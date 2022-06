De 'Amor sin fin' a 'Top Gun: Maverick': todas las películas de Tom Cruise ordenadas de peor a mejor

Es la última estrella viva, un lobo solitario proveniente de otra época al que le han perseguido los rumores y las acusaciones, pero que sabe correr más rápido que ellos. Y de qué manera. Proveniente de una familia desestructurada, Thomas Mapother IV estuvo a punto de ser sacerdote, pero terminó mudándose a Nueva York buscando una carrera como actor. Debutó en 1981 y ahora, más de cuarenta años después, sigue siendo un estandarte inamovible del cine entendido como entretenimiento, pero también como arte.

Se le han dedicado retrospectivas, documentales y hasta podcasts, se le ha parodiado hasta la saciedad, se le ha cancelado y perdonado. Amado y odiado a partes iguales, lo cierto es que no hay ni una sola persona que no reconozca la cara de Tom Cruise o que le deje absolutamente indiferente. Hoy vamos a acometer una misión imposible: ordenar sus 45 películas de peor a mejor. ¿Sientes la necesidad?

45-‘Amor sin fin’ (1981)

Dirección: Franco Zefirelli. Reparto: Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight, Don Murray, Richard Kiley, Beatrice Straight, James Spader, Ian Ziering, Tom Cruise

La primera aparición de Tom Cruise duró apenas quince segundos sin camiseta, en los que aprovechaba para recomendar a su amigo que se iniciara en el arte de la piromanía. La película no acompañaba: en ‘Amor sin fin’, Zeffirelli entendió mal el libro original y filmó una historia que poco tenía que ver. Sexo de rebajas, amor sin pasión y un montón de errores que no se salvan por la labor de una pizpireta Brooke Shields. De aquí, para arriba. Literalmente.

44-‘Ir a perderlo… Y perderse’ (1982)

Dirección: Curtis Hanson. Reparto: Tom Cruise, Shelley Long, John Stockwell, Rick Rossovich, Jackie Earle Haley, John P. Navin Jr., Henry Darrow

Tom Cruise quería hacer cine con mayúsculas, pero de alguna manera terminó en este remedo de ‘Porky’s’ en plena euforia por las comedias picantes adolescentes. Además, alguien decidió que Cruise pegaba muy bien en el papel de chaval poco energético y cabal: pocos errores de casting más graves se me ocurren. Al menos trabajó con Jackie Earle Haley, aunque fuera en una comedia de presupuesto ínfimo sin gracia, con chistes que han envejecido tremendamente mal y en la que, por algún motivo, todo el mundo parece estar muy enfadado en un viaje a Tijuana sin carisma.

Disponible en Prime Video

43-‘Cocktail’ (1988)

Dirección: Roger Donaldson Reparto: Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown, Lisa Banes, Kelly Lynch, Gina Gershon, Laurence Luckinbill, Ron Dean

Sí, ya veo que algunos estáis muy enfadados ahora mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un clásico como ‘Cocktail’ sea la tercera peor película de esta lista? Pues porque el hecho de que una película marcara a una generación no hace que sea buena. Y esta no lo es. ¿La habéis vuelto a ver? Es un sinsentido que salva el carisma de Tom Cruise y un par de secuencias en el bar que no abundan tanto como uno creería.

El guion original, escrito por Heywood Gould, el mismo autor que la novela, era oscuro y trataba del culto a la estrella. Pero, por supuesto, el estudio hizo todo lo posible por proteger a Tom Cruise, y el resultado es la película que podemos ver ahora, un despropósito en el que, malabares y escenas de cataratas aparte, nada termina de funcionar. Eso sí, no funciona al ritmo de ‘Kokomo’, de los Beach Boys, que siempre se agradece.

Disponible en Disney+

42-‘La momia’ (2017)

Dirección: Alex Kurtzman Reparto: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Chico Kenzari, Javier Botet

La primera (y última) película del Dark Universe era una mezcla de aventuras y terror que salió fatal. Más allá del maquillaje de Sofía Boutella, ni siquiera el carisma a prueba de bombas de Tom Cruise pudo levantar un guion sin pies ni cabeza que a mitad de cinta se empeña en meter con calzador el supuesto universo compartido con un Russell Crowe como Doctor Jekyll (y Míster Hyde) que causa más indiferencia e incomprensión que miedo o ganas de saber más.

Se puede destacar la escena en gravedad cero rodada en el mismo avión que ‘Apolo 13’ y las primeras escenas con Cruise y Jake Johnson como compañeros, que a su manera funcionan sin deslumbrar. A partir de aquí, todo va cuesta abajo, se estanca en su segundo acto y no hay quien la levante. Es una de las películas más curiosas de la historia del cine, sí, pero no por los motivos que querría serlo.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

41-‘Austin Powers en miembro de oro’

Dirección: Jay Roach Reparto: Mike Myers, Beyoncé, Michael Caine, Seth Green, Verne Troyer, Mindy Sterling, Robert Wagner, Michael York, Fred Savage

La parte de Tom Cruise junto a Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey es la mejor de este cierre de trilogía que usa los greatest hits de las entregas anteriores para montar una ópera bufa que hace gracia solo si no tienes recientes las dos brillantes películas previas de la saga. Mike Myers no estaba inspirado y la presencia de Beyoncé y Michael Caine, aunque da más clase a la película, no termina de hacer que despegue. Pero si lo hace, sin duda esto parecería una pol-

Disponible en HBO Max

40-‘La clave del éxito’

Dirección: Michael Chapman. Reparto: Tom Cruise, Craig T. Nelson, Lea Thompson, Charles Cioffi, Sandy Faison, Chris Penn, Mel Winkler

Tom Cruise es un estudiante mediocre y un buen jugador de fútbol americano desesperado por conseguir una beca, ir a la universidad y salir de un pueblo en el que prácticamente todos los habitantes sufren apuros económicos. Los temas que toca la película dan de sí (embarazo adolescente, cabeza contra corazón, rebelión contra el sistema…) pero el intento consciente por hacerla demasiado blanca y poco emocionante hace que se quede en tierra de nadie.

