Por más que nos traten de convencer de que Israel y Austria tenían canciones muy populares en Eurovisión, la realidad es otra muy distinta

En la casa de la gran mayoría de los espectadores europeos de Eurovisión, este domingo de madrugada se pronunció una misma frase: "Que gane el que sea excepto Israel". Así fue: finalmente, JJ se llevó la victoria entre gritos de alegría sin que a la mayoría nos importase mucho la canción de Austria. Al fin y al cabo, hay que ser terriblemente naíf, después del rótulo inicial de RTVE y el castigo a Melody, para seguir creyendo que el gran concurso de la canción europea no es eminentemente político y tener dudas sobre las puntuaciones finales. Y sí, por supuesto que hay pruebas.

Sweden, 12 points

Si recopilamos las reproducciones de las canciones en Eurovisión antes de la gala, tal y como han hecho Los 40, podemos ver que el tema de Israel en Spotify, realmente, no era de los más populares, situándose en el puesto 8, mientras que el de Austria disfrutaba de un puesto 5. ¿En el 1 cuál está? Pues el que todos tenían en sus quinielas como gran favorito, el festivo 'Bara Bada Bastu', de Suecia. 'Esa diva', por su parte, se tenia que conformar con el puesto 9, muy alejado, eso sí, del 24 en el que finalmente se quedó. Si tienes curiosidad, este es el ranking completo.

Suecia | KAJ - Bara Bada Bastu Estonia | Tommy Cash - Espresso Macchiato Polonia | Justyna Steczkowska - Gaja Países Bajos | Claude - C'est La Vie Austria | JJ - Wasted Love Malta | Miriana Conte - Serving Finlandia | Erika Vikman - Ich Komme Israel | Yuval Raphael - New Day Will Rise España | Melody - Esa Diva Alemania | Abor & Tynna - Baller Reino Unido | Remember Monday - What The Hell Just Happened? Luxemburgo | Laura Thorn - La poupée monte le son Lituania | Katarsis - Tavo akys Albania | Shkodra Elektronike - Zjerm Grecia | Klavdia - Asteromáta Ucrania | Ziferblat - Bird Of Pray Suiza | Zoë Më - Voyage Dinamarca | Sissal - Hallucination Armenia | Parg - Survivor Portugal | Napa - Deslocado Noruega | Kyle Alessandro - Lighter San Marino | Gabry Ponte - Tutta L'Italia Islandia | Væb - Róa Italia | Lucio Corsi - Volevo essere un duro Letonia | Tautumeitas - Bur man laimi Francia | Louane - Maman

Por su parte, si nos fijamos en las reproducciones en el resto de servicios de streaming, hay cambios en las posiciones clave (Israel pasa al puesto 17, Austria al 12, España al 13) pero una cosa no cambia: 'Bara Bada Bastu' sigue en el primer lugar, dejando claro quién habría ganado el voto popular si no hubiera que gastarse dinero para llamar... y las máquinas de marcación automática para forzar un resultado claramente político no tuvieran cabida.

Suecia | KAJ - Bara Bada Bastu: 43.981.750 Italia | Lucio Corsi - Volevo essere un duro Países Bajos | Claude - C'est La Vie San Marino | Gabry Ponte - Tutta L'Italia Estonia | Tommy Cash - Espresso Macchiato Alemania | Abor & Tynna - Baller Finlandia | Erika Vikman - Ich Komme Noruega | Kyle Alessandro - Lighter Grecia | Klavdia - Asteromáta Francia | Louane - Maman Portugal | Napa - Deslocado Austria | JJ - Wasted Love España | Melody - Esa Diva Polonia | Justyna Steczkowska - Gaja Islandia | Væb - Róa Albania | Shkodra Elektronike - Zjerm Israel | Yuval Raphael - New Day Will Rise Dinamarca | Sissal - Hallucination Reino Unido | Remember Monday - What The Hell Just Happened? Suiza | Zoë Më - Voyage Lituania | Katarsis - Tavo akys Letonia | Tautumeitas - Bur man laimi Ucrania | Ziferblat - Bird Of Pray Armenia | Parg - Survivor Luxemburgo | Laura Thorn - La poupée monte le son Malta | Miriana Conte - Serving

Curiosamente, en Instagram (aunque en este caso depende de un algoritmo y no tanto de la elección personal) la número 1 absoluta en la cuenta oficial de Eurovisión, donde colgó todas las actuaciones finales, es Melody con 'Esa diva', superando los 12 millones de visionados, doblando a la siguiente canción más vista: efectivamente, la de Austria, con 5,6 millones. Israel queda en un notorio puesto 5 con 5,3 millones de visualizaciones, un buen número (siempre que no entres a leer los comentarios, claro). Por su parte, Suecia, la gran favorita, se tiene que "conformar" con solo 3 millones de visionados. ¡Ah! ¿Y la que menos interesa? Pues Dinamarca y Luxemburgo empatan con 1,8 millones de visionados. ¡Oooh!

Es lo que hay en un festival de Eurovisión que se ha vuelto a ver acorralado por las dudas y acusaciones un año más. No pocos creen, de hecho, que España en particular se ha visto "castigada" de manera artificial por su postura frente al genocidio palestino. De momento, queda mucho por hablar, por investigar y por decir en las próximas semanas, y es probable que afecte a la credibilidad del festival en años venideros. No son buenos tiempos para ser eurofan.

