'Dandadan', 'My Dress-Up Darling', terror, kaijus y mucho más. Los animes más prometedores que arrancan en verano de 2025 y dónde se pueden ver en streaming

Llega el calor, los helados, los mosquitos...y una nueva temporada de anime. En julio arranca oficialmente la temporada de anime de verano 2025 y tenemos unas cuantas novedades muy curiosas por delante. También es un trimestre cargadito de regresos y más temporadas de algunas de las mejores series de anime reciente, así que no nos vamos a aburrir.

Durante el verano también continuarán emitiéndose 'One Piece', 'Anne Shirley', 'Witch Watch' y 'Horizontes Pokémon', entre otras tantas series. Ahora bien aquí van las series de anime que regresan o arrancan de cero y que prometen ser de lo mejorcito de la temporada.

Dandadan - Temporada 2

Uno de los mejores bombazos recientes, una romcom sobrenatural con aliens y fantasmas. Seguimos a Momo Ayase y Okarun, quien hicieron una apuesta para descubrir si existían los fantasmas o los aliens y resulta que ambos tipos de criaturas son reales y ahora les tienen en el punto de mira. 'Dandadan' regresa el 4 de julio y en principio podremos seguirla en Netflix y Crunchyroll.

My Dress-Up Darling - Temporada 2

Después de tres años regresa la genial comedia romántica de 'My Dress-Up Darling',. Gojo es un chico muy introvertido que es reclutado por su compañera Mari cuando esta descubre que sabe coser, así que ambos empiezan a crear cosplays juntos. A partir del próximo 6 de julio tenemos más capítulos en Crunchyroll.

El verano en que Hikaru murió

Una de terror y romance BL en un pueblecito japonés. 'El verano en que Hikaru murió' sigue a dos amigos llamados Yoshiki y Hikaru, y este último aparentemente muere en un accidente en la montaña. Un día regresa como si nada hubiera ocurrido, aunque Yoshiki es el único que parece darse cuenta de que esa criatura no es Hikaru. Lo tendremos en Netflix a partir del 6 de julio.

Leviathan

Una apuesta por la ciencia ficción steampunk que adapta las novelas de Scott Westerfeld. Esta serie nos lleva a una Primera Guerra Mundial alternativa, en la que un príncipe astrohúngaro y una soldado pueden cambiar el curso de la historia a bordo de un dirigible muy especial. El 10 de julio, 'Leviathan' llega a Netflix.

City the Animation

Si nos encantó 'Nichijou', su autor se marcó este slice of life de comedia centrado en un trío de estudiantes universitarias y su vida en la gran ciudad. Humor surrealista y absurdo que podremos disfrutar a partir del 7 de julio. Se espera que 'City the Animation' se pueda ver a nivel internacional a través de Amazon Prime Video.

The Rising of the Shield Hero - Temporada 4ç

'The Rising of the Shield Hero' se ha ganado a pulso su título como uno de los animes isekai más populares de los últimos años y el 9 de julio arranca su cuarta temporada en Crunchyroll. Es la historia de Naofumi Iwatani fue convocado a otro mundo para convertirse en uno de los cuatro héroes legendarios, pero en lugar de un arma ofensiva le entregaron un escudo.

Dr. Stone - Science Future

'Dr. Stone' vuelve para otra ronda de ciencia con la segunda parte de 'Science Future', la que será la última temporada del anime post-apocalíptico. Promete resolver de una vez por todas el gran misterio tras la petrificación que destruyó la civilización hace miles de años, y el 10 de julio arranca en Crunchyroll.

Sakamoto Days - Parte 2

Seguimos con más continuaciones y el 15 de julio regresa a Netflix 'Sakamoto Days' con la segunda parte de su primera temporada. En su día Taro Sakamoto era un sicario legendario, pero se retiró cuando conoció al amor de su vida y ahora regenta una tiendita de conveniencia... Aunque su pasado no le permite retirarse del todo.

Kaiju No.8 - Temporada 2

Otro anime que regresa es Kaiju No.8', que estrena su segunda temporada el próximo 19 de julio en Crunchyroll. Cuando un monstruo se introduce en el cuerpo de Kafka Hibino, le da unos poderes descomunales que le permiten luchar contra los kaijus que asolan Japón. Sin embargo, también se convierte en uno de ellos y se gana más de un enemigo por el camino.

La conserje Pokémon - Temporada 2

'La conserje Pokémon' fue el primer anime stop motion de 'Pokémon' y fue una cucada que nos curó el alma. Aún sin fecha definitiva, sabemos que llegará en septiembre a Netflix para seguir mostrándonos el día a día de Haru, la conserje de un resort muy especial donde entrenadores y sus Pokémon van a relajarse y desconectar.