Hay que reconocer que Lea Thompson (en su segunda película, justo antes de ‘Regreso al futuro’) y Tom Cruise tienen cierta química, a pesar de que Thompson no quería aceptar el papel porque le obligaba a estar desnuda. Para que estuviera cómoda, el propio actor se quitó la ropa también y en la escena de sexo de turno ambos pasaron la misma vergüenza. Cosas del Tom Cruise iniciático.

39-‘Leones por corderos’

Dirección: Robert Redford Reparto: Tom Cruise, Robert Redford, Meryl Streep, Derek Luke, Michael Peña, Andrew Garfield, Peter Berg

Ojo al reparto de esta película de Robert Redford, porque cuesta pensar que saliera algo malo de aquí: al propio Redford se unen Meryl Streep, Andrew Garfield, Michael Peña y Tom Cruise. El problema es que lo que debería ser un thriller político a tiempo real se convierte en una obra teatral con bustos parlantes y en el que el interés va decreciendo a medida que las conversaciones se van haciendo más y más profundas (y repetitivas).

Ni hizo cambiar de opinión a los republicanos sobre la guerra ni los demócratas fueron en masa a verla: las tres historias terminan siendo planas y más allá del gozo de ver a actores magníficos no ofrece nada destacable. De hecho, Cruise aceptó el papel exclusivamente por trabajar con Robert Redford, cuyo trabajo admiraba desde ‘Gente corriente’. Spoiler: no se parece en nada a ‘Gente corriente’. Ojalá.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín

38-‘Jack Reacher: nunca vuelvas atrás’

Dirección: Edward Zwick. Reparto: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Aldis Hodge, Sue-Lynn Ansari, Teri Wyble, Holt McCallany

La primera adaptación de las novelas de Lee Child puede gustar más o menos, pero tenía cierto gusto. La segunda parte parece una absoluta rutina que ni sorprende, ni enamora, ni termina de encajar: tanto el guion como la dirección de Edward Zwick abandonan el tono de thriller para entrar en los parámetros de una película de acción sin mucha acción que no aprendió nada de ‘Misión imposible’. Puede que sea la película más fácil de olvidar de Tom Cruise, y viendo lo que hemos pasado hasta llegar aquí, tiene cierto mérito.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponible en Netflix, Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+

37-‘Vanilla Sky’

Dirección: Cameron Crowe. Reparto: Tom Cruise, Penélope Cruz, Kurt Russell, Cameron Diaz, Jason Lee, Noah Taylor, Ken Leung, Tilda Swinton, Michael Shannon

Cuentan que Tom Cruise se levantó del asiento durante los títulos de crédito de ‘Abre los ojos’ y llamó por teléfono para comprar sus derechos internacionales y realizar una película con su socia, Paula Wagner. Tristemente, el remake de Cameron Crowe confía demasiado en la cultura pop y convierte a sus personajes en meras caricaturas, destacando el propio Cruise en un papel para el que claramente no era el actor idóneo.

Tiene sus aciertos, pero la gran mayoría provienen de la versión española. Por mucho que Crowe quisiera hacer “otro capítulo” basado en la historia de Amenábar, la idea no le salió bien, y prueba de ello es que afirme que hay cinco hipótesis diferentes para su final, cada una más loca que la anterior. Mi favorita es la que apunta a que toda la película podría ser la trama de la novela escrita por el mejor amigo del protagonista. Esa explicación también vale para literalmente cualquier obra hecha jamás. Si tenéis dudas, ‘Abre los ojos’ es mucho más pequeña pero también más emocionante, real y –ojo- con un Eduardo Noriega que entiende a su personaje mejor que el propio Cruise.

36-‘Rock of ages’

Director: Adam Shankman Reparto: Julianne Hough, Diego Boneta, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Bryan Cranston, Mary J. Blige, Paul Giamatti, Russell Brand

Recién caído en desgracia después de lo del sofá de Oprah, Tom tenía su carrera perdida y quiso recuperarla a base de papeles extremos que se alejaran de los que había hecho hasta ese momento. Prueba de ello es este papel en un musical rock que funciona más como jukebox para nostálgicos que como película en sí misma. Stacee Jaxx es, efectivamente, lo mejor de la cinta, pero le falta ese toque de tristeza y melancolía que sí tiene su versión teatral y que aquí sustituyeron por un final ramplón, aburrido y muy poco rockero.

Junto a Cruise están Diego Boneta, Russell Brand, Catherine Zeta-Jones, Paul Giamatti y hasta Bryan Cranston y Will Forte, acompañando a un Alec Baldwin que quiso marcharse y dejar el proyecto a medias. Algo nos dejó para la historia este pequeño despropósito: Tom Cruise cantando ‘I want to know what love is’ a un culo. Eso no se ve todos los días.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro

35-‘Legend’

Dirección: Ridley Scott Reparto: Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry, David Bennent, Alice Playten, Billy Barty, Cork Hubbert, Peter O'Farrell

Tom Cruise y fantasía épica no son dos cosas que peguen, pero no será porque no lo intentara… ¡Y a las órdenes del mismísimo Ridley Scott! La película en sí no deja de ser una historia interminable de saldo, pero con un estupendo Tim Curry como Señor de las Tinieblas. Tristemente, Cruise parece perdido y la trama se sucede con más ganas que buen material.

Como curiosidad, la versión del director es infinitamente mejor que la original, que dura 35 minutos menos y tiene una banda sonora que pasa de Jerry Goldsmith a Tangerine Dream, haciéndola todavía más extraña. No es que este director’s cut sea ninguna obra maestra, pero al menos se aprecia todo lo que quiso hacer pero el estudio no le dejó, incluyendo un final totalmente diferente.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Disponible en Prime Video

34-‘Un horizonte muy lejano’

Dirección: Ron Howard Reparto: Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Robert Prosky, Barbara Babcock, Cyril Cusack, Eileen Pollock

Tom Cruise y Nicole Kidman, recién casados, se embarcaron en un western dramático de Ron Howard dividido en tres partes: la irlandesa cautiva desde el primer momento, pero las dos siguientes no logran igualarla. Por suerte, el periodo histórico es tan apasionante y la química entre la pareja tan notoria (decía Howard que muchas veces tenían que parar el rodaje unos minutos porque estaban en alguna parte haciendo sus cosas maritales) que incluso los actos más aburridos consiguen salvarse.

