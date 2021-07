Cannes 2021: 'Val' nos redescubre a Val Kilmer, la ópera prima de Charlotte Gainsbourg nos acerca a Jane Birkin, y Todd Haynes busca el genio de 'The Velvet Underground'

Este Cannes 2021 ha sido la edición de las películas que compiten, pero no compiten, la edición con tres secciones oficiales para acomodar a todos los grandes nombres que el festival no quiere dejar pasar, pero tampoco pone en la carrera por la Palma de Oro. Tenemos oficial fuera de competición, Cannes Premières y Sesiones Especiales.

En este limbo de películas imprescindibles, pero no competitivas, recoge el certamen algo así como el cine de celebrities, una especie de apartado imaginario en el que hemos podido ver documentales sobre algunos de los más famosos personajes del panorama artístico de los últimos tiempos.

Al margen de propuestas como la reinvención del mito sobre la muerte de Kennedy ('JFK Revisited: Through the Looking Glass', de Oliver Stone) o la búsqueda de Marco Bellocchio en torno el suicidio de su hermano ('Marx può aspettare'), seleccionamos tres documentales de entre los presentados en estas secciones sin premio.

'Val'

Tras un shock inicial en el que Val Kilmer se descubre en su estado actual, sin tapujos ni vergüenzas, como un hombre por el que han pasado (y pesado) los años y la vida, una enfermedad casi terminal con notables secuelas y un estado espiritual que transmite la intensidad de todos esos acontecimientos, la estrella de Hollywood recorre su carrera a través de sus recuerdos filmados.

Siempre pegado a una videocámara con la que ha ido documentado sus momentos vitales clave, pero también su paso por algunos de los sets más míticos de la historia del cine americano reciente ('Top Gun', 'Willow', 'Batman Forever'...), el actor destapa algunas de sus filmaciones caseras como forma de construcción del relato sobre su vida, su ascenso y descenso y la llegada a su decadencia actual.

Dirigido por el dúo formado por Ting Poo y Leo Scott, en una especie de autobiografía encubierta en la que además introduce a sus adorados hijos (uno de ellos, narrador de las palabras del padre), 'Val' es un documental sobrio, aunque tremendamente emocionante, que habla desde el abismo de un genio en sus horas más bajas.

'Jane par Charlotte'

Actriz y cantante, por ambas facetas ampliamente reconocida, Charlotte Gainsbourg toma ahora el puesto de dirección en un debut muy esperado que desvela la vida corriente actual de una de las mayores estrellas del cine francés de todos los tiempos: Jane Birkin, su madre.

Tras un arranque bastante chocante que desvela la relación extraña entre madre e hija, y da a entender la peculiaridad del carácter de ambas, el documental se pierde un poco entre varios hilos argumentales, en un intento de abarcar muchas (y buenas) ideas que resultan mucho más interesantes en el terreno conceptual que en su forma cinematográfica.

Contemplativo y dialogante, el retrato de Charlotte Gainsbourg trata de establecer una discusión sobre el legado intergeneracional a través de la conversación sobre ciertos temas vitales que, de formas diferentes, marcan a madre e hija, con una proyección que llega hasta la nieta y probablemente ésta transmita a su vez más adelante.

Tocando de refilón otros temas delicados como la relación con Serge Gainsbourg, y sus otros dos maridos, de los que Birkin tuvo tres hijos de distintos padres, así como el suicidio de una de ellas o la vanidad de la belleza de juventud, el documental encuentra su valor en lo testimonial. De una manera seca y desnuda de la música de ambas, ‘Jane par Charlotte’ deja una sensación amarga que, de alguna forma, sabe a oportunidad poco aprovechada.

'The Velvet Underground'

En las antípodas del perfil cinematografiado de Jane Birkin, llega la biografía punk de 'The Velvet Underground' firmada por Todd Haynes ('Carol', 'Wonderstruck'). Un repaso furioso y ruidoso al underground del Nueva York coetáneo con la Birkin parisina, con Lou Reed, Nico y Andy Warhol al frente.

Con intervenciones estelares como la del venerado cineasta experimental Jonas Mekas, fuente de inspiración e influencia de las más atrevidas vanguardias e incitador del movimiento rompedor de los 60 con el que creció la banda, el documental busca el retrato amplio más allá de su intervención en la escena musical de la época.

Especialmente influidos por su fuerte vinculación inicial con el artista total que fue Andy Warhol, ‘The Velvet Underground’ centra el contexto histórico en el que se desarrolló ese movimiento transversal de múltiples disciplinas artísticas de las que bebía la música de la banda.

Una pieza gamberra, intensa y vibrante que resulta mucho más interesante en esta aproximación al entorno de toda una corriente que en el análisis de lo particular. Para fans de la banda y el movimiento de vanguardia americano de su época.