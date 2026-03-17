Todo el mundo odia a Keanu Reeves. La estrella presenta el estupendo tráiler de su nueva película, donde une fuerzas con Jonah Hill y Cameron Diaz

Keanu Reeves acaba de presentar el estupendo tráiler de 'Outcome', su nueva película en la que da vida a la probablemente mayor estrella de Hollywood que tiene que enfrentarse a un escándalo que amenaza con destruir su buena imagen pública.

De qué va 'Outcome'

La estrella de la saga 'John Wick' interpreta aquí a Reef Hawk, un actor que lleva cinco años sobrio y que se ha tomado un tiempo alejado de los focos. Todo cambia cuando su abogado le informa de que alguien lo está chantajeando con un vídeo de contenido cuestionable. Eso lleva a que quiera enmendar sus errores del pasado y contacta con todos aquellos a quien perjudicó en el pasado, pues parece que todo el mundo al que conocía le odia.

La otra particularidad de 'Outcome' es que se trata del nuevo largometraje dirigido por Jonah Hill, quien previamente ya había firmado títulos como 'En los 90' o 'Stutz'. Aquí además se reserva el papel de abogado de Reeves y cuenta también en su reparto con Cameron Diaz, Matt Bomer y David Spade.

Si el tráiler de 'Outcome' ha despertado vuestro interés, la buena noticia es que queda muy poco para su estreno, ya que está previsto para el 10 de abril de 2026. La no tan buena es que no será en cines y llegará de forma exclusiva a Apple TV, una plataforma que todavía no tanta gente utiliza.

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