La música de John Williams y Enya y los bellísimos acantilados no conseguían enmascarar una historia excesivamente simple ambientada en un periodo tremendamente complejo. Al final se pasa de melodramática y pretenciosa, y ni su proyección en el Festival de Cannes hizo subir la expectación crítica por la cinta. Podría haber dado mucho más de sí.

33-‘Arma joven’

Dirección: Christopher Cain Reparto: Emilio Estévez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen, Dermot Mulroney, Casey Siemaszko, Terence Stamp, Jack Palance, Terry O'Quinn,

No nos vamos a parar mucho en esta anécdota al margen en la carrera de Cruise, donde su papel se reduce a ser disparado durante un segundo. Es un western moderno protagonizado por el brat pack casi en su totalidad que se toma un poco más en serio de lo que debería, pero que pese a todo consiguió tener una secuela absolutamente olvidable. Es entretenida, pero ni siquiera ella misma quiere aspirar a más.

Disponible en Movistar Plus+

32-‘Misión Imposible 2’

Dirección: John Woo Reparto: Tom Cruise, Dougray Scott, Thandiwe Newton, Richard Roxburgh, John Polson, Brendan Gleeson, Rade Serbedzija, Ving Rhames

La idea original de ‘Misión Imposible’ es que cada entrega estuviera dirigida por un director diferente que aportara su punto de vista a la franquicia (hasta que Christopher McQuarrie se quedara como director residente). La segunda parte nos ofrece una descacharrante colección de aventuras dirigidas por John Woo en la que el personaje de Ethan Hunt está más desdibujado que nunca. No faltan las palomas, la lucha en caballito y un machismo que llega a ser desagradable incluso para la época.

‘Misión Imposible 2’ marcó algunas pautas que el resto de la franquicia supo hacer mejor, como el uso de las máscaras, y dejó de lado la intriga de la primera parte para bañarse directamente en la acción que el resto de la saga supo tocar mejor que Woo. Le faltan lugares exóticos, una trama con giros tras cada esquina y sentido del humor, pero sigue siendo parte de la saga y hay que quererla como tal. Bueno, más o menos.

Crítica en Espinof por John Tones | Disponible en Prime Video y HBO Max

31-‘Top gun’

Dirección: Tony Scott Reparto: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt, Anthony Edwards, Val Kilmer, Meg Ryan, Michael Ironside, John Stockwell

Es posible que ahora mismo haya gente al otro lado hiperventilando, pero escuchadme un segundo: ‘Top gun’ es muy mítica, brillante técnicamente y con planos que han pasado a la historia, pero la trama es absolutamente inexistente. No hay un guion per se, y más allá de alguna escena de acción y de la bromita de Tarantino, es francamente aburrida de ver hoy en día.

No hay química entre Tom Cruise y Kelly McGillis, los personajes apenas evolucionan y tan solo la amistad (o como la queráis llamar) entre Maverick y Iceman sustenta una película en la que no hay mucho que rascar: está hecha para que el gobierno americano pudiera reclutar jóvenes a la salida de los cines, llevados por las batallas aéreas. Siendo sinceros, lo mejor de ‘Top Gun’ es haber dado pie a ‘Top Gun: Maverick’. Puede haber películas que marcaron a una generación que no sean buenas. No pasa nada.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Disponible en HBO Max

30-‘Noche y día’

Dirección: James Mangold Reparto: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Jordi Mollà, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis

En pleno momento de bajón de su carrera, Tom Cruise y Cameron Díaz se aliaron en una comedia de acción que brilla por sí sola cuando se dedica a hacer reír y falla al intentar que las escenas de disparos y persecuciones pasen del aprobado raspado. La secuencia del avión es fabulosa, pero a partir de ahí se nota que el guion ha pasado por tantas reescrituras que ha perdido por completo la esencia de la película que podría ser.

En sus mejores momentos es inefablemente divertida, siempre que no analicemos demasiado la relación entre los dos protagonistas. James Mangold, el director, dirigiría siete años después ‘Logan’ y ‘Le mans 66’ antes de embarcarse en la quinta película de ‘Indiana Jones’, así que pudo demostrar su valía tras esta obra destinada a volver a poner en la vía del éxito a Tom Cruise, que despliega su habitual carisma y la sonrisa marca de la casa, pero que en aquel momento la sociedad no estaba dispuesta a comprar.

Crítica en Espinof por Beatriz Maldivia | Disponible en Netflix y Prime Video

29-‘La tapadera’

Dirección: Sydney Pollack Reparto: Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris, David Strathairn, Paul Sorvino

Hay un motivo por el que ‘La tapadera’ se queda a un paso de ser una película mítica de los años 90, y es por su guion, una historia que tiene momentos de interés pero se diluyen entre un montón de naderías que ni las magníficas interpretaciones de Tom Cruise, Holly Hunter (nominada al Óscar), Gene Hackman y Ed Harris pueden solventar. Nada es demasiado claro y su ritmo no ayuda a verla con la pasión necesaria.

Aunque a John Grisham le gustó, su novela fue adaptada de forma muy libre, dejándose las mejores partes por el camino. No hacían falta dos horas y media para contar esta historia y, desde luego, era innecesario un guion que, amparándose en el misterio, se permitiera el lujo de hacer que el espectador que no estuviera con la atención al cien por cien durante todo el tiempo perdiera rápido el interés.

Crítica en Espinof de Adrián Massanet | Disponible en Prime Video

28-‘Jack Reacher’

Dirección: Christopher McQuarrie Reparto: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Robert Duvall, Werner Herzog, David Oyelowo, Jai Courtney, Nicole Forester

Todos sabíamos que Jack Reacher, en las novelas originales de Lee Child, era tan parecido a Tom Cruise como un samoyedo lo es a un caniche, pero eso no le impidió hacer un thriller de acción e intriga que funciona mucho en sus primeros compases hasta que después poco a poco se va haciendo más tópica. Tristemente, termina acomodándose: Jack Reacher no comete errores y parece no tener sentido del humor, algo que choca con el personaje que Cruise se había construído durante tantos años.

