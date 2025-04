Ha muerto Val Kilmer. Adiós a un icono del cine que dejó su marca indeleble en películas como 'Top Gun', 'Willow' o 'Heat'

Hay noticias que uno desearía no tener que dar nunca. Sin embargo, hoy es inevitable despertarnos con un jarro de agua fría (helada, en este caso) con la muerte de una de las personalidades más queridas de Hollywood: Val Kilmer. Según cuenta el New York Times, el actor, de 65 años, ha fallecido por culpa de una neumonía en Los Angeles. Como sabemos, llevaba una década luchando contra el cáncer de garganta, lo que no le impidió aparecer en 'Top Gun Maverick', su último papel, repitiendo el personaje que le lanzó a la fama en 1986.

Hasta siempre, Val

La carrera de Kilmer está plagada de películas míticas como 'Willow', 'The Doors' (donde interpretó al mismísimo Jim Morrison), 'Tombstone', la propia 'Top Gun' o 'Heat'. De hecho, es uno de los pocos actores que tiene el honor de haber interpretado a Batman, cogiendo el manto de Michael Keaton en 'Batman Forever'. Además, es inevitable recordar que antes de su gran salto a la fama tuvo tiempo de reírse de sí mismo en 'Top Secret!'. Era un actor versátil, carismático, único. Y se le va a echar muchísimo de menos.

Aunque en su día se ganó la fama de actor conflictivo, al espectador le llegaba solo lo bueno: sus inolvidablesescenas en 'La isla del Doctor Moreau', 'Amor a quemarropa' o 'Kiss Kiss Bang Bang'. En 2021, el documental 'Val' indagó en su carrera y le hizo un merecido homenaje en vida, que hoy se hace de obligado visionado.

En una declaración compartida por Variety, Michael Mann le ha recordado diciendo "Siempre me maravillaba la gama, la brillante variabilidad dentro de la poderosa corriente de Val poseyendo y expresando al personaje. Tras tantos años de Val haciendo frente a la enfermedad y manteniendo su espíritu, estas son noticias tremendamente tristes".

En la misma línea ha hablado Josh Brolin en Instagram, afirmando "Nos vemos, colega. Te voy a echar de menos. Eras un fuego artificial inteligente, desafiante, valiente, ultra-creativo. No quedan muchos de esos. Espero verte arriba en el cielo cuando llegue. Hasta entonces, increíbles recuerdos, pensamientos cariñosos". No serán los únicos que le harán un homenaje desde Hollywood durante el día de hoy, desde luego. Que descanse en paz.

