Una de las actrices de 'La hora de Bill Cosby' cree que la serie debe ser recordada porque "no puedes eliminar el trabajo de todos"

Quizá dicho ahora suena más a boutade que otra cosa, pero 'El show de Bill Cosby' es una pieza clave para entender la televisión moderna. Durante la mayor parte de su recorrido demostró que una sitcom protagonizada por afroamericanos podía no solo ser el número uno en Estados Unidos (y el resto del mundo), sino que, además, podía tocar temas sensibles desde una perspectiva diferente. Era un bonito recuerdo en la memoria de todos los que la vieron y vivieron... y después llegó lo que ya todos sabemos.

Convertidme en un meme

El 10 de noviembre de 2012, la cuenta oficial de Bill Cosby en Twitter subió una foto en la que pedía que le convirtieran en un meme junto a un generador de imágenes a las que cada persona podía añadir la frase que quisiera. Podéis imaginar cómo salió. Pocas pruebas hay mayores de que el actor, antaño considerado el mejor padre del mundo, había caído en desgracia y emponzoñado cualquier producto en el que hubiera salido.

Pero Keshia Knight, que interpretó a la hija pequeña de la familia Huxtable entre 1984 y 1992, no lo ve así, según le ha explicado a la revista People: "No puedes eliminar el trabajo que todos hicimos de forma colectiva. Era más grande que una persona". La presentadora y famosa (fue la segunda expulsada de la primera edición de 'Celebrity Big Brother' y ahora presenta 'Casados a primera vista') no se arrepiente de nada de lo que hizo en su carrera como actriz infantil, especialmente ahora que la serie cumple 40 años. Obviamente, no parece que vaya a haber ningún tipo de reunión para celebrarlo.

"Muchos actores esperan toda una vida para tener una oportunidad como esa. Estoy agradecida de haber formado parte de un trabajo que realmente ha trascendido generaciones y aún enseña lecciones que son relevantes hoy". Bueno, es una manera de verlo, aunque no tengo nada claro que la mayoría de padres pongan a Bill Cosby a sus hijos. Sin embargo, Knight sí que lo hace, y de manera orgullosa: "Ahora mi hija puede disfrutar del trabajo que hice, y es divertido porque se parece mucho a mí". Ya verás qué risa cuando pregunte quién es ese señor.

