Creo que el exitazo de 'Una película de Minecraft' demuestra que lo único que importa en el cine actual es la popularidad previa de tu franquicia

Si tienes hijos o sobrinos, probablemente ya intuías que 'Una película de Minecraft' iba a ser un bombazo espectacular en taquilla. Y es que, aunque a los más veteranos del lugar nos suene aún a una novedad para chavales, lo cierto es que el videojuego no solo es el más vendido de la historia: además, lleva 13 años y medio siendo objeto de directos de Twitch, historias de todo tipo o interminables vídeos de YouTube que sus seguidores consumen sin ningún tipo de descanso. En Warner sabían que tenían un éxito sorpresa antes incluso que cualquier predicción de taquilla. Pero, ¿por qué 'Minecraft' sí y otras IPs no?

De lunes a domingo voy todo viciado

Igual que en el pasado vivimos en la era de los estudios o en el star system, ahora estamos metidos en plena era de las propiedades intelectuales (o por ponerlo en términos americanos, IPs). Y eso no significa, claro está, que cualquier IP vaya a ser un bombazo. 'Minecraft' ha superado los 300 millones de dólares en todo el mundo en solo un fin de semana, pero no hace tanto que otro bombazo potencial como 'Borderlands' se la pegó con tan solo 33 millones durante toda su existencia. Y no, no tiene nada que ver con el director o con los actores. Eso da lo mismo, llegados a este punto: lo que importa es la fortaleza previa del producto que se adapta.

'Minecraft' tiene un poder que no tienen 'Blancanieves' o 'Capitán América': atrae a los niños y adolescentes como las moscas a la miel. De hecho, actualmente apostaría a que tan solo hay otra IP más fuerte por explotar: 'Fortnite'. Aunque todo llegará. Se calcula que hay más de 200 millones de jugadores mensuales del videojuego creado por Markus "Notch" Persson, y es fácil intuir que hay más millones aún que siguen, aunque no jueguen activamente, a los YouTubers que han creado roles, personajes, comunidad y memes propios con el juego como excusa. Obviamente, su llegada a los cines era un éxito seguro, saliera quien saliera, fuera el trailer como fuera, dirigiera quien dirigiera.

Con la curiosidad por el descubrimiento de algo nuevo totalmente aniquilada, si el público va al cine de forma masiva es por las emociones positivas que ya tienen dentro de sí. No quieren ver "lo nuevo de Pixar", quieren ver otra 'Del Revés'. No quieren ver unos superhéroes desconocidos, quieren ver 'Deadpool y Lobezno'. ¿Para qué preocuparse en buscar algo original si tenemos 'Vaiana 2' o 'Gru 4'? Para los estudios es un caramelito, porque no tienen que construir ninguna narrativa mediante el marketing: basta con mostrar en el tráiler los personajes y las situaciones que el público objetivo quiere ver, sin darle media vuelta, y las salas se llenarán solas. El clásico "ser fiel a la obra original", cada vez más entendido como "tumbarse a la bartola y ver qué pasa".

Hay que ser minero, romper el pico en el hierro

Pero, ay, no todas las IP valen, aunque sean multimillonarias. En primer lugar, por exagerar su notoriedad. Todo el mundo guarda un lugar en su corazón para Mario y Luigi, de 'Super Mario Bros', pero personajes como Claptrap, de 'Borderlands', por mucho que su tercera entrega haya vendido 18 millones de ejemplares en todo el mundo, no son mas que notas al pie de página en la industria de los videojuegos. En segundo, por llegar abrumadoramente tarde. 'Minecraft' tiene la suerte de formar parte del zeitgeist cultural desde hace una década, pero, por ejemplo, 'Angry Birds' llegó cinco años tarde y la saga nunca pasó de la segunda entrega (aunque dio beneficios, si se hubiera estrenado en 2010 habría partido la taquilla por dos).

En tercer lugar, tenemos el inevitable combo final: caer en gracia a los espectadores. Es lo que 'Capitán América: Brave New World' no consiguió con Anthony Mackie a la cabeza pero, de alguna manera, sí ha logrado 'Minecraft' con Jack Black y Jason Momoa. Ni siquiera importa el resultado final, lo que tengamos que decir los críticos o si va a formar parte de la cultura popular en un futuro: 'Una película de Minecraft' ha llegado en el momento justo, con unos personajes queridos por tres generaciones distintas y que cae en gracia a un público deseoso de que le hablen de tú a tú. ¿Cómo no iba a ser un exitazo?

Como decían en redes sociales a raíz de un vídeo de chavales gritando por la aparición de un zombie durante la proyección de la cinta, este es el 'Vengadores: Endgame' de otra generación, que está disfrutando a niveles que los que ya peinamos canas (pocas, eso sí) nunca podremos entender. Tras meses de sequía en taquilla, 'Una película de Minecraft' solo demuestra que el futuro del cine ya no pasa por un género, un estudio ni -mucho menos- un director, sino por la popularidad previa de una propiedad intelectual. Y me temo que al mundo del cine le toca craftear más éxitos artificiales como este si quiere sobrevivir.

En Espinof | Casi tenemos una película de Sonic hace 20 años, pero el videojuego en que se basaba fue un desastre tan grande que prefirieron borrarla

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025