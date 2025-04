11 razones por las que siempre recordaré al gran Val Kilmer, un actor carismático, valiente y único

Val Kilmer hizo de todo. Lo intentó todo por dominar el arte de la actuación y demostrar que era tan bueno en lo suyo como cualquier otro. Empezó su carrera con carcajadas, estuvo en éxitos y en fracasos, demostró su versatilidad y trabajó con grandes directores, se ganó fama de actor difícil y tuvo que retirarse por un cáncer de garganta, rompiéndonos el alma con una despedida en pantalla dolorosa y valiente. Su vida acabó trágicamente el pasado 1 de abril a causa de una neumonía. Murió con sólo 65 años.

Nunca le nominaron al Óscar, aunque hizo suficientes trabajos memorables para merecerlo. Da igual porque ganó el corazón del público, que es más importante que cualquier premio inventado por la industria. Desde los años 80 hasta que ya no pudo más, hasta que perdió su voz y tuvo que dejar la profesión que amaba. Siempre me cayó bien, desde que vi sus primeras películas siendo niño, me gustaba verle en pantalla y fue importante en mi educación como apasionado del cine. Era un actor diferente, carismático, aportaba algo especial.

Como suele decirse, siempre nos quedarán sus películas. Y al repasar la carrera de Val Kilmer, me quedo con estas 11 razones por las que siempre le estaré agradecido como espectador y le recordaré con cariño como un actor único.

'Top Secret!' (1984)

1- Por su debut en el cine como protagonista de la divertidísima parodia de Jim Abrahams y los hermanos David y Jerry Zucker. No sé cuántas veces he visto esta película, siempre fue una de las favoritas en mi casa y nos la sabíamos de memoria. Una comedia que aún funciona y que ya adelantaba el gran sentido del humor de Kilmer, algo que marcaría su carrera.

'Top Gun' (1986)

2- Por crear a Tom "Iceman" Kazansky en este taquillazo de Tony Scott. Tom Cruise es el rostro que vende la película, es la gran estrella, pero necesita rodearse de talento para crear un gran éxito y uno de los mayores responsables de que la historia funcione es Kilmer creando un estupendo secundario empieza odiando al héroe (por pura tensión) pero acaba siendo su mayor colega. Recuperó al personaje en la secuela, 'Top Gun: Maverick' (2022), de Joseph Kosinski, por petición de su amigo Cruise y solamente para poder despedirse de los fans en el lugar que merecía: la gran pantalla de la sala de cine.

'Willow' (1988)

3- Por ser Madmartigan en este clásico de Ron Howard. Puro cine de fantasía y aventuras, espada y brujería, que puede que no haya envejecido demasiado bien, como otras de aquella década que se recuerdan con nostalgia ('Los Goonies'), pero que tienen un encanto particular y que siempre tendrán un lugar en el corazón de todos los que crecimos viéndolas en el salón de casa. Producto de una época que Hollywood ha intentado replicar, la mayoría de veces sin éxito, porque se hicieron algunas películas irrepetibles, y Kilmer fue uno de sus responsables.

'The Doors' (1991)

4- Por encarnar a Jim Morrison en el drama de Oliver Stone. Ahora que están de moda los biopics de estrellas musicales, merece la pena recuperar este clásico donde Kilmer se entregó en cuerpo y alma para demostrar de lo que era capaz como actor dramático. Un sensacional trabajo que debió ser su primera oportunidad de ganar el Óscar, pero no tuvo esa suerte.

'Tombstone' (1993)

5- Por dar vida al mítico Doc Holliday en el western, de George P. Cosmatos. El trabajo que al parecer consideraba el mejor de su carrera lo hizo en este western donde encarnaba a otro personaje trágico. Compartió protagonismo con una estrella como Kurt Russell (más Sam Elliott, Bill Paxton...) pero Kilmer logró el personaje más memorable de la película. Recuerdo que fue la primera vez donde pensé: este tío es buenísimo.

'Batman Forever' (1995)

6- Por hacer suyo a Bruce Wayne en esta loca fantasía de Joel Schumacher. Otra película que he visto un montón de veces aunque no sea, ni de lejos, la mejor película de la franquicia. Da igual, me lo paso muy bien viéndola. Están Kilmer, Nicole Kidman, Tommy Lee Jones, Drew Barrymore y, sobre todo, el genial Jim Carrey totalmente desatado. Es una película rara, extravagante, imposible, fascinante. No hay algo igual, como Kilmer.

'Heat' (1995)

7- Por hacer otro excelente secundario en la obra maestra de Michael Mann. Como ya hiciera en 'Top Gun' o 'Tombstone', Kilmer se hace a un lado para dejar el escenario a estrellas más afortunadas que él, aquí Robert de Niro y Al Pacino, en un gran acontecimiento para los amantes del cine (primera vez que estos dos colosos de la actuación compartían la pantalla) y que a día de hoy sigue siendo un título de referencia para cualquier thriller ambicioso, en parte porque Christopher Nolan bebió mucho de ella para crear otra película muy imitada: 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight', 2008). Kilmer no es protagonista, pero es fundamental. Borda su papel, te preocupas por él y aporta emoción en momentos clave.

'El Santo' ('The Saint', 1997)

8- Por saltar al vacío para la adaptación de Phillip Noyce, y hacer un "superhéroe" tan cómico. Kilmer se la jugó con este thriller de aventuras, romance y humor donde da vida a un ladrón imposible de atrapar por su habilidad con los disfraces, lo cual le permitió entregarse al juego de hacer diferentes personajes en la misma película. No fue el éxito que se esperaba pero sigue siendo un entretenimiento palomitero muy eficaz donde destaca el show de su camaleónica estrella.

'Kiss Kiss Bang Bang' (2005)

9- Por su química con Robert Downey Jr. en la comedia de Shane Black. Una película divertidísima, una joya del cine negro y el humor que permitió a Black debutar como director y que sirvió para recuperar la carrera de Downey Jr., quien tres años después se alzaría como la gran estrella del Universo Marvel con 'Iron Man' (2008). De nuevo, Kilmer entendiendo su papel, aportando gracia y experiencia, colaborando con la gente correcta, haciéndolo todo bien y sumando otro título memorable a su carrera.

'MacGruber' (2010)

10- Por encarnar al fantástico villano Dieter Von Cunth en la comedia de Jorma Taccone. Una de las comedias favoritas de Nolan y la prueba definitiva de lo grande que fue Kilmer está en esta absurdísima y tronchante película, donde volvió al cine de parodias 26 años después de su primer trabajo en el cine. Curiosamente, este show cómico para el lucimiento de otro grande, Will Forte, quien escribió un precioso artículo de homenaje a Kilmer (lo llama "el compañero de habitación más interesante del mundo") en Vulture.

'Val' (2021)

11- Por quitarse la máscara de actor y mostrarse con toda honestidad y crudeza posible en el documental de Ting Poo y Leo Scott. Recuerdo estar en el Festival de Cannes para el estreno de esta obra que recorre la vida y la carrera del actor, y quedar impactado al descubrir que este actor al que admiraba desde los 80 había perdido la voz debido al cáncer. Pocas veces he llorado más en una sala de cine que con este documental. En un gesto increíble de valentía y generosidad con su público, Kilmer graba su día a día, repasa su trayectoria y protagoniza la película más especial de su vida. Un testimonio emotivo y extraordinario, imprescindible no ya para fans del actor, sino para cualquiera que esté interesado en el mundo del cine.

