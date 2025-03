El autor de 'Nichijou' y el estudio de 'Violet Evergarden' nos traen un nuevo anime con tres universitarias en la gran ciudad. Su primer tráiler es una cucada

Kyoto Animation ya tiene el sello de calidad para los fans del anime, especialmente tras la espectacular 'Violet Evergarden'. El estudio además se atreve con todo, y ya prepara un anime slice of life para este mismo año que adapta 'City', el penúltimo manga de Keiichi Arawi.

Todo puede pasar en la ciudad

Arawi quizás nos suena más por ser el autor de 'Nichijou', que ya es un icono en cuanto a animes de comedia por su humor surrealista y absurdo. Y manteniendo un tono similar pero con otro planteamiento llegamos a 'City the Animation', que se centra en las vidas de tres estudiantes universitarias.

Aquí tenemos a Midori Nagumo, Wako Izumi y la recién llegada Ayumu Niikura. las tres estudian en la Universidad Mont Blanc, y la serie sigue al trío en su día a día en la gran ciudad llamada CITY.

Que de entrada parece que la premisa no da para mucho, pero si conocemos algo de Arawi podemos esperar mucho caos y su particular humor. Además, el primer tráiler tiene una pinta muy curiosa y promete un anime lleno de detalles, aunque quizás sea un poco difícil de entrar a 'City the Animation' si no nos gusta el género de recuentos de la vida o las comedias de anime.

También se ha confirmado desde las redes sociales de 'City the Animation' su fecha de estreno para el 6 de julio, con la temporada de anime de verano. Por ahora no sabemos nada seguro sobre su distribución internacional pero es muy probable que termine en la parrilla de Crunchyroll para los estrenos de verano.

