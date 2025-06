A Steven Knight le debemos dos cosas: 'Peaky Blinders' y el concurso que lo cambió todo en la televisión

Puede que ahora no esté en su mejor momento (la etapa presentada por Juanra Bonet en laSexta está pasando demasiado desapercibida), pero el "50x15", el '¿Quién quiere ser millonario?' fue un concurso que lo cambió todo en la televisión. Y fue cocreado por un viejo conocido de los seriéfilos.

Seis meses antes de que viésemos por primera vez a Carlos Sobera presentándonos en Telecinco lo que sería una de las grandes obsesiones televisivas en cuanto a concursos, Chris Tarrant hacía lo mismo en la británica ITV. Era septiembre de 1998 y los espectadores se encontraban ante una premisa interesante: si el concursante lograba acertar 15 preguntas se llevaría 1 millón de libras esterlinas.

Algo auspiciado por un trío de guionistas que llevaban tiempo trabajando juntos haciendo concursos radiofónicos de promoción: David Briggs, Mike Whitehall y Steven Knight. Sí, ese Steven Knight. El de 'Peaky Blinders', 'Taboo' y otras grandes series británicas recientes.

Peaky Answers

Comandados por Briggs, el trío empezó a darle vueltas a un concurso que subvirtiera de un modo lo habitual: habría un solo concursante que no competiría con otros, podría plantarse en cualquier momento (y quedarse con lo acumulado) y podría recibir asistencia (los comodines). El título provisional: Cash Mountain. La idea: que el dinero fuese infinito. Así lo comentaba Knight en una entrevista para BBC:

«La idea original es que pudieras ganar una cantidad ilimitada de dinero, que pudieses jugar siempre, pero las preguntas se volverían cada vez más imposibles. Pero nadie nos aseguraría ese caso, así que tuvimos que pensar un límite y pensamos: bien, un millón, ¿por qué no?»

Claro, como el mismo dice, nadie en su sano juicio se arriesgaría a ser una fuente infinita de dinero. Así que, una vez averiguado que se daría de premio "tan solo" 1 millón tocaba intentar que a alguien le interesara el concurso. Fue inicialmente rechazado, pero sin embargo, tras recibir un consejo de uno de los productores del estudio, insistieron y, finalmente, se llevaron el premio.

El 'Who Wants To Be A Millionaire?' se estrenó en septiembre de 1998 y pronto congregó una media de 19 millones de espectadores en su primera temporada. Cifra que luego fue bajando, como suele ocurrir... pero ya se había posicionado como fenómeno televisivo que ha inspirado películas ('Slumdog Millionaire') y desatado controversias (como la relatada en 'Quiz').