Hay que destacar que esta fue la primera vez que Christopher McQuarrie le dirigió, y se convertiría rápidamente en su amigo (le llama “McQ”) y director de confianza. Aunque ambos parecen tener esperanzas de recuperar al personaje para una tercera entrega, lo cierto es que la serie de Amazon Prime Video, más fiel y divertida que las dos películas de Cruise, ha bombardeado sus posibilidades. Quién sabe, quizá después de las cuatro ‘Misión Imposible’ que han hecho juntos podría haber salido una mezcla más que digna. Nunca lo sabremos.

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla | Disponible en Netflix, Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+

27-’Oblivion’

Dirección: Joseph Kosinski Reparto: Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Zoe Bell

Joseph Kosinski, el director de ‘Top Gun Maverick’, se estrenaba con Cruise en una película extraña desde su propia concepción: es la adaptación de un cómic que nunca se llegó a poner a la venta y que en realidad era más bien un storyboard de la cinta en sí. Le falta lore, hay secuencias que directamente no tienen sentido y las ideas parecen más sacadas de una partida de rol medio improvisada que de un guion hecho y derecho. Pero, sorprendentemente, nunca termina de hacer agua.

‘Oblivion’ tiene carisma propio, unos diseños asombrosos y buenas ideas (en ocasiones mal culminadas). Solo por su riesgo y su diseño del futuro casi diseñado por Apple merece la pena ver estas dos horas imperfectas pero atrevidas. En un mundo repleto de películas de alto presupuesto casi clónicas, incluso se agradece la imperfección casi consciente.

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla

26-’Entrevista con el vampiro’

Dirección: Neil Jordan Reparto: Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater, Stephen Rea, Indra Ove, Thandiwe Newton

Por mucho que todo el mundo recuerde a Brad Pitt más guapo que nunca, la verdadera estrella de ‘Entrevista con el vampiro’ es Tom Cruise como Lestat, un vampiro sin ética cuyo único deseo es no estar solo. Anne Rice se opuso frontalmente a que Cruise interpretara a su personaje más querido, pero al final le pidió disculpas por todo lo alto, con una página doble en Variety.

Y si creéis que para Tom Cruise tuvo que ser una mala experiencia, es que no sabéis cómo lo pasó Brad Pitt durante su rodaje. Al final, poco importa: la película es una notable cinta de terror clásico que pierde interés a partir de la aparición de Armand (nuestro Antonio Banderas) y que, en su afán por adaptarlo todo, termina perdiendo el norte. Pese a todos sus errores, se trata de una de las cintas más recordadas de los años 90 por derecho propio.

Crítica en Espinof de Adrián Massanet | Disponible en HBO Max

25-’Días de trueno’

Dirección: Tony Scott Reparto: Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, Cary Elwes, J.C. Quinn, Michael Rooker, Fred Dalton Thompson, Don Simpson, John C. Reilly

Como ‘Top gun’ pero con coches… Y una historia. Tony Scott volvió a trabajar con Tom Cruise en una versión aún más espídica de la película aérea en la que, además, conoció a Nicole Kidman. Dos por uno. De hecho, fue él mismo quien la sugirió como compañera después de verla en ‘Calma total’. Te gusten más o menos las carreras de coches, en ‘Días de trueno’ casi puedes oler la gasolina y sentir la vibración de los motores, con una historia romántica creíble y un guion que supera con mucho al original.

Esto, para muchos, es poco menos que un delito y me deberían llevar a la cárcel por mancillar ‘Top gun’, pero, sin negar su importancia en la historia del cine de acción ni su mítica iconografía, ‘Días de trueno’ es una película mejor. Ayuda que Robert Towne (‘Chinatown’) sea el encargado del libreto, aunque nunca termina de exprimir sus posibilidades. Si tienes necesidad de velocidad, es posible que esta cinta, a la sombra de su precuela espiritual, sea tu salvación.

24-’Taps’

Dirección: Harold Becker Reparto: George C. Scott, Timothy Hutton, Sean Penn, Ronny Cox, Tom Cruise, Brendan Ward, Evan Handler

Era la segunda película de Tom Cruise y Harold Becker ya vio en él una manera de canalizar esa energía sin fin en una obra que transcurría durante una rebelión en un colegio militar que acaba como el Rosario de la Aurora. Tom no quería limitarse a ser el típico niño guapo intercambiable al que parecían relegarle sus agentes, y en ‘Taps’ demostró de lo que era capaz de hacer.

Un papel maníaco en una cinta antibélica sobre el honor, las consecuencias de seguir a un líder sin pensar y el absurdo intrínseco de las academias militares para adolescentes. Un libreto estupendo, una dirección más que solvente y unas actuaciones sobresalientes (ojo a Cruise en su momento de absoluta liberación violenta) hacen de ‘Taps’ una película que aunque normalmente pasa desapercibida en la carrera del actor, bien merece una revisión.

23-’Risky Business’

Dirección: Paul Brickman Reparto: Tom Cruise, Rebecca De Mornay, Joe Pantoliano, Richard Masur, Bronson Pinchot, Nicholas Pryor, Janet Carroll

Lo que podría haber sido otro ‘Ir a perderlo… Y perderse’ se convierte en el retrato emocional de un adolescente que no es capaz de controlar una situación que se le va de las manos. Es divertida, es inteligente, está rodada con nervio y muchísima intención. Más allá del mítico plano de Tom Cruise resbalando por el parqué cantando con la camisa puesta, ‘Risky business’ es una fotografía de la clase media alta americana en los años 80.

Es la parodia definitiva del sueño americano, la risa a costa de los niños bien, la sátira de muchos de los que entraron al cine dispuestos a disfrutar con una estrella en ciernes. Sería muy fácil calificarla como “una película teen” o “una comedia loca” pero significaría pasar por alto las dagas que arremete contra una sociedad acomodada que parecía haberse olvidado de cómo es realmente el mundo.

Disponible en HBO Max

22-’Valkiria’

Dirección: Bryan Singer Reparto: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Terence Stamp, Eddie Izzard, Carice van Houten

II Guerra Mundial. Adolf Hitler está empezando a perder terreno y sus propios aliados tejen un plan para matarle antes de que todo vaya demasiado lejos. Basada en una historia real (y con bastante cuidado por mantener la fidelidad histórica, más allá del idioma), ‘Valkiria’ es un thriller emocionante en el que sabes que el plan no va a salir bien pero por un momento te permite imaginar un ‘Malditos bastardos’.

