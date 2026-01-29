'Wonder Man' rinde un sorprendente homenaje a la única película X en ganar el Oscar. Un gran clásico de Hollywood que se puede ver en streaming

Lo que nos gustan las referencias a los fans del cine y la televisión. Y es que en Marvel han pasado de hacer name-dropping y guiños de sus propias historias y personajes a aprovechar la circunstancia de ambientar su nueva serie en la industria del entretenimiento para hacer homenajes a alguna que otra gran obra. Una de ellas sin disimulo alguno.

Al poco de comenzar 'Wonder Man' tenemos el momento del encuentro entre los dos protagonistas de la serie. El aspirante a actor Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) y el actor más conocido por encarnar al Mandarín, Trevor Slattery (Ben Kingsley) se conocen durante una sesión matinal de todo un controvertido clásico de Hollywood.

En vaqueros

Un clásico que tiene en su haber el honor de ser la única película en haber ganado el Oscar a mejor película teniendo en su haber la calificación X. Sí estoy hablando de 'Cowboy de Medianoche' (Midnight Cowboy, 1969), película de John Schlesinger protagonizada por Jon Voight y Dustin Hoffman.

Algo que ya nos hace intuir (y de hecho vamos viendo según se desarrolla la serie) cómo se desarrolla esta historia de amistad entre dos hombres cuya suerte, desde luego, no está de su lado y menos en un mundo atroz. Ambas parejas formadas por personas solitarias destinadas a encontrarse para sobrevivir.

Claro, si en 'Wonder Man' tenemos industria del cine, superpoderes y demás, en 'Cowboy de medianoche' tenemos timos del tres al cuarto, violencia, homosexualidad y prostitución masculina en la jungla neoyorquina. Una cuestión que se retrató con escenas explícitas de violación, prostitución, uso de drogas, etcétera. Algo que le granjeó inicialmente una clasificación R.

Sin embargo, a pesar de esa clasificación hacía que nadie menor de 16 pudiera acceder al cine, el jefe de United Artists Arthur Krim no estaba del todo tranquilo. y decidió consultarlo con los maestros de la psiquiatría. Fue un vecino de uno de sus colegas en United Artist, el respetado psiquiatra Aaron Stern, quien dio el golpe de la muerte comercial de la película.

Para el psiquiatra de la Universidad de Columbia, el mayor problema era ese «marco homosexual de referencia» que podía influir a los jóvenes. Tal como comentó en una entrevista de radio, «eso no es un problema para un adulto. Si escoges la vida homosexual, está bien. Pero antes de que hagas esa elección, debes comprender lo que significa la homosexualidad.»

Unos miedos de que los jóvenes se convirtieran en gays tras ver la película que propició una calificación X. Una clasificación que de algún modo dañaba su recorrido comercial, por lo que desde United Artist aprovecharon la circunstancia en su promoción "Lo que sea que hayas oído de 'Cowboy de medianoche' es cierto" rezaban algunos de los primeros anuncios.

La verdad es que en realidad no les fue del todo mal, ya que la película les salió rentable. Las buenas críticas acompañaron y de un presupuesto de poco más de tres millones de dólares, se recaudaron casi 45... por no hablar de los tres premios de la Academia que se llevó al año siguiente. Por cierto, como podéis imaginar, aquí en España tardó unos cuantos años en llegar y con la clasificación de Mayores de 18.

'Cowboy de medianoche' está disponible en Filmin y Prime Video.

En Espinof | Las 23 mejores películas con temática LGTBI

En Espinof | Todas las series de Marvel Studios en Disney+ ordenadas de peor a mejor