De 'Snatch. Cerdos y Diamantes' a 'Operación Fortune: El gran engaño': todas las películas de Guy Ritchie ordenadas de peor a mejor

Han pasado ya 25 años desde el estreno de 'Lock & Stock', el primer largometraje dirigido por Guy Ritchie. Su carrera no ha sido precisamente constante, pues hay títulos inolvidables y otros cuya existencia casi sería mejor ignorar, pero aprovechando el lanzamiento en España de 'Operación Fortune: El gran engaño' hemos querido repasar todas sus películas de peor a mejor.

El siguiente listado refleja mis opiniones personales sobre los 13 largometrajes dirigidos por Ritchie hasta la fecha y no debe tomarse como una verdad absoluta sobre todos los trabajos del popular cineasta británico, por lo que os invito a compartir vuestras impresiones en los comentarios. Sin más que añadir, vamos ya con ello:

13) 'Barridos por la marea' ('Swept Away', 2002)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Madonna, Adriano Giannini, Bruce Greenwood, Jeanne Tripplehorn, Elizabeth Banks

Un giro incomprensible en la carrera de su director más allá de querer ofrecer algo para el lucimiento de Madonna, su pareja en la vida real por aquel entonces. El problema es que este remake de una película italiana de 1974 es un desastre a todos lo niveles, ya que en ningún momento termina de tener muy claro qué quiere ser y lo hace sin encontrar nunca un encanto particular en lo extraña que resulta en líneas generales. Además, sus dos protagonistas resultan odiosos. Insalvable.

12) 'Revólver' (2005)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Jason Statham, Ray Liotta, Vincent Pastore, André Benjamin, Mark Strong, Terrence Maynard, Francesca Annis

Un muy decepcionante intento de regresar al estilo de sus primeras películas pero buscando un darle un toque más profundo y, a su manera, sorprendente. Tras un curioso arranque, lo único que ofrece son pequeños apuntes aislados con cierto interés -el personaje de Mark Strong es quizá su mayor logro- en un conjunto que da la sensación al mismo tiempo de perder el rumbo y de querer meter muchas ideas a presión. Eso hace que uno llegue agotado al final.

Crítica de 'Revólver' (por Alberto Abuín)

11) 'Sherlock Holmes: Juego de sombras' ('Sherlock Holmes: A Game of Shadows', 2011)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Jared Harris, Eddie Marsan, Rachel McAdams

Las segundas entregas siempre tienen el reto de demostrar que la primera no fue una casualidad y de llevarlo todo un paso más allá. Aquí lo intentan pero como pasatiempo tiene menos encanto que su predecesora y a la hora de proponer un misterio que enganche se complica más de la cuenta y llega a hacerse algo pesada.

Crítica de 'Sherlock Holmes: Juego de sombras' (por Mikel Zorrilla)

10) 'Aladdin' (2019)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen

No hay muchas actualizaciones en imagen real de los clásicos animadas de Disney que justifiquen su existencia más allá de su innegable gancho comercial y la que ahora nos ocupa no es una de ellas. Eso sí, tampoco es de las peores y al menos hace ciertos esfuerzos para no ser una mera copia sin alma de la película de 1992. El problema es que no le sale demasiado bien.

Crítica de 'Aladdin' (por Mikel Zorrilla)

9) 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword', 2017)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Charlie Hunnam, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Jude Law, Eric Bana

Es una lástima que el último acto sea un desastre, pues antes Ritchie da forma a una relectura entretenida y con un toque moderno de la leyenda. Un poco como si insuflase algo de vida en lo que podría haber sido simplemente un blockbuster genérico, ya que precisamente es un presencia tras las cámaras lo que ayuda a darle cierto encanto. Con todo, lo positivo acaba pesando más que lo negativo en la memoria.

Crítica de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' (por Mikel Zorrilla)

8) 'RocknRolla' (2008)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandiwe Newton, Mark Strong, Idris Elba, Tom Hardy, Toby Kebbell, Jeremy Piven, Chris Bridges

Tras el fiasco con 'Revólver', Ritchie apostó por acercarse aún más al estilo de sus dos primeras películas pero con un resultado menos inspirado. Quizá tacharla de genérica es un poco exagerado al notarse claramente quién está detrás de ella, pero sí que resulta un tanto descafeinada dentro de esos parámetros. Eso sí, es entretenida pese a sus errores.