Aunque cae en el mito del cine del “nazi bueno”, Von Stauffenberg es un personaje que llegas a amar hasta el final. Cine de suspense elevado hasta el máximo, thriller hasta las últimas consecuencias y rodado de una forma tan clásica, sin dejarse llevar por las tendencias del momento, que solo cabe aplaudir esta obra sorprendente que en su día apenas causó revuelo.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín | Disponible en Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Flixolé y Pluto TV

21-’Misión Imposible III’

Dirección: JJ Abrams Reparto: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames, Billy Crudup, Michelle Monaghan, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne

Ethan Hunt ha decidido sentar la cabeza de una vez por todas y, ya de paso, sienta las bases de toda una saga de películas. Vuelven viejos conocidos, llegan caras nuevas y JJ Abrams consigue darle su tono particular en plena explosión de ‘Alias’ y ‘Perdidos’. Nada más empezar tenemos una persecución en helicóptero que es la antesala de una intrusión en el mismísimo Vaticano en una de las secuencias más espectaculares -y graciosas- de todo ‘Misión Imposible’.

La llegada de Brad Bird trastocó los planes de casamiento de Ethan Hunt solo en parte, dejando esta ‘Misión Imposible III’ como un punto perfecto de reinicio después del varapalo crítico de la cinta dirigida por John Woo. Y eso que ni siquiera hemos hablado del bombardeo del puente o del rascacielos en Shanghai. Una obra cuyo único defecto es compararse con -seamos sinceros- la mejor saga de acción de la historia del cine.

Crítica en Espinof de Alberto Abuín | Disponible en Prime Video y HBO Max

20-’Barry Seal: el traficante’

Dirección: Doug Liman Reparto: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Sarah Wright, Jesse Plemons, Lola Kirke, Caleb Landry Jones, Benito Martinez

‘Barry Seal’ es divertidísima. Sí, el personaje principal es absolutamente amoral pero se distancia tanto de cualquier otro personaje que Tom Cruise haya interpretado en los últimos diez años que solo puedes acabar rendido ante su encanto. Una de estas películas basadas en hechos reales en las que te preguntas qué parte es ficción y qué parte real… solo para sorprenderte al ver que no hay tanta ficción como creías.

No es una obra maestra ni pretende serlo, pero tanto Doug Liman como Tom Cruise lo dan todo en esta cinta sobre un hombre al que la ley le importa muy poco con tal de llevárselo calentito. Un montaje vibrante, una dirección estupenda, un Tom Cruise deseando probarse a sí mismo tras el fiasco de ‘La momia’: ¿Qué más se puede pedir?

Crítica en Espinof de Jorge Loser | Disponible en Movistar Plus+

19-’El último samurái’

Dirección: Edward Zwick Reparto: Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Timothy Spall, Koyuki, Masato Harada, Togo Igawa

Puede no ser perfecta y pecar un poco del mito del “salvador blanco”, pero ‘El último samurái’ es un retorno al cine japonés más clásico visto desde la perspectiva yanqui. Y, aunque podría ser un desastre, funciona precisamente porque no solo lo da todo en las escenas de acción, sino que es reflexiva y muestra el camino del samurái de Nathan Algren. Durante dos horas y media la película es emotiva, intensa y sensible, pero también dura.

Ken Watanabe, que fue nominado al Óscar, muestra una atención al detalle exquisita en su actuación, y Tom Cruise consigue estarle a la zaga como un occidental perdido en un mundo que no conoce pero que está dispuesto a llamar hogar. Una obra estupenda sobre castigo, redención y confianza no solo apta para los fans de lo japonés.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Disponible en HBO Max

18-’Algunos hombres buenos’

Dirección: Rob Reiner Reparto: Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kevin Pollak, Wolfgang Bodison, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, J.T. Walsh

“¿Ordenó usted el código rojo?” y “¡Tú no puedes encajar la verdad!” son dos de las mejores frases del cine en los años 90 y están ambas metidas en un minuto y medio muy cerca del final de ‘Algunos hombres buenos’, en un acto final que es uno de los mejores que Hollywood nos ha regalado. Aaron Sorkin se estrenaba en el cine con uno de sus mejores guiones, que aunque en su segundo acto se pierde un poco, recobra toda la intensidad hasta explotar en un tercer acto imprescindible.

Jack Nicholson, en su mejor momento, dio al coronel Nathan Jessep un tono sarcástico con el que modelaba su desagradable personalidad: machista y belicoso, es uno de los mejores villanos que hemos visto en una pantalla. Daniel Kaffee, por su parte, es un Tom Cruise demostrando que puede medirse de tú a tú con los más grandes. Si solo os acordáis de las dos frases famosas, volved a ver la película, porque sigue siendo tristemente actual. ‘Algunos hombres buenos’ es una pequeña maravilla a la que le falta ser más convincente en la investigación pero que es normal tener en un altar.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet

17-’Rain man’

Dirección: Barry Levinson Reparto: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Bonnie Hunt, Gerald R. Molen, Jack Murdock, Michel D. Roberts

Es posible que ya haya quejas por haber aparecido tan temprano, pero esperad a ver las otras 16 películas que están por delante: Cruise tiene una carrera casi intachable. ‘Rain man’ se llevó cuatro Óscar y toda la atención recayó en Dustin Hoffman, que definió la manera en la que los autistas con síndrome de Savant se vieron representados en el cine hasta nuestros días. Tom Cruise, que en 1988 podría haber aceptado cualquier cosa, decidió interpretar al hermano desagradable y antipático en esta película de Barry Levinson sobre la codicia y la familia que aprendemos a querer.

Imitada mil veces (la última vez hace un mes, en ‘Mentes maravillosas’) pero nunca superada, ‘Rain man’ se hace grande en los pequeños momentos y culmina con un final que no deja vendido al espectador con llantina barata. Un drama que no trata el autismo como un rasgo de personalidad, sino como un síndrome para el que hay que estar preparado. Charlie se frustra, se enfada, no puede con su recién conocido hermano, y aprende a quererle poco a poco, con escenas creadas e interpretadas de manera sutil y fabulosa.

