La mejor serie de Apple TV+ se expande más de lo que esperábamos, y tendrá precuelas, spin-offs y hasta versiones regionales

Poco a poco, Apple TV+ se está ganando el respeto no solo de la industria y de los seriéfilos, sino también del público mainstream, gracias a un triplete formado por 'The Studio', 'Pluribus' y, por supuesto, 'Separación'. La serie de Dan Erickson dirigida por Ben Stiller lleva dos temporadas de éxito, y su futuro se ha vuelto ahora más grande que nunca. Saquemos nuestra piña tallada para celebrarlo.

¡Alabado sea Kier!

Tal y como ha desvelado Deadline, Apple ha comprado los derechos absolutos de 'Separación' de manos de su productora inicial, Fifth Season, con la idea de tener su primera gran propiedad intelectual que poder ampliar a su gusto. El acuerdo, de algo menos de 70 millones de dólares, hará que a partir de ahora Apple Studios se convierta en la productora, ya que la original estaba en ciertos problemas económicos e incluso estuvo a punto de mover la producción de la serie a Canadá para abaratar costes.

Con este movimiento, 'Separación' llegará hasta la temporada 4 (que, aparentemente, será el final de la serie) y ya planea una expansión con precuelas, spin-offs o incluso versiones internacionales que estarán creadas o, al menos, aprobadas, por Erickson y Stiller. De momento, se están centrando en completar la serie correctamente, y después veremos: Apple no se ha gastado este dinero en la adquisición para dejarla en el banquillo.

De momento, Apple quiere bajar los tiempos entre temporadas, y que el hueco de tres años no vuelva a ocurrir: aparentemente, en la empresa creen que podrían estar empezando a rodar en verano, dependiendo de hasta qué punto llega el perfeccionismo de Erickson y de, claro está, la agenda de Stiller. De momento, aparentemente, llevan escritos 6 episodios y faltan otros 3... aunque no es tan sencillo, porque hay giros inesperados que modifican toda la serie y les obligan a volver a la mesa de trabajo, como ya pasó en la temporada 2. Vamos, que aún queda un poquito más para volver a fichar por nuestro dentri... pero cuando lo hagamos va a ser por todo lo alto.

