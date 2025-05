Israel no ha ganado Eurovisión, pero su resultado debería servir para replantear el sistema de votación y que el festival deje de mirar de una vez hacia otro lado

Nadie termina de entender cómo ha ocurrido, pero a pesar de todo el revuelo y de tener a una gran parte del público en contra, Israel arrasó en el televoto y casi se hace con la victoria anoche en Eurovisión. Sin embargo, finalmente fue el representante de Austria JJ quien se hizo con el primer puesto en el certamen con la balada 'Wasted Love'.

Mientras su ejército bombardeaba y continuaba con el asedio a la población de Gaza (en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud de Gaza ha reportado 153 víctimas mortales), Yuval Raphael procedía al lavado de cara al país y aunque finalmente no sirvió para llevarse el micrófono de cristal, lo cierto es que la situación del festival es insostenible. Y también que sus directivos deberían de dejar de mirar para otro lado.

Desde que empezó a participar formalmente en el año 1973, Israel ha utilizado el festival de Eurovisión como un altavoz para lanzar mensajes políticos y también para proyectar una imagen al exterior de ser un país inclusivo y aliado del colectivo LGTBIQ+.

Sin embargo, este año ha cruzado los límites, intensificando su mensaje con una canción que al principio se titulaba 'October Rain' (después se llamó 'Hurricane'), haciendo referencia a los ataques de Hamás en el país del pasado 7 de octubre de 2023. Y, por tanto, utilizando un escaparate como este para hacer propaganda.

El festival tomó algunas medidas

Al principio, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) consideró que la canción era demasiado política y la rechazó, pero terminó por ceder tras la intervención de Isaac Herzog, expresidente de Israel, que insistió en que Eurovisión es un evento apolítico. Todo ello mientras el país era denunciado por Amnistía Internacional y representantes de la ONU por cometer crímenes de guerra.

Aunque Eurovisión sigue insistiendo en hacer ver que es un lugar que no está contaminado por la política, lo cierto es que el hecho de no condenar las acciones de Israel es un posicionamiento en sí mismo. Especialmente después de prohibir la participación de Rusia hace dos años por la guerra de Ucrania y también de no permitir las banderas que no fueran de los países participantes sobre el escenario.

Está claro que la forma de proceder del festival no es suficiente y aunque son varios los años que el sistema de votación causa indignación (hace tres años le otorgó la victoria a Ucrania), después de asistir a un despropósito como el televoto masivo a favor de Israel, que en España cosechó la máxima puntuación, parece que va siendo hora de que tanto el sistema de votación como la situación cambien de verdad.

Es el momento de hacer algo

Mientras muchos se debatían si seguir asistiendo y disfrutando de un evento que presume ser un llamado a la paz mientras legitima el discurso de un país al que la propia ONU ha señalado por ser "consistente con un genocidio", el show continuó. Y sin duda debería continuar, pero no sin antes pararse a pensar en los errores que sigue cometiendo y escuchar a todo su público.

Eurovisión ha evolucionado muchísimo desde que empezó a celebrarse en 1956 y ha sido un altavoz de mensajes muy reivindicativos y un lugar seguro para muchas personas. Pero es evidente que su objetivo de proclamar la paz y la unión de los pueblos no concuerda con las acciones del gobierno israelí.

Y aunque traten de mostrarse como un concurso musical, si realmente quieren serlo la UER debería cambiar el foco y tener el mismo control férreo con todos los participantes de Eurovisión. Porque si no ocurre, cada vez será un entorno más hostil para todos. Aún están a tiempo de cambiar las cosas.