Disponible en Filmin, Prime Video y Movistar Plus+

16-’Nacido el cuatro de julio’

Dirección: Oliver Stone Reparto: Tom Cruise, Willem Dafoe, Raymond J. Barry, Caroline Kava, Kyra Sedgwick, Bryan Larkin, Stephen Baldwin

Recién salido de ‘Cocktail’, Tom Cruise podría haber escogido cualquier papel en cualquier película que le fuera a dar la fama rápidamente sin mayor polémica. En su lugar, decidió ponerse a las órdenes de Oliver Stone, ensuciarse la cara, afearse y protagonizar la historia real de Ron Kovic, un marine estadounidense que acabó siendo uno de los más conocidos activistas contra la guerra.

La paraplejia de Kovic, el niño americano perfecto que quería servir a su patria con todas las consecuencias, no se endulza ni se agua: ‘Nacido el cuatro de julio’ es una película cruel y despiadada que deja al aire las vergüenzas del gobierno estadounidense. Además, ofrece secuencias de absoluto terror psicológico: ¿Qué ocurre cuando vuelves de la guerra, pero solo tú te ves como un héroe y el resto del vecindario… Como un monstruo de circo? Dos horas y 25 minutos en las que el viaje del personaje y la interpretación de Cruise lo hacen todo. Una maravilla.

Disponible en Filmin

15-’La guerra de los mundos’

Dirección: Steven Spielberg Reparto: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins, Miranda Otto, David Harbour, Ty Simpkins

Algunos no os acordaréis, pero en la entrevista a Oprah Winfrey que hundió durante años la carrera de Tom Cruise y destruyó su relación con Hollywood, la película que estaba presentando era… ‘La guerra de los mundos’. Y aunque ha quedado en el imaginario colectivo como la coronación de la locura ciencióloga y la última colaboración entre Cruise y Spielberg, que a priori iban a formar un tándem duradero, es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años y la mejor adaptación audiovisual de la novela.

Steven Spielberg, en su día vilipendiado por su versión de HG Wells, coge a Tom Cruise, le convierte en un patético hombrecillo de a pie con el único objetivo de salvar su pellejo (y el de sus hijos) y despoja a la obra de toda épica superheroica, aumentando la tensión y la miseria humana en un panorama apocalíptico. Al final a Spielberg se le va un poco la mano con el azúcar, pero es lo de menos en una obra diferente con mucho más que rascar que lo que se ve a simple vista.

Crítica en Espinof de Adrián Massanet | Disponible en Netflix y Movistar Plus+

14-’Top Gun: Maverick’

Dirección: Joseph Kosinski Reparto: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris, Val Kilmer

El retrato crepuscular de un héroe cuyo tiempo ha llegado pero que se resiste a marchar y una declaración de intenciones del actor ante un panorama cinematográfico que parece condenado a repetir el mismo tipo de película una y otra vez. Tom Cruise prima la realidad, las reacciones, los planos donde se nota que no hay efecto especial que valga y además se apoya en Joseph Kosinski para contar una historia tan triste como heroica: el último rodeo de un cowboy del cielo.

Todos los que disfrutaron con ‘Top Gun’ (o la tienen como pieza de museo intocable) lo harán también con su secuela, que coge los planos míticos y crea una nueva iconografía en la que amplía lo que una película sobre aviones militares es capaz de hacer. ‘Top Gun: Maverick’ es el retorno a un blockbuster que ya no existe de mano del único actor capaz de devolverle la gloria de antaño.

Crítica en Espinof de Jorge Loser

13-’Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!’

Dirección: Ben Stiller Reparto: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Brandon T. Jackson, Jay Baruchel, Nick Nolte, Tom Cruise, Danny McBride

Es posible que, una vez más, haya gente tirándose de los pelos al ver ‘Tropic Thunder’ tan alta en la lista, pero, quitándonos los prejuicios, es una película absolutamente merecedora de estar en los puestos más altos. Es, aún ahora, la parodia del mundo del cine más certera jamás rodada, con un plantel dedicado a la causa apuñalando a Hollywood por la espalda con la ayuda de un Tom Cruise en su hora más baja sorprendiendo al mundo con la calva y la barriga falsa de Les Grossman.

Puede que Grossman sea el personaje más único de toda la carrera del actor, y es una pena que no se haya prodigado más en comedias porque, como ha demostrado a lo largo de la saga ‘Misión imposible’, tiene un timing perfecto. Aquí se junta con los actores más graciosos del mundo para una ensalada de risas y gags para la historia (esa ‘Satan’s Alley’ que podría estar en cualquier festival de cine…). Maravillosa.

Crítica en Espinof de Luisfer Romero Calero | Disponible en Prime Video y HBO Max

12-’Rebeldes’

Dirección: Francis Ford Coppola Reparto: C. Thomas Howell, Matt Dillon, Ralph Macchio, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze, Emilio Estévez, Tom Cruise

Ojo, estamos hablando aquí de su versión extendida que mejora, y mucho, el montaje original. En su día la película fue vapuleada por la crítica, pero ahora se puede ver como una incomprendida. La dirección muy personal de Francis Ford Coppola acompaña a una tensión creada a fuego lento y una tristeza que empapa cada minuto del metraje. La lucha de clases y la tragedia envuelven una cinta pensada para adolescentes pero en la que no es raro encontrarse.

A Tom Cruise, absolutamente irreconocible, que se afeó la dentadura con tal de trabajar en un papel secundario junto a Coppola, le acompaña un plantel de actores que se convertirían en estrellas pocos años después, y que aquí hacen algunas de sus mejores interpretaciones. Una adaptación fiel, asombrosa y aún vigente. Stay golden, Ponyboy.

Crítica en Espinof de Adrián Massanet | Disponible en Filmin

11-’Al filo del mañana’

Dirección: Doug Liman Reparto: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jonas Armstrong, Brendan Gleeson, Kick Gurry, Tony Way, Noah Taylor

Todo funciona como un reloj en ‘Al filo del mañana’. La acción es espectacular, la ciencia-ficción crea un nuevo mundo con un lore sencillo pero atractivo, la comedia es una gozada… Y además se adereza con uno de los subgéneros que más alegrías ha dado en la historia del cine de género: los bucles temporales. En particular, en ‘Al filo del mañana’ aportan a la trama y son un recurso narrativo más que un simple gimmick. Además, a diferencia de muchas de las películas de este género donde el bucle ocurre con excusas argumentales, aquí hay un motivo para todo lo que ocurre.

