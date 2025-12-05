España abandona Eurovisión por primera vez en la historia por culpa de la inacción ante Israel, y no está sola. "Nunca se debería haber llegado a este punto"

España participó en Eurovisión por primera vez en su sexta edición, allá por 1961, con el tema 'Estando contigo', de Conchita Bautista. Desde entonces no nos hemos perdido un solo año, y no solo eso: nuestro país pasó a formar parte de los "Big 5", o sea, uno de los cinco mayores contribuyentes al festival junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y que por tanto pasaba directamente a la final. Ayer, la UER decidió volar esta relación de 64 años por los aires.

Una diva valiente

Se esperaba que ayer la UER tomara una decisión sobre el futuro de Israel en Eurovisión: si decidían continuar adelante, RTVE ya anunció por activa y por pasiva que España se retiraría del concurso. Finalmente así ha sido, e inmediatamente el canal público español no se ha achantado, anunciando que ni participará ni emitirá la próxima edición de 2026. Pero no está sola.

Irlanda, Países Bajos y Eslovenia se han unido a España y han anunciado su repulsa a la UER y también se marchan del festival. Es probable que no sean los últimos y que la ola lleve a una ruptura del formato, pero aún es demasiado pronto para saberlo. La jugada de la UER ha sido más esquiva de lo esperado: aunque RTVE (junto a más países) pedía una votación secreta para decidir el futuro de Israel en Eurovisión, el órgano ha hecho oídos sordos y ha decidido no votar específicamente este asunto, sino hacer una única votación sobre las nuevas normas de votación que proponían. O sea, ponérselo fácil a Israel.

Desde el alto el fuego en Gaza, Israel ha seguido asesinando sin pudor a más de 350 personas en Palestina, que se suman a unas avergonzantes 70525 víctimas, según Naciones Unidas. Más que la bomba atómica en Nagasaki, la guerra entre Irak e Irán o la guerra civil en Siria, por hacernos una idea. La UER ha decidido ignorar el problema de ver la bandera de Israel ondeando en lo alto de un escenario que siempre ha presumido de ser una unión para Europa al margen de la política, y ha llevado, como decía José Pablo López, presidente de RTVE, a "la mayor tensión interna de la historia de Eurovisión. Nunca se debería haber llegado a este punto".

Y ahora, ¿qué? España formaba parte de las "Big 5" y Países Bajos era el sexto país que más dinero ponía anualmente en el festival, así que Eurovisión se ha quedado sin una fuente de dinero muy importante para montarlo, así que tendrá o bien que pedir más dinero a su patrocinador principal, MoroccanOil (que, pese a su nombre, es israelí), o bien dividir el gasto y pedir más a los países que continúen con la edición de este año. Esta no debería ser la preocupación de nadie. Como López sentenció hace unos días, "los derechos humanos no son un concurso". La polémica solo acaba de empezar.

