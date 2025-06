Alex Garland es el director perfecto para ‘Elden Ring’. Cómo su preparación casi masoquista puede ser clave para adaptar la obra maestra de FromSoftware

Como amante de la ficción en medios pasivos en general y del cine en particular, desde que tuve mi primera toma de contacto con los videojuegos con una Master System y el 'Alex Kidd' —sí, soy poco menos que un dinosaurio a estas alturas—, siempre he manifestado un mayor interés en propuestas que ofrecen narrativas concisas y desarrolladas en una cantidad de horas que no me hagan pensar en que estoy tirando media vida por la borda frente a una pantalla.

Pero, como en todo, hay excepciones que confirman la regla, y una de las mayores, dejando a un lado las más de 1.500 horas invertidas en el 'Counter Strike' que me permiten recorrer Dust 2 con los ojos cerrados, comenzó a principios de 2022, cuando me sumergí en las vastas Tierras Intermedias de 'Elden Ring' para sudar tinta china y sentir cómo mis manos se agarrotaban progresivamente durante unas 120 horas que no olvidaré jamás.

Quien haya jugado a cualquier soulslike marca de la casa FromSoftware sabrá que la experiencia se mueve entre los terrenos de la frustración más desesperante y la recompensa más estimulante, resultando en una suerte de espiral masoquista en la que la tensión acumulada por morder el polvo frente al mismo boss veinte o treinta veces —y la tentación de reventar el mando contra el suelo— se disipa en una explosión de dopamina que te mantiene pegado a la consola casi en contra de tu voluntad.

Garland manos de acero

Si cuento todo esto es para intentar dar a los lectores neófitos un mínimo contexto que ilustre los niveles de compromiso que el director Alex Garland, que acaba de firmar el guión de la extraordinaria '28 años después' —ya hablaremos de ella, porque sigo babeando—, está volcando en adaptar la obra maestra de Hidetaka Miyazaki a la gran pantalla bajo el ala del aclamado estudio A24. Una profesionalidad que, me temo, puede terminar costándole la cordura.

Según explicó durante una entrevista con IGN, actualmente se encuentra jugando la séptima partida al RPG de mundo abierto, ha leveleado a su personaje hasta límites insospechados, tiene un equipo genial y hasta se permite el lujo de sacar pecho y reconocer que Radahn, rival en uno de los grandes combates, "es muy fácil" —con Malenia, la rival más complicada de la aventura, no muestra tanta chulería—.

Esta revelación ha hecho que muchos se hayan sorprendido ante lo que debería ser lo mínimo que un cineasta —especialmente un director y guionista— tendría que hacer para preparar una traslación del videojuego a un medio diferente: empaparse de su ambientación, su tono, su lore —que, en este caso, no es que sea poco— y, lo que es más importante, su experiencia jugable. Porque, en lo que respecta a 'Elden Ring' y su versión cinematográfica, la clave del éxito podría estar ahí.

Desde que se anunció el proyecto, una de las preocupaciones más extendidas entre el fandom se ha centrado en la presunta "inadaptabilidad" del material original. Pese a contar con una historia y un universo ricos y complejos, estos no se presentan al jugador de manera tradicional —de hecho, este es el encargado de rellenar huecos frente a la falta de explicaciones—, y una estructura en tres actos al uso restaría enteros de esa fidelidad que suele exigirse a este tipo de productos.

Al filo de las Tierras Intermedias

Frente a este callejón sin aparente salida, el mejor atajo que puede tomar Garland no es otro que apostar por trasladar las sensaciones que se experimentan con el pad en las manos y, por qué no, coquetear con esas dinámicas de ensayo y error que tan bien funcionaron en 'Al filo del mañana' —probablemente la mejor adaptación de un videojuego que no adapta un videojuego—.

El propio realizador ha afirmado con bastante tino que 'Elden Ring' no se centra en que mejoremos como jugadores, sino en una insistencia que ha comparado con el Teorema del Mono Infinito, según el cual un primate presionando teclas al azar en una máquina de escribir durante un periodo de tiempo indefinido terminaría escribiendo eventualmente un texto preexistente: "Insistes, y llegará el día en que los jefes hayan muerto".

Alex Garland está siendo tan prudente como hermético con la que, desde que comenzó a rumorearse su existencia, es una de las películas más esperadas para los siempre sibaritas jugadores. Su empresa es tan dura y compleja como la de un Sinluz, pero está claro que, si en alguien podemos confiar, es en un chiflado —con todo el cariño del mundo— que va camino de ventilarse a Radagon y la Elden Beast por séptima vez.