Aunque el enamoramiento entre Cruise y Emily Blunt no termine de funcionar, es un error mínimo en una de las cintas mainestream más originales de los últimos diez años. Sobra decir que esa ‘Live, die and repeat and repeat’ la queremos para ya, con aún más diversión autoconsciente. ¡Tom, vuelve a la ciencia ficción pronto!

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla | Disponible en HBO Max

10-’Misión imposible: nación secreta’

Dirección: Christopher McQuarrie Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner, Sean Harris, Ving Rhames, Alec Baldwin

La quinta entrega de la saga de Ethan Hunt solo tiene el inconveniente de perder por el agravio comparativo entre su predecesora y su sucesora. Pero una película que en su primera escena tiene a Tom Cruise montándose en el ala de un avión y abriendo la puerta mientras sigue haciendo comedia física es una maravilla del cine de acción de manera inmediata. Y no se queda aquí.

La secuencia de la ópera es una de las mejor planificadas de la saga, con muchos personajes en diferentes puntos pero haciendo que tú, como espectador, sepas perfectamente el lugar en el que están y los intereses de cada cual: las escenas de McQuarrie son un prodigio de preparación y claridad narrativa. Ah, sí, ¿y os hemos dicho de Tom Cruise aprendió a estar seis minutos sin respirar bajo el agua para la escena en la que se sumerge? Toda esta acción, además, supeditada a una trama en la que se introduce al Sindicato y a personajes tan importantes en el futuro de la saga como Ilsa Faust. ¿Estar más al borde del asiento que en ‘Nación secreta’? Parece una misión imposible.

Cr´ítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponible en Prime Video y HBO Max

9-’Eyes wide shut’

Dirección: Stanley Kubrick Reparto: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie Richardson, Leelee Sobieski, Rade Serbedzija, Todd Field

En pleno colapso del matrimonio Cruise/Kidman, Stanley Kubrick rodó su última película, en la que el doctor William Hartford se busca a sí mismo en una noche con orgía incluida que nos regala algunos de los planos más reconocibles de la carrera del actor. Un drama psicosexual con tintes de thriller que el matrimonio decidió rodar durante tanto tiempo como quisiera el director. Fueron más de quince meses sin parar, pero mereció la pena: si bien no es la obra más redonda de Kubrick, sí es una de las más intrigantes y un testamento perfecto.

Pero las máscaras venecianas y las palabras en clave no ocultan una obra que corta el corazón de una relación para analizarla por dentro. El resultado no puede ser más desasosegante, extraño y único: nadie termina ‘Eyes wide shut’ sin acabar herido, fascinado, perdido y un poco cachondo. Porque hay algo muy importante que tenemos que hacer tan pronto como podamos.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín | Disponible en HBO Max

8-’Collateral’

Dirección: Michael Mann Reparto: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Javier Bardem

Nunca Tom Cruise lo hizo mejor con un personaje tan alejado de su estereotipo. Michael Mann supo encontrar el look perfecto para el actor destiñéndole el pelo y mostrando una absoluta falta de compasión por la vida humana. Vincent, asesino a sueldo, y Max, taxista, están unidos durante una noche en la que harán cinco paradas. La tensión se eleva rápidamente mientras la cinta te coge del pecho y no te deja respirar hasta llegar a un final diferente a cualquier cosa que esperas cuando piensas en la película tipo de Cruise.

Los juegos visuales, la fotografía nocturna, Max viendo su reflejo tenebroso en Vincent… ‘Collateral’ tiene estilo personal sin que eso implique aburrir al espectador. Es imposible hacerlo durante esta cinta marcada por la personalidad de Michael Mann y un reparto que sobrevuela los clichés del género para ofrecer matices que en el guion solo se insinúan y que convierten a esta cinta en un peliculón a veces incomprendido.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín

7-’Jerry Maguire’

Dirección: Cameron Crowe Reparto: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston, Jerry O'Connell, Jay Mohr, Bonnie Hunt, Jonathan Lipnicki

La única nominación al Óscar para nuestro protagonista. Tom Cruise interpreta como nadie a los perdedores… y Jerry es un perdedor nato desde el primer minuto de la película hasta el último, con esa historia de amor a la que debe aferrarse como la única manera de sentir que alguno de sus actos ha valido la pena. Y aunque el póster haga pensar lo contrario, ‘Jerry Maguire’ es una comedia profundamente triste, mucho más agria que dulce, en la que un final feliz nunca es posible para sus protagonistas.

Con un inicio trepidante, marca de la casa de Cameron Crowe, la cinta pronto hunde a la pareja (ella, Dorothy, interpretada por una fabulosa Renée Zellweger) y nos hace creer que solo con su carisma innato él podrá levantar a ambos de sus cenizas. Pero hay verdades incómodas en la vida que uno no puede aceptar hasta que ya es demasiado tarde. Lo único que le falta a ‘Jerry Maguire’ es que Billy Wilder hubiese aceptado el papel que le propusieron Crowe y Cruise. Supongo que nadie es perfecto.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Disponible en Filmin

6-’Minority report’

Dirección: Steven Spielberg Reparto: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Tim Blake Nelson, Kathryn Morris, Peter Stormare

Steven Spielberg es uno de los mejores directores de la historia del cine, y solo unos pocos necios niegan esta obviedad. En ‘Minority report’ rubrica una de sus mejores obras, con caramelito envenenado incluido para quien no se conforme con el final que se nos proyecta. La adaptación de Philip K. Dick es muy libre (prueba de ello es la elección de Cruise como protagonista) pero funciona a las mil maravillas.

