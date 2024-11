Ya he visto 'Vaiana 2' y tengo sensaciones encontradas. Es una película bastante digna y Disney va a arrasar, pero ojalá la hubiesen mimado tanto como a la estupenda primera parte

La decisión por parte de Disney de convertir lo que iba a ser una serie de televisión en 'Vaiana 2' fue bastante inteligente desde el punto de vista empresarial. A fin de cuentas, la estupenda primera entrega fue un éxito notable y luego se ha convertido en un poco menos que un fenómeno gracias al streaming. La gran duda estaba en hasta qué punto la secuela de 'Vaiana' se iba a verse resentida por ese cambio anunciado apenas meses antes de su estreno.

Yo ya he tenido la oportunidad de ver 'Vaiana 2' y tengo sensaciones encontradas. Por un lado tenemos una secuela bastante digna que ofrece lo suficiente al espectador para pasar un rato más menos entretenido y que no me cabe duda que va a arrasar en taquilla. Por otro se trata de una película muy alejada del nivel de su predecesora en la que se nota que se no se ha dedicado el mismo nivel de mimo para hacerla realidad.

Pues ok, la película

Si 'Vaiana' era una historia de descubrimiento para su protagonista, 'Vaiana 2' se centra en su crecimiento como líder, mostrando de hasta qué punto es capaz de llegar por sí sola. Eso lleva a que su camino y el de Maui van por separado durante una gran parte del metraje, lo cual lleva a no aprovechar al máximo la buena química existente entre ambos personajes hasta el punto de que uno se empieza a preguntar qué cuando podremos verle juntos.

Está claro que eso sucede principalmente de cara al inevitable enfrentamiento con el gran villano de la función. Ahí 'Vaiana 2' se desmarca de la posibilidad de mostrarle en exceso, ya que lo que importa aquí no es tanto todo lo que puede llegar a hacer como plantear una misión muy concreta para el personaje principal. Como tal es suficientemente eficaz para impulsar la historia hacia delante, pero también queda la sensación de estar guardándose de cosas para una tercera entrega bastante probable a poco que la película que nos ocupa tenga el enorme éxito que se está pronosticando.

Me estoy adelantando demasiado para llegar a una conclusión a la que realmente se puede llegar al de pocos minutos de metraje: 'Vaiana 2' es una película meramente funcional. Con eso no quiero decir que sea mediocre, pero sí que parece conformarse con estar ligeramente por encima de ello. Un poco como querer salir del paso con un proyecto en el que hay varios detallas que delatan su origen televisivo.

Desde el hecho de que visualmente cumpla pero en ningún momento deslumbre hasta el uso de unas canciones en las se echa muchísimo de menos a Lin-Manuel Miranda. Aquí tenemos temas resultones en el mejor de los casos y en ocasiones algo anodinos, por lo que no esperéis nada ni remotamente a la altura 'How Far I'll Go' -aunque hay una canción que tiene bastante de sucesora, otra cosa es que a un nivel bastante por debajo-, 'You're Welcome' o 'Shiny'. Tampoco es que las canciones compuestas por Abigail Barlow y Emily Bear sean malas, pero ya me había olvidado de ellas durante el camino a casa después de ver 'Vaiana 2'.

Sin embargo, donde me queda claro que 'Vaiana 2' iba a ser una serie de televisión es en la presencia de tres personajes nuevos con más peso del esperado en la trama. Cero dudas de que algún episodio de esa serie habría girado alrededor de ellos para así llegar a una cantidad mínima de episodios y en su lugar acaban reducidos a meros comparsas con una función puramente cómica. ¿Molestan? Tampoco es eso, pero sí que se quedan a medio gas y uno llega a preguntarse qué pintan exactamente ahí más allá de algunas necesidades narrativas concretas que seguro que podrían haberse resuelto de otra forma.

Dicho todo esto puede parecer que he acabado espantado con 'Vaiana 2', pero lo cierto es que la película tiene la suficiente unidad para funcionar como una nueva aventura y que no se limita a ser una mera repetición de su predecesora. Es verdad que tiene bastante de apuesta segura, sobre todo en lo referente a la vuelta de personajes -aunque al menos el regreso de los Kakamora sirve para darles un enfoque nuevo esas curiosas criaturas-, pero sus responsables han sabido manejar muy bien la confianza que tiene ahora su protagonista para darle otro aire.

Eso ayuda a que 'Vaiana 2' funcione como pasatiempo y seguramente conquiste a millones de niños que simplemente estaban deseando volver a ese universo que han desgastado ya la primera entrega por la enorme cantidad de veces que la han visto a lo largo de los años. Lo que también tengo muy claro es que es una película muy inferior que está peligrosamente cerca de ser mero contenido y algo cercano a esa magia Disney que sí tenía su predecesora.

