personaje con Dylan.

Finalmente, Cole Sprouse dio vida a Ben en únicamente 7 episodios, con su última aparición en la octava temporada. Ahí hay dos motivos reconocidos para que la importancia del personaje fuese decayendo. El primero es que la disponibilidad de Sprouse era cada vez más limitada, pues su carrera como actor iba asentándose cada vez más, pero es que además los responsables de la serie vieron que el enfoque del personaje de Ross iba en otra dirección y no creían necesario que Ben saliera más veces.

Si el nombre de Cole Sprouse os resulta conocido más allá de 'Friends', seguramente se deba a que entre 2005 y 2008 fue uno de los protagonistas de 'Hotel Dulce Hotel: Las Aventuras de Zack y Cody', retomando justo después el papel de Cody en 'Zack y Cody: Todos a bordo', emitida entre 2008 y 2011.

Tras unos años alejado de las cámaras y centrado en sus estudios de arqueología, Sprouse regresó a la televisión por la puerta grande en 'Riverdale', donde se metió en el papel de Jughead Jones. Además, este mismo año pudimos verle en la película 'Lady Frankenstein'.

Por si tenéis curiosidad, Sprouse dijo siendo apenas un niño que su miembro favorito del reparto de 'Friends' con el que trabajar era Jennifer Aniston, "porque está muy buena", confesando años después que se había colgado de ella. Obviamente, no intentó nada con ella, que apenas tenía 8 años cuando empezó a participar en la serie. Además, el actor hizo hace apenas unos años este apunte sobre su paso por la serie:

Realmente no era una figura importante en la serie. Era como uno de esos pequeños actores que aparecen y desaparecen para reírse. Es curioso que me hayan preguntado tanto al respecto porque es una de esas cosas que me tomo en plan "Sí, tenía un pequeño papel en la serie", lo cual demuestra lo increíblemente popular que es y la cantidad de gente que la adora.

En su momento se comentó que Sprouse no apareciese en 'Friends: The Reunion', pero la cosa va más allá de eso, pues en febrero de este mismo año confesó que no ha vuelto a encontrarse con ninguno de los seis protagonistas de la serie y que "pensé que por supuesto me encontraría alguna vez con alguno" y que no haberlo hecho es "casi tan raro como lo contrario".

