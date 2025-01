Un sicario retirado, mucho humor y tardeo en el kombini. 'Sakamoto Days' lo tiene todo para ser uno de los mejores animes del año, y ya se puede ver en Netflix

Ya sabemos que en enero arranca la temporada de anime de invierno, y otro año más que viene calentita con algunos de los estrenos más potentes del año. Desde hace ya algún tiempo sabíamos que en enero arrancaba 'Sakamoto Days', que ya viene precedida del exitazo del manga de Yuto Suzuki y traía unas expectativas altísimas.

De sicario a amo de casa

'Sakamoto Days' es la historia de Taro Sakamoto, quien en su día fue un sicario legendario. Pero entonces se enamoró perdidamente, se casó, y se retiró. Años después, vive felizmente con su esposa y su hija, regenta una tienda de conveniencia y se ha abandonado un poco... Y así es como se lo encuentra un antiguo compañero de trabajo.

Resulta que nadie se retira de verdad, o al menos sus antiguos jefes no piensan consentirlo. Así que el pasado de Sakamoto vuelve para perseguirle, pero resulta que ni está tan oxidado como parece ni va a dejar que nadie perturbe la perfecta y tranquila vida que se ha construido en el barrio.

La premisa que plantea Suzuki no es novedosa en sí, y es algo que ya hemos visto en 'John Wick', o incluso 'De yakuza a amo de casa'. Pero oye, un tropo bien usado, si no está roto, no hace falta arreglarlo. Y 'Sakamoto Days' juega de miedo con todas las expectativas de este tipo de historia, dándole su propio toque encantador y con un protagonista que te cae bien desde el minuto cero.

Y eso que no le hace falta ni hablar, pero es facilísimo conocer a Sakamoto a través de su familia y todos los que le rodean. El primer episodio del anime ya está disponible en Netflix, donde se podrá seguir semana a semana, y es una perfecta declaración de intenciones: acción, humor y recuentos de la vida para para un tren.

Con un humor cortante (e incluso slapstick en ciertos momentos), que juega a caballo entre lo ridículo, lo cuqui y lo exagerado, es perfecto si echamos de menos 'One-Punch Man', e incluso si nos gusta 'Spy x Family'. Aunque 'Sakamoto Days' también promete que vamos a ir bien servidos de acción, con un inicio lleno de tiroteos, patadas voladoras y coreografías muy dinámicas.

Con este buen equilibrio, ya promete ser uno de los bombazos del año (y el relevo perfecto para 'Dandadan', ahora que se nos ha acabado la temporada). En Netflix ya se han olido que merece apostar por ella, e incluso están doblándola a castellano desde el primer momento con un doblaje muy cuidado.

A ver qué tal se da el resto de la temporada, TMS Entertainment ha empezado de maravilla con este primer capítulo de 'Sakamoto Days' y consigue picar el gusanillo para estar muy pendiente de este slice of life con su toque criminal.