Crítica de 'RocknRolla' (por Alberto Abuín)

7) 'Sherlock Holmes' (2009)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly, Eddie Marsan

Un eficaz intento de modernizar al mítico personaje pero sin traerlo a la actualidad. Con un buen trabajo de Ritchie tras las cámaras, la música de Hans Zimmer y la gran química que comparten unos inspirados Robert Downey Jr. y Jude Law como principales bazas, estamos ante un blockbuster bastante divertido, de esos que te alegras de haber visto pese a que tampoco lleguen a ser memorables.

Crítica de 'Sherlock Holmes' (por Mikel Zorrilla)

6) 'Operación Fortune: El gran engaño' ('Operation Fortune: Ruse de Guerre', 2023)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone, Hugh Grant

Un pasatiempo con encanto que viene a aplicar de forma algo más fácil de digerir la fórmula de sus primeros trabajos. Impulsada por sus divertidos protagonistas, brillando con luz propia una divertidísima Aubrey Plaza, es cierto que quizá pierde algo de fuelle en su tramo final, pero en todo momento cumple como entretenimiento que al mismo tiempo que exhibe cierta personalidad en líneas generales también puede dar la sensación de ser un poco más de lo mismo por parte de Ritchie.

Crítica de 'Operación Fortune: El gran engaño' (por Víctor López G.)

5) 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.', 2015)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Jared Harris, Hugh Grant

Una estilosa puesta al día de una mítica serie de televisión de los años 60 que permite a todos los implicados pasárselo en grande, desde un Ritchie quizá desatado de más en la dirección hasta su reparto, sobresaliendo el trabajo de su trío protagonista, especialmente de un Henry Cavill que nunca ha vuelto a estar tan divertido como aquí, pero ojo también al buen trabajo de un Armie Hammer ahora caído en desgracia.

Crítica de 'Operación U.N.C.L.E.' (por Mikel Zorrilla)

4) 'The Gentlemen: Los señores de la mafia' (2019)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, Hugh Grant

Una apuesta quizá demasiado sobre seguro en términos de estructura y estilo, pero el reparto renovado ayudaba a que se aproximase bastante al nivel de sus dos primeras películas, aunque también resultaba vital que Ritchie no se conformase a que fuese una especie de reproducción de sus inicios. Especialmente encantado acabé con el personaje de Colin Farrell, hasta el punto de que me vería encantado un spin-off del mismo.

Crítica de 'The Gentlemen: Los señores de la mafia' (por Mikel Zorrilla)

3) 'Snatch. Cerdos y diamantes' (2000)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Benicio del Toro, Dennis Farina, Vinnie Jones, Brad Pitt, Rade Šerbedžija, Jason Statham

Probablemente la película más mítica de Richie, en la cual aplicó la misma fórmula de su ópera prima -una inconfundible mezcla de thriller, violencia, multitud de personajes conectados, humor socarrón y ritmo vibrante- pero con muchos más medios y con el gran reclamo de Brad Pitt en uno de los papeles principales. Cero sorpresas si es la favorita de muchos, pero en mi caso quizá la tengo un poco más desgastada que las dos que sitúo por encima, pero la verdad es que las sitúo todas a prácticamente el mismo nivel. Por cierto, la adaptación televisiva estrenada muchos años después tampoco estaba nada mal.

Crítica de 'Snatch. Cerdos y diamantes' (por Sergio Benítez)

2) 'Despierta la furia' ('Wrath of Man', 2021)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Laz Alonso, Raúl Castillo, DeObia Oparei, Eddie Marsan, Scott Eastwood, Niamh Algar

Un thriller mucho más contenido de lo habitual por parte de Ritchie, lo cual no quita para que haga gala de un envidiable trabajo de precisión en lo referente a la puesta en escena, tanto en los momentos más de calma como cuando explota la violencia en el tramo final. Todo ello siempre pensando más en ella como una película de acción al servicio de Jason Statham, quien aquí tiene a su alcance un material mucho más estimulante de lo habitual en su ya larga filmografía y lo aprovecha para exprimir a fondo su innegable carisma.

Crítica de 'Despierta la furia' (por Mikel Zorrilla)

1) 'Lock & Stock' ('Lock, Stock and Two Smoking Barrels', 1998)

Dirección: Guy Ritchie. Reparto: Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Nick Moran, Jason Statham, Steven Mackintosh, Vinnie Jones, Sting

Una estupenda carta de presentación en la que ya están presentes las principales obsesiones de su director. Es cierto que quizá le falten depurar ciertos detalles, pero a cambio tiene una energía única para dar forma a una gamberrada de primera que además sabe cómo hacer llegar al espectador una historia más compleja de lo que aparente de una forma que engancha rápidamente y no te suelta hasta que aparece los títulos de crédito finales.