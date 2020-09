Keanu Reeves no es solo Neo o John Wick: los nueve personajes que más han marcado la carrera del actor

Keanu Reeves está de celebración, ya que hoy 2 de septiembre tiene lugar su 56 cumpleaños. Muchos recuerdan sobre todo al actor por haber dado vida a Neo y John Wick, pero a sus espaldas cuenta con una carrera de más de 30 años que sería un error resumir por su participación en esas sagas. A continuación vamos a repasar los que considero que son los nueve personajes que más han marcado su carrera. Con esto no quiero decir que sean sus mejores trabajos o sus películas más destacadas.

Ted

El personaje que hizo que su popularidad empezase a despegar -ya había llamado previamente algo la atención su paso por 'Las amistades peligrosas'- y que ha recuperado en hasta dos ocasiones, la última bien reciente. No es muy habitual que Reeves muestre su lado más cómico y juguetón, encima notándose claramente lo bien que se lo está pasando junto al Bill de Alex Winter.

Johnny Utah

Antes de 'Le llama Bodhi', Reeves no dejaba de ser una de las muchas jóvenes promesas que podían quedarse perfectamente por el camino hacia el estrellato. Es cierto que aquí la luz de la película recae sobre Patrick Swayze, pero Reeves se sostiene muy bien como un agente del FBI infiltrado en una banda de surfistas atracadores.

Crítica de 'Le llaman Bodhi' en Espinof

Jonathan Harker

No todo van a ser halagos, ya que en 'Drácula de Bram Stoker' recibió algunas de las críticas más duras de su carrera, siendo una de las bases que durante mucho tiempo tuviese que lidiar con cierta fama de mal actor. Es cierto que no se trata de una actuación muy conseguida, pero sí una de las más recordadas, siendo además el inicio de su gran amistad con Winona Ryder.

Crítica de 'Drácula de Bram Stoker' en Espinof

Jack Traven

Su personaje en 'Speed' fue la confirmación de que Reeves podría haberse convertido en un gran héroe de acción de Hollywood en el sentido más tradicional de la palabra si él hubiese querido. Desde la química con Sandra Bullock hasta su credibilidad en las escenas de acción, sin olvidarnos de esa suculenta rivalidad con Dennis Hopper. Un merecido bombazo pero una senda que por aquel entonces parecía no interesarle demasiado.

Crítica en Espinof

Kevin Lomax

Reeves no quiso hacer 'Speed 2' para poder participar en 'Pactar con el diablo', una de las mejores decisiones de su carrera, ya que la secuela fue un sonoro fracaso en taquilla, mientras que esta especie de revisión del mito de Fausto fue un éxito cuando el actor iba esos años de fracaso en fracaso. Además, Reeves ofrece una interpretación convincente en oposición a un desatado Al Pacino.

Thomas Anderson/Neo

'Matrix' fue un fenómeno mundial de esos que solamente ocurren cada muchos años. Se ha hablado en infinidad de ocasiones de sus méritos, pero no tanto del solvente trabajo de Reeves primero como Thomas Anderson, un hacker que descubre que la realidad no es lo que parece, y más tarde como Neo, poco menos que un Mesías llamado a salvar a la humanidad.

Crítica de 'Matrix' en Espinof

John Constantine

Un cruce entre superhéroe, detective y cazademonios que no logró ser el bombazo en taquilla que se buscaba, pero sigue siendo una película a reivindicar, en parte por el buen trabajo de Reeves al frente del reparto. El propio actor ha dejado claro en más de una ocasión que le gustaría retomar su personaje en 'Constantine', ya solamente falta que alguien lo haga realidad.

Crítica de 'Constantine' en Espinof

Donaka Mark

He estado dudando hasta el último momento sobre si incluir a su Scott Favor de 'Mi idaho privado' o a este personaje que interpretó en 'El poder del Tai Chi', su primera y única película como director. Me he decantado por este último porque creo que representa mejor una etapa en la carrera del actor en la que ni su entusiasmo hacia el proyecto -aquí hasta da vida al gran antagonista de la función- le salvaba del fracaso en taquilla. Afortunadamente, su suerte no tardaría en cambiar.

Crítica de 'El poder del Tai Chi' en Espinof

John Wick

Podría haber sido la historia de otro justiciero urbano más, pero la primera entrega se convirtió en una de las cumbres del cine de acción moderno gracias a su cuidada dirección, el desencadenante de la venganza de su protagonista y un Keanu Reeves en su salsa y más carismático que nunca como el antiguo mejor asesino a sueldo del mundo al que poco menos que obligan a abandonar su retiro.

Crítica de 'John Wick' en Espinof

Crítica de 'John Wick: Pacto de sangre' en Espinof

Crítica de 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' en Espinof