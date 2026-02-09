Los creadores de 'Wonder Man' explican el final de la serie de Marvel. "No tenía ni idea de que se pudiera lograr un cierre tan sorprendente"

«No me esperaba eso». «Si voy a ver algo de superhéroes, espero una buena escena de acción...» Si habéis visto ya 'Wonder Man', el último estreno televisivo de Marvel, seguramente estas quejas o bien la hayáis tenido o ha surgido hablando de la serie con amigos y conocidos. Y es que para un sector del público que la ficción fuese tan poco "superheroica" fue tan sorprendente como decepcionante. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

El final de la serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley eligió un final relativamente tranquilo. Después de confesar su traición a Simon, Trevor Slattery decide redimirse cargando él con la culpa de la explosión en el estudio de rodaje. Esto resulta en su detención y la oportunidad para Williams de convertirse en una megaestrella de Hollywood gracias a protagonizar 'Wonder Man'.

Saltamos en el tiempo y vemos a Simon haciendo de sombra de una persona normal y corriente, al que seguirá durante un tiempo para documentarse y prepararse un papel secreto. Pronto descubrimos que esta persona es guardia de una prisión manejada por el Departamento de Control de Daños y que todo formaba parte de un plan para liberar a Trevor usando unos superpoderes bastante más bajo control que en épocas anteriores.

El sacrificio por el otro

Un final cuyo concepto, si bien no estaba del todo perfilado, ya estaba desde el principio. Así lo aseguran los coshowrunners de 'Wonder Man' Andrew Guest y Destin Daniel Cretton en una entrevista a Collider. Para el primero no tenía sentido temático tener una megapelea entre Simon y sus adversarios (sea Trevor, sea Control de Daños). La serie, según él, pedía un momento de hacer algo por los demás:

«Desde el principio, esa era la idea, la de no tener una revelación de "Oh, de hecho, esta otra persona era el villano en secreto todo este tiempo y ahora Simon tiene que luchar con él." Siempre ha sido sobre Simon y Tevor haciendo un sacrificio por otra persona por primera vez en sus vidas.

Respecto al final en sí, no sabía cómo iba a ser el final. Mi sala de guionistas terminó y teníamos el arranque. Sabía básicamente que iba a ir al estreno y que Trevor estaría aún en la cárcel. No sabía cómo iba a ser el resto de episodio. Cuando me di cuenta de que Simon, como actor, tenía un paquete de habilidades y herramientas a su disposición que terminaría usando, que quizás no involucra pegar a un montón de tíos, pero está usando sus habilidades y herramientas y le estamos viendo trabajando en una plan y entonces hace algo heroico, en mi opinión, para salvar a otro.»

Por su parte, Destin Daniel Cretton recuerda la grata sorpresa que se llevó al leer el guion por primera vez y ver que era un final tan sorprendente como satisfactorio:

«Recuerdo cuando leí por primera vez ese borrador, no tenía ni idea de que se podía lograr un final tan sorprendente. Cuando leí por primera vez el borrador que entregó Andrew, cuando corta a un año más tarde o lo que sea, no sabes cuánto tiempo ha pasado, no tenía ni idea de lo que estaba leyendo. Fue tipo "¿qué va a pasar?" Y entonces, lentamente, la revelación a una recompensa que realmente tenía sentido fue muy satisfactoria.»