Este relato policiaco de ciencia-ficción en un futuro distópico nunca pierde el interés y es tan disfrutable artísticamente como perfecta en cuanto a lo técnico. ‘Minority report’ es capaz de contar ideas muy complejas de manera sencilla y brillante (el libre albedrío contra los precogs) porque es tremendamente inteligente, no solo gracias a unas ideas únicas (tanto argumental como visualmente), sino a un personaje principal complejo atrapado en una debacle personal de la que no tiene salida. Un hito de la ciencia-ficción por derecho propio.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet

5-’Misión imposible’

Dirección: Brian DePalma Reparto: Tom Cruise, Emmanuelle Béart, Jon Voight, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas

Muchos la pasan por encima porque no tiene tanto que ver con el resto de la franquicia: Brian DePalma reinventó la serie original con un thriller de espionaje en el que había acción, pero era lo de menos. La tensión de la escena en Langley, la gota de sudor cayendo por la cabeza de Ethan Hunt, la soledad del hombre que acaba de perder a todo su equipo: puede que ‘Misión imposible’ no sea representativa de la deriva de la saga, pero sí es una estupenda película que da un pistoletazo de inicio inmejorable.

Los ingredientes están claros: planes cuidados que pueden irse al traste con un solo fallo, situaciones imposibles que salen bien (o mal) en el último minuto, mezcla de comedia, acción y tensión y Tom Cruise cogiendo el testigo de la serie original para darnos una de las escenas más icónicas de la historia del cine, mil veces imitada pero nunca igualada.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponible en Prime Video y HBO Max

4-’Misión imposible: Fallout’

Dirección: Christopher McQuarrie Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Alec Baldwin

Un plano secuencia sigue a Ethan Hunt, que se tira desde un avión en caída libre y sobrevuela París a través de una tormenta eléctrica hasta caer en su ópera. Y ni siquiera es lo más recordado de ‘Misión imposible: Fallout’, que hasta ahora es el truco definitivo del Tom Cruise temerario, el birlibirloque mágico que sale bien. Y como prueba, un inicio vibrante, deudor de los engaños de DePalma, del que es mejor no desvelar nada.

La sexta parte es ‘Misión imposible’ multiplicado por veinte, en un cóctel en el que es difícil encontrar algo fuera de lugar o que no te sorprenda, desde la persecución por los tejados (en la que Tom Cruise se rompió un tobillo) hasta la escena en el cuarto de baño que es un resumen perfecto de lo que es esta saga: un derroche de espectacularidad, humor y violencia para todos los públicos.

Crítica en Espinof por Víctor López G | Disponible en Prime Video

3-'El color del dinero'

Dirección: Martin Scorsese Reparto: Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio, John Turturro, Helen Shaver

Cuando se dice que Tom Cruise ha trabajado con los directores más grandes no es un decir. En ‘El color del dinero’, la secuela tardía de ‘El buscavidas’, hace equipo con Martin Scorsese, ambos a las órdenes de Paul Newman. La película no es tan buena como la original (por poco) pero forman una dupla difícilmente superable. Eddie Felson vuelve para entrenar a un chico que quiere ser un as del billar sin darse cuenta de que la época ha cambiado por completo.

Un retrato crepuscular en el que casi parece que un actor le esté dando el relevo al siguiente. El choque entre ambos es fabuloso y la química espolvorea toda la cinta. Aunque fue un encargo para Scorsese, lo cierto es que la dirección es soberbia, mostrando las salas de billar mucho más vivas de lo que se habían visto nunca en una pantalla. Es una secuela de ‘El buscavidas’, sí, pero no intenta imitar sus modos y maneras bajo ningún concepto: ‘El color del dinero’ es su propia película. Y vaya película.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Disponible en Disney+

2-'Misión imposible: Protocolo fantasma'

Dirección: Brad Bird Reparto: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Anil Kapoor, Léa Seydoux

Hay división de opiniones sobre cuál es la mejor ‘Misión imposible’. Para algunos es la original, con un Brian DePalma tirando al thriller de espías. Para otros es ‘Fallout’, con un despiporre visual único. Para mí es, sin duda, ‘Protocolo fantasma’, en la que Brad Bird deja la animación para rodar una película de acción cómica, desinhibida y espectacular, en la que Tom Cruise es, paradójicamente, más cartoon que nunca.

Se cuelga del Burj Khalifa, se la pega contra una ventana, pone caras, parece hecho de goma: este es el Ethan Hunt más burlón, al que peor le salen las cosas y, consecuentemente, más divertido. Aunque la cinta quiere romper con la trama principal de ‘Misión Imposible III’, no la deja de lado del todo, creando un misterio sobre el pasado de su protagonista que funciona a la perfección durante toda la cinta. No hay escena aburrida, demasiado seria o demasiado cómica: todo está en su punto perfecto, mezclado con precisión y dando como solución la mejor película de acción de este siglo.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponible en Prime Video y HBO Max

1-'Magnolia'

Dirección: Paul Thomas Anderson Reparto: Tom Cruise, John C. Reilly, Philip Baker Hall, William H. Macy, Jeremy Blackman, Melora Walters, Jason Robards, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman

Paul Thomas Anderson es uno de los mejores narradores sentimentales que ha habido nunca: ‘El hilo invisible’, ‘The master’ o ‘Boogie nights’ son buena muestra de ello, pero ninguna película es tan buena como su gran obra maestra, ‘Magnolia’. Odiada por unos, amada por otros, ‘Magnolia’ es una historia de vidas cruzadas repleta de detalles y en la que todas las historias son memorables por sí mismas hasta llegar a un final en el que todas las casualidades se hacen una.

Tom Cruise está inmenso, en el mejor papel de su carrera: Frank Mackey es un personaje misógino, absurdo, imposible, de esos que parecen encerrados en un solo plano. Pero cada frase nos adentra más hacia quién es realmente, y la culminación de su historia es el punto álgido de la carrera de Cruise, en la que expía los pecados de su propia vida llegando a una redención de cara a todos los espectadores. Es el renacer mental de Tom Cruise y está en una película que es, sin duda, una obra maestra.

Tom Cruise ha trabajado con Francis Ford Coppola, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Brian DePalma, Steven Spielberg, Cameron Crowe, Michael Mann, Stanley Kubrick, Oliver Stone… Aunque ha quedado ya atrás la época en la que se le hacía de menos por sus “misiones imposibles” (y la cienciología) a medida que la propia sociedad ha evolucionado (y él se ha separado lo que ha podido de su secta). No cabe duda de que es uno de los actores más interesantes del cine moderno, un loco que siempre ha hecho lo que ha querido, con quien ha querido y como ha querido. ¡Larga vida al titán de Hollywood! ¡Larga vida a Tom Cruise!