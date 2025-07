Bill Cosby reacciona a la muerte de Malcolm-Jamal Warner, que interpretó a su hijo en televisión: "Era un amigo muy querido"

La noticia del fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner a los 54 años ha dejado un vacío en toda una generación de espectadores que creció viéndole interpretar a Theo Huxtable en 'El show de Bill Cosby'. El actor, que debutó con apenas 14 años en la icónica comedia familiar de los años 80, fue recordado por su profesionalidad, disciplina y corazón, y por el propio Bill Cosby, que interpretaba a su padre en la ficción.

Tras conocerse lo sucedido (que se ha confirmado en medios como Deadline), Cosby no tardó en rendirle homenaje con un emotivo mensaje en el que destacó la ética de trabajo de Warner desde sus inicios:

Nunca se pensó dos veces tener que ir a su habitación a estudiar... Se sabía sus diálogos y se sentía cómodo, incluso con las dificultades de la adolescencia.

Lo cierto es que el personaje de Theo estaba inspirado en el propio hijo de Cosby, Ennis, que fue asesinado en 1997 en un intento de robo, por lo que la conexión a nivel emocional es incluso más profunda por esto mismo.

Sin embargo, el de Theo no fue el único personaje al que interpretó lo largo de su carrera. Warner dejó huella también en muchas otras producciones como 'Malcolm & Eddie', 'Reed Between the Lines' o 'Community'. Además, llegó a ser nominado al Emmy.

Su trayectoria en televisión

La figura de Malcolm-Jamal Warner fue mucho más que la de un niño prodigio de la televisión. En los años posteriores, demostró tener mucha versatilidad como actor, músico y narrador y también trabajó en otras series como 'The Resident' o '9-1-1'.

Además de Bill Cosby, otros compañeros de profesión como Angela Bassett, Yvette Nicole Brown, Sherri Shepherd o Tracee Ellis Ross también expresaron su cariño por el actor, destacando su generosidad y la energía única que transmitía en cada proyecto.

En una de las últimas declaraciones de Cosby, compartió algunos recuerdos y contó que habló con su compañera Phylicia Rashad, con la que también compartió un momento de duelo. “Nos estábamos abrazando por teléfono hablando de un amigo muy querido”, declaró.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025