Keanu Reeves tenía tantas ganas de trabajar con este actor que se bajó el sueldo un 90%: "No vinculo el gozo con el dinero"

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de Hollywood, pero lo que algunos quizá no sepan es que también es uno de los más generosos. Ha dado varias muestras de ello a lo largo de su carrera, pero hoy vamos a centrarnos en el caso de 'Equipo a la fuerza', una película en la que renunció al 90% de su sueldo habitual para poder trabajar con Gene Hackman.

'Equipo a la fuerza' fue el primer largometraje que Reeves estrenó como protagonista tras el extraordinario éxito de 'Matrix', lo cual debería haber aliviado cualquier duda comercial que pudiera tener Warner, pero el estudio no las tenía todas consigo y puso esa línea roja.

De hecho, es probable que las negociaciones se cerrasen antes del estreno de la aclamada película de ciencia ficción y el estudio no quería que el presupuesto se disparase, lo cual suponía que no tenían el dinero suficiente para contar con la leyenda de Hollywood.

"Es un fuera de serie"

Fue entonces cuando Reeves hizo algo que demostró lo mucho que quería trabajar con Hackman: rebajarse el salario todo lo que fue necesario para que él estuviese en 'Equipo a la fuerza'. De esta forma logró hacer realidad uno de sus grandes sueños, ya que Hackman era uno de sus ídolos y era incapaz de poner precio a la posibilidad de colaborar con él.

El propio Reeves comentó en una entrevista concedida a Total Film en 2008 que Hackman "es un fuera de serie" y que fue maravilloso el simple hecho de "pasar tiempo con él y ver cómo se desenvuelve en su oficio". Está claro que le compensó el sacrificio económico, algo a lo que quitaba importante en otra entrevista dada al New York Post:

Supongo que no vinculo el gozo con el dinero. Trabajo en un papel y espero realizarlo, y hacer buenas películas. Agradezco algunos de los éxitos que he tenido, porque me brindan otras oportunidades. Lo veo como si pudiera volver a actuar.

Por desgracia para Warner, 'Equipo a la fuerza' no fue uno de esos éxitos de Reeves, ya que tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y su recaudación mundial en salas se quedó en 50,1 millones.

Por su parte, Hackman apenas hizo otras 7 películas después de 'Equipo a la fuerza' antes de retirarse tras el estreno de 'Bienvenido a Mooseport'. Desde entonces llevó una vida bastante alejada de los focos hasta su triste fallecimiento el pasado 18 de febrero de 2025.

